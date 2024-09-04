الوطني تصدر قائمة الكفاءة التشغيلية على مستوى كافة البنوك الكويتية

الاختيار تأكيد على ريادة وتفوق البنك على المستوى الإقليمي

التصنيف يبرهن على قوة الميزانية العمومية وتفوقه في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية

يعكس جودة أرباح الوطني التي ترتكز إلى أسس صلبة في كافة قطاعات أعماله

البنك حافظ على المرتبة التاسعة على مستوى بنوك المنطقة

في تأكيد جديد على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، تصدر بنك الكويت الوطني قائمة تصنيف مجلة "ذي بانكر" العالمية لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024، وذلك على مستوى الكويت، كما حافظ على المرتبة التاسعة على مستوى بنوك المنطقة.

واستندت مجلة "ذي بانكر" في تصنيفها السنوي لأفضل 100 بنك عربي إلى العديد من المعايير من أهمها: إجمالي رأس المال الأساسي والأصول والربحية وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول.

وتصدر بنك الكويت الوطني الترتيب على مستوى الكويت من حيث معيار رأس المال الأساسي "” Tier 1 capital، الذي وصل إلى 12.8 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو بلغت نسبته 7.48% على أساس سنوي، بالإضافة إلى تصدره قائمة الكفاءة التشغيلية على مستوي كافة البنوك الكويتية.

وبفضل صلابة مركزه المالي والنتائج المالية القوية التي يحققها، تبوأ البنك المرتبة الثامنة على مستوى القائمة من حيث حجم الأصول كما بلغ العائد على الأصول 1.56% ووصل العائد على رأس المال نحو 15%.

ويشكل اختيار الوطني ضمن هذه القائمة تأكيداً على ريادته على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يبرهن على قوة ميزانيته العمومية وتفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية.

كما يعكس اختيار البنك في قائمة أفضل بنوك المنطقة، جودة أرباحه التي ترتكز إلى أسس صلبة في جميع قطاعات أعماله الرئيسية بالإضافة إلى البصمة الجغرافية الفريدة التي يتمتع بها البنك في نحو 4 قارات وعبر 13 دولة حول العالم.

ويذكر أنه خلال العام الماضي وتقديراً لجهود الوطني في دعم العملاء، كان البنك واحدًا من البنوك القليلة حول العالم التي تم تقديرها من خلال عدد من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية كما حصد البنك أيضاً نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

كما يواصل البنك تميزه بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني، بين معظم البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث «موديز»، و«فيتش»، و«ستاندرد آند بورز»، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحصيفة التي يتبعها، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار اللذين يتمتع بهما جهازه الإداري والتنفيذي.

وحقق البنك صافي أرباح في عام 2023 بلغ 560.6 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أميركي) بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي، كما سجل نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 15.6% لتبلغ 1.2 مليار دينار كويتي (3.8 مليار دولار أميركي) في العام 2023. وبلغ حجم أصول البنك 122.8 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023 بنمو نسبته 3.7%.

والجدير بالذكر أن مجلة "ذي بانكر" العالمية التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الشهيرة، تأسست في العام 1926، وتعد من أعرق المجلات وتقوم بإجراء استبيانات لأفضل المؤسسات المالية في نحو 120 بلداً حول العالم، من أجل تسليط الضوء على البنوك الرائدة والمتميزة في المجتمع المصرفي العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات