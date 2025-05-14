سانتا كلارا، كاليفورنيا، والرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "إي إم دي" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز AMD) اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "هيوماين"، وهي شركة سعودية جديدة للذكاء الاصطناعي، بهدف إنشاء بنية تحتية مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي تكون الأفضل على مستوى العالم من حيث قابلية التوسع والمرونة وكفاءة التكلفة. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يساهم في تعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي من خلال إنشاء شبكةٍ من مراكز الحوسبة للذكاء الاصطناعي مدعومةٍ بتقنيات "إي إم دي" تمتد من المملكة العربية السعودية وصولاً الولايات المتحدة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستستثمر الشركتان ما يصل إلى 10 مليار دولار لبناء قدرة حوسبية ضخمة للذكاء الاصطناعي تبلغ 500 ميجاواط على مدار السنوات الخمس المقبلة. وستكون البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي سيتم إنشاؤها بموجب هذه الشراكة مفتوحة من حيث التصميم مع إمكانية الوصول إليها على نطاق واسع وتحسينها لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي في الشركات والمشاريع الناشئة وحتى الأسواق السيادية. وستتولى "هيوماين" الإشراف على التنفيذ الكامل لهذا المشروع، بما في ذلك إنشاء مراكز بيانات ضخمة تعتمد على أنظمة الطاقة المستدامة وربطها بشبكات الألياف العالمية، بينما ستوفر "إي إم دي" مجموعتها الكاملة من حلول الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب منظومة برمجيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر AMD ROCm™.

وفي هذه المناسبة، قالت الدكتورة ليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة "إي إم دي": "تمتلك ’إي إم دي‘ رؤية طموحة لتمكين مستقبل الذكاء الاصطناعي عبر توفير قدرات حوسبة مفتوحة وعالية الأداء للمطورين والشركات الناشئة ومشاريع الذكاء الاصطناعي حول العالم. ويشكّل استثمارنا مع ‘هيوماين’ إنجازاً مهماً في تطوير البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي. وسنتعاون معاً لبناء منصة ذكاء اصطناعي عالمية المستوى توفر الأداء والانفتاح والوصول بمستويات غير مسبوقة".

من جانبه، قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين": "هذا ليس مجرد مشروع جديد للبنية التحتية، وإنما يشكّل دعوة مفتوحة إلى المبتكرين في جميع أنحاء العالم للارتقاء بإمكانات الذكاء الاصطناعي؛ ونسعى من خلاله إلى نشر قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق ممكن، وضمان وصول الجميع إلى بنيته التحتية بما يفتح آفاق الخيال والابتكار".

ومع بدء عمليات النشر الأولية في مناطق رئيسية حول العالم، سيمضي التحالف قدماً نحو تفعيل قدرة حوسبية فائقة بأداء يعادل العديد من حواسيب الإكسافلوب العملاقة بحلول أوائل عام 2026، وذلك بدعم من الجيل الجديد لرقائق السيليكون المصممة لمعالجة الذكاء الاصطناعي، ومناطق مراكز البيانات المعيارية، إلى جانب مجموعة منصات برمجية لتمكين المطورين مبنية على معايير مفتوحة وقابلية تشغيل بيني.

الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

سيوفر هذا التعاون قيمة تنافسية تلبي احتياجات السوق من خلال الجمع بين موارد الطاقة في المملكة، والقوى العاملة المؤهلة لاستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، والسياسات الوطنية المستقبلية للذكاء الاصطناعي، مع مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق من AMD، والتي تشمل:

وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct™ ‎ ، بأداء رائد في مجال الذاكرة والاستدلال.

، بأداء رائد في مجال الذاكرة والاستدلال. وحدات المعالجة المركزية AMD EPYC™ ‎ ، التي تُوفر كثافة حوسبة وكفاءة عالمية في استهلاك الطاقة.

، التي تُوفر كثافة حوسبة وكفاءة عالمية في استهلاك الطاقة. وحدات معالجة البيانات AMD Pensando™ ‎ ، التي تُتيح شبكات قابلة للتطوير وآمنة وقابلة للبرمجة.

، التي تُتيح شبكات قابلة للتطوير وآمنة وقابلة للبرمجة. تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في معالجات AMD Ryzen™ ‎ ، التي تعزز حوسبة الذكاء الاصطناعي على الأجهزة.

، التي تعزز حوسبة الذكاء الاصطناعي على الأجهزة. منظومة برمجيات AMD ROCm مفتوحة المصدر مع دعم مُدمج لجميع أطر عمل الذكاء الاصطناعي ( PyTorch ، و SGLang ، وغيرها).

نبذة حول "إي إم دي"

نجحت شركة "إي إم دي" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMD) على مدار أكثر من 50 عاماً في قيادة دفة الابتكار بمجال تقنيات الحوسبة والجرافيك والتمثيل المرئي فائقة الأداء. ويعتمد مليارات الأشخاص، والشركات الرائدة المدرجة في قائمة "فورتشن 500"، ومؤسسات البحث العلمي المتطور حول العالم، على تقنيات "إي إم دي" يومياً لتحسين أساليب العيش والعمل والترفيه التي يستخدمونها. ويركز موظفو "إي إم دي" على تطوير منتجات ريادية مرنة وعالية الأداء ترتقي بالإمكانات المتاحة. لمزيد من المعلومات حول أهمية "إي إم دي" ودورها في تمكين الحاضر وإلهام الغد، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني ومدونتها وحسابها الرسمي على لينكد إن وإكس.

نبذة حول "هيوماين"

"هيوماين" هي شركة عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تُقدم مجموعة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر أربعة مجالات رئيسية، تشمل مراكز بيانات متطورة، وبنية تحتية فائقة الأداء ومنصات سحابية، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك أكثر نماذج اللغة العربية متعددة الوسائط تطوراً على مستوى العالم، وحلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين الفهم العميق لخصوصيات القطاعات المختلفة والتطبيق العملي الفعال.

يخدم نموذج "هيوماين" الشامل مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويمكنها من تحقيق قيمة مضافة كبيرة في شتى المجالات. كما تهدف الشركة إلى دفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الإمكانات من خلال التكامل الذكي بين القدرات البشرية والذكاء الاصطناعي. ومن خلال محفظتها المتنامية من منتجات الذكاء الاصطناعي المُخصصة لقطاعات مُحددة، والتزامها الراسخ بقيادة مجال الملكية الفكرية واستقطاب أفضل الكفاءات عالمياً، تسعى "هيوماين" لتحقيق مكانة مرموقة على الصعيد الدولي والمساهمة في تحقيق التميز الوطني.

يقع المقر الرئيسي للشركة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولها فروع في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مع خطط لتوسيع حضورها العالمي بافتتاح مكاتب جديدة قريباً. www.humain.ai

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