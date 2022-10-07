نضيرة هي الشركة الفائزة بجائزة برنامج Greenhouse Accelerator الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بيبسيكو، بعد اختيارها من ضمن مجموعة من 10 شركات ناشئة محلية تأهلت للتصفيات النهائية هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بيبسيكو عن فوز شركة نضيرة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرّاً لها، في النسخة الأولى من برنامجها Greenhouse Accelerator في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم اختيار هذه الشركة بعد عملية تقييم صارمة أعقبت مشاركة الشركات المتأهلة في برنامج إرشادي استمر لستة أشهر من بيبسيكو. وسوف تتلقى الشركة الفائزة منحة قدرها 100،000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى بهدف دعم جهودها في تحسين حلول إعادة التدوير وحلول التعبئة والتغليف المستدامة التي ابتكرتها، ودعم نمو أعمالها.

وتعتبر "نضيرة" شركة اجتماعية توظِّف التكنولوجيا بهدف التشجيع على فرز النفايات من المصدر. وتقدم الشركة مشروع "يلا نحولها – Yalla Return" وهو أول نظام من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقدم للعملاء مكافآت نقدية بناءً على كمية المواد القابلة لإعادة التدوير التي يقومون بإرسالها للشركة. وتقوم نضيرة على فكرة تزويد البلديات وجهات إدارة النفايات بحلول تعتمد على التكنولوجيا وتركز على إشراك المواطنين فيها. وقد أثبتت الشركة في العرض الذي قدمته أمام لجنة التحكيم، أنها تمكنت من تحقيق نمو ثابت في الإيرادات منذ مشاركتها في البرنامج، ووجود خطة متينة لتوسيع نطاق مشروعها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وجرى الإعلان عن الشركة الفائزة في الحفل الختامي، حيث عرضت كل شركة ناشئة طبيعة عملها والمنتجات التي طورتها. وأقيم الحفل في متحف المستقبل بحضور كلّ من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، وعامر شيخ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى بيبسيكو. وضمت لجنة التحكيم المرموقة كلّا من ميديا نوسنتيني، الشريك الأول ومديرة العمليات في شركة "جلوبال فنتشرز"، والدكتورة لينا برادا مديرة تطوير التطبيقات وحلول القطاع في قسم التكنولوجيا والابتكار في شركة "سابك"، وتامر قدومي الشريك المؤسس في "فينتشر سوق"، ومحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة "بيئة"، وياسمين فنصة مديرة الاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة بيبسيكو، وبطي المهيري، عضو مجلس الشباب العربي لتغير المناخ.

وفضلًا عن المنحة، سيقدم وادي تكنولوجيا الغذاء للفائز بطاقة اللياقة البدنية والترفيه Viya لمدة عام كامل لأخذ قسط من الراحة بعد انتهاء البرنامج، بالإضافة إلى الإدراج في سوق مشاريع الشباب العربي وإمكانية التواصل والتعاون مع شركاء مجلس الشباب العربي. يشار إلى أن جميع الشركات الناشئة التي شاركت في البرنامج قد حصلت على منحة مالية وقدرها 20,000 دولار أمريكي وتوجيه فردي من خبراء شركة بيبسيكو ومشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث شاركوهم خبراتهم وتوجيهاتهم حول مجالات البحث والتطوير ونماذج الأعمال التجارية والتسويق وجمع التمويل.

والجدير بالذكر أن برنامج Greenhouse Accelerator هو برنامج عالمي لتسريع الأعمال يتم تحت إشراف مرشدين، جرى إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نوفمبر 2021. ونظمت النسخة الأولى من البرنامج بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء"، بهدف دعم الشركات الإقليمية الناشئة التي تمتلك حلولًا وابتكارات مستدامة في مجال التعبئة والتغليف وإعادة التدوير، وذلك تماشياً مع جهود بيبسيكو لبناء سلسلة قيمة دائرية وشاملة من خلال استراتيجية بيبسيكو الإيجابية +pep.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات: "لمسنا لدى رواد الأعمال والشركات الناشئة رغبة بالارتقاء إلى مستوى التحدي لتطوير حلول خلاقة تساهم في تذليل العقبات وبالتالي دعم التنمية المستدامة، حيث سُعدت بالإطلاع على مجموعة من الابتكارات بمجال التنمية الخضراء والإدارة المتكاملة والفعالية للمواد والنفايات، ونحن في وزارة التغير المناخي والبيئة نعمل على دعم برنامج Greenhouse Accelerator من بيبسيكو الذي يعترف بالإمكانات الكبيرة للشركات الناشئة ويحثها لتطوير أعمالها وتطوير منتجات جديدة تدعم احتياجات السوق، ونؤكد على دورها المهم في تعزيز استدامة قطاع الأغذية والمشروبات، من خلال مبادرة تتماشى مع توجهات دولة الإمارات للتحول نحو الاقتصاد الدائري ".

من جانبه، قال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة بيبسيكو: "يشكل برنامج Greenhouse Accelerator محطة مهمة في تاريخ شركتنا، إذ تعمل بيبسيكو على بناء سلاسل القيمة الإيجابية، وإعطاء الأولوية للاقتصاد الدائري من خلال مبادرة بيبسيكو الإيجابية (pep+). لقد قدمت المنطقة مثالاً يحتذى به من خلال وضع الاستدامة على رأس جدول أعمال جميع الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020 دبي، وقمة المناخ "كوب 27"، ومبادرة السعودية الخضراء، وقمة المناخ "كوب "28 المقبلة، مما أفسح المجال لعقد مناقشات وحوارات مهمة مع الأطراف من مختلف المستويات لإحداث التغيير الشامل المطلوب. ويسرنا التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، ووادي تكنولوجيا الغذاء، في هذه النسخة من البرنامج، ونتطلع لمواصلة العمل معاً لدفع عجلة الاقتصاد الدائري في المنطقة، في تجسيد حقيقي لدور الابتكار المفتوح والتعاون المثمر في خلق قيمة إضافية لأصحاب المصلحة المتعددين. ونحن متحمسون لرؤية التغيير الإيجابي الذي ستحدثه شركة نضيرة على صعيد الاستدامة في المنطقة، ونأمل بأن نساهم في خلق مزيد من الفرص للمزيد من الشركات الناشئة الواعدة من خلال نسخ برامج Greenhouse Accelerator المقبلة".

وقال ربيع الشعّار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى نضيرة: "نحن في غاية السعادة بالفوز الذي حققناه في برنامج Greenhouse Accelerator من بيبسيكو، والذي واجهنا خلاله منافسة قوية من مجموعة من الشركات الإقليمية الناشئة المتميزة، والتي تشاركنا نفس الهدف والشغف والإمكانات، ونشعر بامتنان كبير لهذا التقدير. إن الدعم المالي الذي حظينا به، إضافة إلى التوجيه الذي تلقيناه خلال الأشهر القليلة الماضية، سيسهمان في النهوض بأعمالنا على نحو لم نكن نتخيله قبل البرنامج. وبصفتنا شركة ناشئة في قطاع الاستدامة، فإننا نسعى دوماً لتجاوز العديد من العقبات، بدءاً من تغيير عقلية المستهلك إلى التغلب على التحديات المتعلقة برأس المال والموارد وشبكة الشركاء وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه. ولكن، بفضل طبيعة منظومة الشركات الناشئة في المنطقة، تتعزز قدرتنا على التطور والنمو مع توافر بيئة تنظيمية داعمة أكثر من أي وقت مضى. وهناك الكثير من المنافع المشتركة والمتبادلة بين الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام والشركات الناشئة. ونأمل أن نرى مزيداً من البرامج، مثل Greenhouse Accelerator من بيبسيكو لتجمعنا تحت سقف واحد وهدف واحد، ولمساعدتنا في خلق بيئة حاضنة للابتكارات المتميزة."

للمزيد من المعلومات حول برنامج Greenhouse Accelerator، يرجى زيارة: Home - Greenhouse Accelerator Program أو متابعة موقع البرنامج على "لينكد إن" .

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نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2021 بصافي إيرادات بلغ 79 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و" "ماونتن ديو" و"كويكر"، و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن علامات تجارية رائدة يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+، التي تمثل استراتيجية تحول شاملة، تضع الاستدامة في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com.

معلومات حول الشركات العشرة المختارة للمشاركة في برنامج Greenhouse Accelerator من بيبسيكو للعام 2021 -2022: نسخة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: