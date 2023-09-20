لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل

البرامج الأكاديمية في الدبلوم والبكالوريوس وحاصلة على الاعتماد الأكاديمي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: دشنت كلية ليوا، إحدى مؤسسات مجموعة "نما للتعليم" بفرعيها في أبوظبي والعين، خطة تطوير أكاديمي شاملة لكلية إدارة الأعمال بما يهيئها لمواكبة التقدم الذي تشهده الدولة في قطاع إدارة الأعمال حيث طرحت الكلية 10 برامج متخصصة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس موزعة على برامج المحاسبة والمالية والمصارف والتسويق والإدارة والموارد البشرية والإدارة الصناعية وكذلك السياحة والضيافة ونظم معلومات الأعمال، وجميع البرامج المطروحة في كلية إدارة الأعمال حاصلة على الاعتماد الأكاديمي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم في الدولة، كما أن برامج البكالوريوس في كلية إدارة الأعمال حاصلة على الاعتماد الأكاديمي الدولي (ACBSP) في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يترجم جودة هذه البرامج وتميز بيئة التعلم والمخرجات من الكوادر الطلابية وتلبيتهم لمتطلبات سوق العمل في المستقبل.

وأشار الدكتور أنس القضاة عميد كلية ادارة الاعمال إلى أن البرامج الجديدة تلبي أجندة التنمية الوطنية وتؤهل الطلبة بعد تخرجهم للعمل في عدد من القطاعات الحيوية، كما تتضمن الخطة الدراسية في الكلية فصلاً دراسياً للتدريب العملي في إحدى المؤسسات ذات العلاقة بما يدعم قدرة الطالب على التواصل مع سوق العمل، والتعرف على الوظائف المطروحة به، وكذلك التغير المتسارع الذي تشهده وظائف المستقبل في قطاع إدارة الأعمال والمصارف، والمؤسسات المالية، والإدارية وغيرها.

وأضاف: طرحت كلية إدارة الأعمال خطة دراسية شاملة في العام الأكاديمي 2023-2024 متضمنة عدداً من المساقات المتطورة من بينها التحليل الكمي للأعمال، إدارة المخاطر والتأمين، والمؤسسات المالية وإدارة الموارد البشرية، وغيرها.

وأكد على أهمية هذه البرامج الأكاديمية المطورة التي استندت إلى دراسات علمية دقيقة حول احتياجات سوق العمل وارتباطها بوظائف المستقبل في قطاع إدارة الأعمال على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وفي هذا السياق تم تصميم الخطة الدراسية والمساقات المطروحة بها وكذلك التدريب العملي الميداني الذي يؤهل الطالب للتفاعل مع سوق العمل واستشراف المهارات المطلوبة للوظائف المتخصصة التي تم إعداد الطلبة لها.

وأشار إلى أن كلية إدارة الأعمال استقطبت كادراً أكاديمياً مميزاً يتكون من نحو 30 عضو هيئة تدريس ينتمون إلى عدد من الجامعات العالمية المرموقة بما يعزز من تنوع أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية ويتيح للطالب التفاعل مع بيئة تعليمية محفزة على التميز في مجال تخصصه في إدارة الأعمال وما يشهده هذا المجال من نمو متسارع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

#بياناتشركات

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نُبذة عن كلية ليوا

تأسست كلية ليوا (كلية الإمارات للتكنولوجيا سابقاً) عام 1993 بعد حصولها على اعتراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات العربية المتحدة، ويلتحق بها أكثر من 1700 طالب وطالبة يتوزعون على 5 كليات متطورة تقدم 25 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً تلبي مختلف القطاعات الهندسية والعلوم الصحية والإدارية والإعلام الرقمي والعلوم الإنسانية وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وفق أرقى المعايير العالمية تتضمن 35 مختبراً تطبيقياً، ونخبة تضم 100 عضو هيئة تدريس من الكفاءات الأكاديمية المتميزة تم استقطابهم من جامعات عالمية مرموقة بما يعزز من مكانة الكلية.

تعتبر كلية ليوا من أوائل مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي حصلت على الترخيص والاعتماد الأكاديمي لبرامجها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تخرج من الكلية ما يزيد عن 7500 طالب وطالبة من الخريجين الذين التحقوا بسوق العمل، وحقق العديد منهم نجاحاً مهنياً واسعاً ومساهمات مجتمعية عديدة، وتتمتع الكلية بحرم جامعي حديث مجهز بأحدث المختبرات والوسائل التعليمية والتحضير لاعتماد برامج جديدة في مجالات علمية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل في الإمارات، وتتمتع الكلية بموقع متميز في قلب العاصمة أبو ظبي تضم أربع كليات تقدم خدمات تعليمية جامعية ذات جودة عالية في مجالات الهندسة والإدارة والأعمال والعلوم الصحية والإعلام والعلاقات العامة.