قائمة "أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" لهذا العام تضم 104 سيدات من 27 قطاعًا مختلفًا و28 جنسية.

المصريات يتصدرن القائمة بـ17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة.

السعوديات واللبنانيات بـ 9 مشارِكات لكل منهما.

قطاع البنوك والخدمات المالية يهيمن على القائمة بنحو 26%.

دبي: تكشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2024، للتركيز على النساء الأكثر نجاحًا وإلهامًا في مجال الأعمال، اللاتي يقدن الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتطورًا.

ولإعداد القائمة، اعتمدنا معايير عديدة منها: حجم أالعمال، ومدى التأثير في المنطقة، والأسواق التي يعملن فيها، والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلًا عن مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قدنها. في حين استبعدنا قادة الشركات العائلية هذا العام.

وقد تصدّرت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، قائمتنا للعام الثاني على التوالي. حيث صُنّفت ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2023، فاحتلت المركز 63 في إجمالي القائمة، والمركز 14 ضمن فئة التمويل.

وحلّت في المركزين الثاني والثالث سيدتا أعمال من الكويت، هما: شيخة خالد البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ووضحة أحمد الخطيب، الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية.

تضم قائمة "أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" هذا العام، 104 سيدات من 27 قطاعًا مختلفًا و28 جنسية. وتتصدر المصريات القائمة بـ17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بواقع 9 سيدات لكل منهما.

ويتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة، ثم قطاعا الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما. فيما انضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعًا مختلفًا.

كذلك تقدمت 3 من أقوى سيدات الأعمال في قطاعاتهن إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة في التصنيف، هنّ: ادانا ناصر الصباح، الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) - كيبكو، وشازيا سيد، المديرة العامة لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، والقائدة الأولى لتنمية العملاء للمنطقة العربية لشركة (Unilever) وريم أسعد، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة لشركة (Cisco).

في حين تعمل 50% من سيدات الأعمال ضمن المراكز العشرة الأولى في قطاع البنوك والخدمات المالية، وتمثل اثنتان من الرائدات الباكستانيات القيادة العليا المتنوعة وغير العربية في المنطقة.

أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط لعام 2024:

1- هناء الرستماني

الرئيسة التنفيذية للمجموعة

الشركة: بنك أبوظبي الأول

الجنسية: إماراتية

2- شيخة خالد البحر

نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة بنك الكويت الوطني

الجنسية: كويتية

3- وضحة أحمد الخطيب

الرئيسة التنفيذية

الشركة: شركة البترول الوطنية الكويتية

الجنسية: كويتية

4- شايستا آصف

شريكة مؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة

الشركة: بيورهيلث القابضة

الجنسية: باكستانية

5- ادانا ناصر الصباح

الرئيسة التنفيذية للمجموعة

الشركة: شركة مشاريع الكويت (القابضة) - كيبكو

الجنسية: كويتية

6- رندة الصادق

المديرة العامة التنفيذية

الشركة: البنك العربي

الجنسية: أردنية

7- سارة السحيمي

رئيسة مجلس الإدارة

الشركة: مجموعة تداول السعودية

الجنسية: سعودية

8- مريم السويدي

الرئيسة التنفيذية

الشركة: هيئة الأوراق المالية والسلع

الجنسية: إماراتية

9- شازيا سيد

المديرة العامة لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، والقائدة الأولى لتنمية العملاء للمنطقة العربية

الشركة: Unilever

الجنسية: باكستانية

10- ريم أسعد

نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة

الشركة: Cisco

الجنسية: مصرية-أميركية

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