أرامكو السعودية تستحوذ على حصة 10% في شركة هورس باورترين العالمية الجديدة من مجموعة رينو و "جيلي" والمتخصصة في حلول نقل الحركة

وقّعت أرامكو السعودية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة ("هورس") بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو وتحتفظ كلٌّ من مجموعة رينو و"جيلي" بحصص ملكية بنسبة 45%

سيدعم استثمار أرامكو السعودية نمو شركة هورس باورترين المحدودة ويُسهم في تطوير نواقل حركة الاحتراق الداخلي وحلول الوقود الاصطناعي

من المتوقع أن يصل إنتاج شركة هورس باورترين المحدودة إلى خمسة ملايين من وحدات نقل الحركة سنويًا ويشمل ذلك مجموعة كاملة من تقنيات نقل الحركة المتقدمة للشركاء في جميع أنحاء العالم

الظهران - 22 ذو الحجة 1445هـ (28 يونيو 2024م) - وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، من خلال شركة تابعة ومملوكة لها بالكامل، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة، الشركة العالمية الجديدة المتخصصة في حلول نقل الحركة، إلى جانب مجموعة رينو ومجموعة تشجيانغ جيلي القابضة وشركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة ("جيلي"). وتأسست شركة هورس باورترين المحدودة في 31 مايو 2024 من قبل مجموعتي "جيلي" و"رينو"، وهي شركة مسجلة مقرها الرئيس في لندن بالمملكة المتحدة.

وستستحوذ أرامكو السعودية على حصة 10% في شركة هورس باورترين المحدودة فيما ستحتفظ مجموعة "رينو" و"جيلي" بحصة متساوية لكلٍّ منهما بنسبة 45%. وسيستند السعر الذي ستدفعه أرامكو السعودية عند الإغلاق، والذي يخضع لشروط الإغلاق المتعارف عليها بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، على القيمة الكاملة للشركة وذلك بقيمة 7.4 مليار يورو.

ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز إسهام أرامكو السعودية في تحوّل الطاقة العالمي من خلال تطوير وتسويق حلول تنقّل أكثر كفاءة. وتتضمن الاتفاقيات أيضًا إجراءات تعاون بين أرامكو السعودية و"فالفولين" في مجال التقنيات والوقود وزيوت التشحيم لتحسين أداء محركات الاحتراق الداخلي (ICE) التي تنتجها شركة هورس باورترين المحدودة، وذلك بشكل جماعي.

وتستهدف أرامكو السعودية ومجموعة رينو و"جيلي" دعم التحوّل المنظم في مجال الطاقة والتنقّل في جميع أنحاء العالم من خلال رؤيتهما المشتركة القائمة على أنه سيتطلب مزيجًا من التقنيات المختلفة للتقليل من الانبعاثات الكربونية الصادرة من صناعة السيارات، تشمل التقنيات محركات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة، ونواقل الحركة، والمحركات الهجينة، والوقود البديل مثل الوقود الاصطناعي منخفض الكربون والهيدروجين، بالإضافة إلى السيارات الكهربائية.

وتتمثّل مهمة شركة هورس باورترين المحدودة في قيادة السباق نحو تقنيات الجيل القادم ذات الانبعاثات المنخفضة، وستعمل الإمكانات المتميّزة لأرامكو السعودية التي تضم شبكة عالمية من مراكز البحوث والتطوير على إجراء بحوث الوقود الاصطناعي والهيدروجين وتحسين محركات الاحتراق الداخلي، وتسهيل تطوير حلول منخفضة الكربون وأكثر استدامة.

تعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد الخويطر: "من المتوقع أن يُسهم استثمار أرامكو السعودية بشكل مباشر في تطوير واستخدام محركات احتراق داخلي ميسورة التكلفة وفعّالة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم. ونخطط مع كلٍّ من "جيلي" و"رينو" للاستفادة من خبراتنا ومواردنا لدعم التقدّم المتميّز في تقنيات المحركات والوقود. ومع التركيز القوي على الابتكار، فإن هدفنا هو توفير الحلول التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من وسائل النقل مع تلبية احتياجات كلٍّ من مصنّعي وسائقي السيارات. وعبر تأمين شراكة طويلة الأمد بين "فالفولين" وشركة هورس باورترين المحدودة ومجموعة رينو و"جيلي" من خلال هذا الاستثمار، فإننا نظهر أيضًا قدرة أرامكو السعودية على تحقيق القيمة والاستفادة منها على المستوى العالمي".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "رينو"، لوكا دي ميو: " لن يكون خفض الانبعاثات الكربونية من صناعة السيارات عملية منفردة، بل إنها تتطلب تضافر جهود أفضل اللاعبين في هذا المجال بهدف فتح مسارات جديدة والتوصل إلى حلول مبتكرة. هذا ما يحدث اليوم حيث نرحب بأرامكو السعودية كشريك إستراتيجي في شركة هورس باورترين المحدودة. وبذلك يتشكّل فريق الأحلام لإعادة اختراع مستقبل تقنيات محركات الاحتراق الداخلي والتقنيات الهجينة".

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيلي القابضة"، دانيال لي: "يتطلب خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تعاونًا عالميًا، وحلولًا تقنية متعددة الجوانب، إلى جانب تبادل الخبرات. وبفضل دعم أرامكو السعودية وخبرتها في تقنيات الوقود، تعمل "هورس باورترين المحدودة" على تعزيز دورها كشركة رائدة في مجال حلول تقنية الوقود منخفضة الكربون والخالية من الكربون مثل الميثانول والهيدروجين".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هورس باورترين المحدودة، ماتياس جيانيني: "يسعدني أن تنضم أرامكو السعودية إلى هورس باورترين المحدودة. وتتمتع أرامكو السعودية بخبرة في مجال الوقود والهيدروجين ما يجعلها شريكًا مثاليًا لنا لتقديم حلول متطورة ومنخفضة الانبعاثات لنواقل الحركة، مما يعزز جهود خفض الانبعاثات الكربونية في صناعتنا ويمضي بها إلى الأمام. ومعًا، سنعمل على وضع معايير جديدة للابتكار في قطاع السيارات".

ملخص هورس باورترين المحدودة

17 مصنعًا حول العالم

9 عملاء صناعيين في 130 دولة، بما في ذلك مصنّعي السيارات

5 مراكز للبحوث والتطوير

ما يقرب من 19,000 موظف

حضور إستراتيجي يركز على الصين وأوروبا وأمريكا اللاتينية

من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين من وحدات نقل الحركة سنويًا

تغطية جميع أنواع حلول نقل الحركة - المحركات الهجينة الكاملة والمحركات الهجينة القابلة للشحن طويلة المدى بالإضافة إلى محركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود البديل مثل: الإيثانول، والميثانول، والغاز الطبيعي المُسال، والغاز الطبيعي المضغوط، والهيدروجين، وغيره.

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم.

عن مجموعة رينو:

تتصدر مجموعة رينو مجال التنقل الذي يعيد اختراع نفسه. وبفضل تحالفها مع نيسان وميتسوبيشي موتورز وخبرتها الفريدة في مجال السيارات الكهربائية، تتألف مجموعة رينو من أربع علامات تجارية تكميلية - رينو، وداسيا، وألبين وموبيلايز - تقدم حلولًا مستدامة ومبتكرة في مجال النقل لعملائها. تأسست المجموعة في أكثر من 130 دولة، وباعت أكثر من 2.235 مليون سيارة في عام 2023. وتوظف المجموعة ما يقرب من 106 آلاف موظف يجسدون طموحها كل يوم، بحيث يسهم التنقل في تقريب الناس من بعضهم. وتستعد مجموعة رينو لمواجهة التحديات سواء على الطرق أو على صعيد المنافسة، وهي ملتزمة بالتحول الطموح الذي من شأنه أن يولد القيمة. ويركز هذا على تطوير تقنيات وخدمات جديدة ومجموعة جديدة من السيارات الأكثر تنافسية وتوازنًا. وتماشيًا مع التحديات البيئية، فإن طموح المجموعة هو تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا بحلول عام 2040.

عن مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة:

تعد مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة (جيلي القابضة) مجموعة عالمية للسيارات تمتلك العديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة في قطاع السيارات، وتمتد عملياتها عبر سلسلة قيمة السيارات، من البحث والتطوير والتصميم إلى الإنتاج والمبيعات والصيانة. أسس إيريك لي شركة جيلي القابضة في عام 1986 في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، وأطلقت أعمالها في مجال السيارات في عام 1997، ويقع مقرها الرئيس الآن في هانغتشو، الصين. واليوم، تدير شركة جيلي القابضة عددًا من العلامات التجارية، تشمل: جيلي أوتو، ولينك آند كو، وزيكر، وجيوميتري، وفولفو كارز، وبوليستار ولوتس ولندن إلكتريك فيهيكل كومباني وفاريزون أوتو وكاو كاو موبيليتي. وقد باعت شركة جيلي القابضة ما يقرب من 2.8 مليون سيارة في عام 2023، حيث وصلت مبيعات فولفو للسيارات إلى 708,716 وحدة على مستوى العالم، وأبلغت شركة جيلي أوتو جروب المدرجة في هونغ كونغ عن مبيعات وصلت إلى 1,686,516 وحدة. وتوظف مجموعة جيلي القابضة أكثر من 130 ألف موظف على مستوى العالم، وتم إدراجها ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500 على مدى السنوات العشرة الماضية.

عن شركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة:

شركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة (المشار إليها باسم "الشركة" والشركات التابعة لها، ويُشار إليها مجتمعة باسم "المجموعة") (رمز سهم الشركة في بورصة هونغ كونغ: 175) هي شركة تصنيع سيارات تركز على تطوير وتصنيع وبيع سيارات الركاب. وتبيع المجموعة معظم منتجاتها في السوق الصينية، كما قامت بتوسيع مبيعاتها من خلال التصدير إلى دول أخرى على مدار السنوات القليلة الماضية. وتمتلك المجموعة خطوط إنتاج في أجزاء مختلفة من البر الرئيس للصين ولديها أكثر من 60 ألف موظف. وقد أدرجت الشركة في المجلس الرئيس لبورصة هونغ كونغ المحدودة، وكانت أحد مكونات مؤشر هانغ سنغ منذ عام 2017. وتُعد مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة المساهم المسيطر في الشركة.

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