القاهرة، مصر – أعلنت شركة بي بي مصر عن احتفالها بمرور عشر سنوات على انطلاق برامج التنمية المجتمعية لتطوير المناطق المحيطة بمحطة غاز غرب دلتا النيل الواقع بمحافظة البحيرة، التي تقوم الشركة بتشغيلها.

يتزامن هذا الإعلان مع الزيارة التي استقبل خلالها معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد شركة بي بي الذي ضم ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغاز والطاقة منخفضة الكربون، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، تأكيدًا على الشراكة المستمرة بين بي بي والحكومة المصرية.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد لمعالي الوزير نسخة من تقرير الذكرى العاشرة لانطلاق مشروعات التنمية المجتمعية، والذي يستعرض أبرز الإنجازات، بما في ذلك استثمار أكثر من 10 مليون دولار في أكثر من 50 مشروعًا تنمويًا في مجالات التدريب المهني، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال، والاستدامة، وتطوير البنية التحتية، وجهت جمعيها لخدمة المجتمعات المحيطة بمحطة غاز غرب دلتا النيل.

وقال نادر زكي، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": نفتخر اليوم بمرور عشر سنوات على انطلاق جهود التنمية الاجتماعية في المناطق المحيطة بمحطة غاز غرب دلتا النيل، وذلك كجزء من استراتيجيتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تهدف إلى مواءمة أعمالنا ومشاريعنا في مجال الطاقة مع الاحتياجات المحلية، وتعزيز التنمية البشرية، وبناء شراكات تحقق قيمة مشتركة طويلة الأمد."

وأضاف وائل شاهين، نائب رئيس شركة بي بي مصر: "التزامنا بتأمين الطاقة لمصر يقابله التزام راسخ بدعم المجتمعات المحلية. وخلال السنوات العشر الماضية، عملنا مع الحكومات والشركاء والمجتمعات لخلق فرص جديدة، وتمكين الأفراد، وتطوير الخدمات الرئيسية في المناطق المحيطة بمحطة غاز غرب دلتا النيل، عبر مبادرات تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة بي بي تعمل في مصر منذ أكثر من 60 عامًا، وتمتلك حصة قدرها 82.75٪ في محطة غاز غرب دلتا النيل، بينما تمتلك شركة هاربور إنيرجي النسبة المتبقية البالغة ٪17.25 .

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