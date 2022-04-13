توفر ما يعادل 10 ملايين وجبة لمبادرة الدعم الغذائي الأكبر في المنطقة

مرويس عزيزي: مبادرة المليار وجبة أطلقت حراكاً مجتمعياً يجسد قيم العطاء بقيادة حكيمة والتزام إنساني من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

"عزيزي للتطوير العقاري" تنضم إلى العديد من الشركات والمؤسسات التي أعلنت دعمها لمبادرة المليار وجبة

قنوات التبرع لمبادرة المليار وجبة تشمل موقعها الإلكتروني وحسابها المصرفي والرسائل النصية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "عزيزي للتطوير العقاري" المساهمة بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لمبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي من الإمارات إلى الفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة.

وتهدف المبادرة الأكبر من نوعها إقليمياً، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى الوصول لهدف المليار وجبة لدعم الأكثر احتياجاً ومن يعانون سوء التغذية ابتداءً

من شهر رمضان واستناداً إلى قيم العطاء والبذل ومد يد المساعدة والعمل الخيري والإنساني لدى الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير مقومات الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً.

حراك يجسد العطاء والتضامن

وقال ميرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري: ""تسرنا المساهمة في مبادرة المليار وجبة، التي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك وأطلقت حراكاً مجتمعياً مهماً جداً يجسد قيم العطاء والتضامن، بقيادة حكيمة والتزام إنساني من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". وهي حتماً المبادرة الأكبر من نوعها والأكثر تأثيراً في دعم جهود التصدي للجوع عالمياً. وفيما يعاني 800 مليون إنسان في العالم من سوء التغذية، واجب كلٍ منا أن يساهم في توفير مستقبل أفضل يكون فيه لكل شخص القدرة على الحصول على التغذية الصحية التي يحتاجها. سوف نساند بقوة هذه القضية الإنسانية خلال السنوات المقبلة. ولأن الجهود الجماعية المشتركة أكثر تأثيراً من الجهد الفردي، نشجع الجميع على المساهمة في صناعة غد أسعد وأكثر صحة لمن هم بحاجة."

آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" وعبر مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" 8009999.

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