البلام: ملتزمون بتعزيز القوة الشرائية لعملائنا ومنهم تجربة تسوق عالمية أسهل وأكثر جدوى

نحرص على أن نكون أقرب إلى عملائنا عبر إطلاق عروض ذات قيمة حقيقية ترتبط بأنماط حياتهم اليومية

في إطار حرصه على تعزيز تجربة التسوق الرقمي الدولي لعملائه وإثرائها من خلال حملات فريدة تمنحهم مكافآت استثنائية، أطلق بنك الكويت الوطني حملة واسعة النطاق، تستهدف حاملي بطاقات Visaالائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك تشجيعاً لعمليات الشراء الإلكتروني الدولي عبر منصات التجارة الإلكترونية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم.

وتتيح الحملة لعملاء "الوطني" من حاملي بطاقات Visa الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 10% عند التسوق عبر متاجر «أمازون الولايات المتحدة»، و«شي إن»، و«تيمو»، عند إنفاقهم ما قيمته 100 دينار كويتي كحد أدنى على هذه المتاجر مجتمعة خلال فترة الحملة والتي تبدأ من 14 أبريل2026 ولغاية 16 مايو 2026، على أن يكون الاسترداد النقدي بحد أقصى 26 دنانير كويتية لكل عميل.

ويُشترط للاستفادة من العرض قيام العميل بالتسجيل المسبق عبر صفحة التسجيل المخصصة للحملة، بما يضمن تجربة واضحة وسلسة للاستفادة من المزايا المقدمة.

وتشمل الحملة مجموعة واسعة من بطاقات Visa الصادرة عن بنك الكويت الوطني، حيث يمكن لحاملي أي من البطاقات الائتمانية التالية الاستفادة من مميزاته:

بطاقة KWT Visa Infinite الوطني

الوطني بطاقة Visa Infinite

بطاقة Visa Signature

بطاقة Visa Platinum

بطاقة Visa Signature الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة)

الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) بطاقة Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة)

الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) بطاقة Visa Infinite الوطني-مؤسسة البترول الكويتية

الوطني-مؤسسة البترول الكويتية بطاقة Visa Infinite الوطني-هارودز الائتمانية

كما يمكن لحاملي البطاقات مسبقة الدفع التالية أيضاً الاستمتاع بالاسترداد النقدي الذي توفره الحملة:

بطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني

الوطني بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس

الوطني أفيوس بطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة)

وفي هذه المناسبة، قال مساعد نائب الرئيس - إدارة الباقات في بنك الكويت الوطني أنور البلام: "يأتي إطلاق هذه الحملة في توقيت يشهد فيه التسوق الإلكتروني الدولي نموًا متسارعًا، مدفوعًا بتغيّر أنماط الاستهلاك واعتماد العملاء بشكل متزايد على القنوات الرقمية. في بنك الكويت الوطني، نحرص باستمرار على أن نكون أقرب إلى عملائنا، لا من خلال تقديم منتجات مصرفية مبتكرة فحسب، بل عبر تصميم عروض ذات قيمة حقيقية ترتبط بأنماط حياتهم اليومية واحتياجاتهم الفعلية".

وأضاف البلام: "تعكس هذه الحملة التزامنا بتعزيز القوة الشرائية لعملائنا ومنحهم تجربة تسوق عالمية أكثر سهولة وجدوى، مع الاستفادة من الانتشار الواسع لبطاقات Visa ".

وأفاد البلام بأن بنك الكويت الوطني يواصل باستمرار تقديم مبادرات مبتكرة تعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية المتميزة في الكويت والمنطقة.

ويؤكد "الوطني" من خلال هذه الحملة التزامه بتعزيز استخدام البطاقات المصرفية في عمليات الشراء الإلكترونية الدولية، ودعم التحول الرقمي، وتقديم مزايا تنافسية تواكب تطلعات العملاء.

-انتهى-

#بياناتشركات