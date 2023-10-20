نجحت شركة نيو موبيليتي، قبيل افتتاحها رسميًا، في تأمين تمويل بذري بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، وذلك من شركة دلتا كورب هولدينج، كما وبايس ساستاينابيليتي فاند، ومجموعة المستثمرين الملائكيين

تعتزم نيو إحداث طفرة في قطاع لوجستيات الميل الأخير وتوسيع رقعة عملياتها لتشمل أسطولًا هائلًا من 5,000 مركبة كهربائية

كما وأطلقت حلول مركبات ودراجات نارية كهربائية معتمدة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نيو موبيليتي (نيو)، أوّل شركة تتخصّص في مجال خدمات لوجستيات الميل الأخير والتنقل والبنى التحتية الكهربائية بالكامل، عن اطلاقها حلول الميل الأخير المبتكرة في الإمارات العربية المتحدة. وقد جاء هذا الإعلان عقب اجتياز الشركة المعنية بالحلول المستدامة المتطوّرة مرحلة التمويل البذري السابق للافتتاح الرسمي بنجاح، حيث تمكّنت من جمع 10 ملايين دولار أميركي في مرحلة الإغلاق الأوّلي من التمويل، وذلك من شركة دلتا كورب هولدينج (دلتا)، منصة تمويل الأصول الخضراء؛ كما وبايس ساستاينابيليتي فاند (بايس)، شركة الخدمات اللوجستية والتوزيع العالمية؛ وغيرها من المستثمرين الملائكيين المحترمين.

وسيصبّ هذا الاستثمار الرأسمالي الضخم مباشرة في خدمة رؤية نيو المبتكرة، لا سيّما وأنّها تطمح إلى توسيع رقعة عملياتها لتشمل أسطولًا هائلًا من 5,000 مركبة كهربائية بحلول العام 2025. وباعتبارها أوّل شركة ناشئة في مجال الخدمات بين الشركات تقدم حلول الميل الأخير من خلال نموذج أعمال البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم نيو بمواءمة عملياتها وأعمالها مع مبادرة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية وجدول أعمال مؤتمر الأطراف 28 من أجل المساهمة في مستقبل أكثر اخضرارًا. وتجدر الإشارة في هذا الإطار أنّ ثمّة أكثر من 90,000 دراجة نارية على طرق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدورها تساهم في انبعاث 480,600 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل شحن أكثر من 53 مليار هاتف ذكي أو استهلاك أكثر من 49 مليون جالون من البنزين.

وذكر أن السيدين أبشيك شاه وأنيش جارج، مؤسسي شركة نيو موبيليتي، يتمتعان بخبرة كبيرة في مجال تطوير المشاريع اللوجستية الإقليمية وتوسيعها. فقد كان دور أبشيك محوريًّا في تطوير شركة تاكسي فور شور، شركة تأجير السيارات الهندية الشهيرة ، وذلك بفضل خبرته في الخدمات المصرفية الاستثمارية في مجال الطاقة والخدمات اللوجستية في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز. ومن ناحية أخرى، شغل أنيش منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تراكر، وهي شركة لوجستية تتمتع بتمويل عالي للغاية وتعمل في ثماني دول في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، قدم أنيش مساهمات مهمة في فيتشر ونجح في بيع شركته الناشئة إلى شركة أمازون.

وتعليقًا على الإعلان، جاء في معرض حديث السيد أبشيك شاه، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة نيو موبيليتي: " لطالما كان طموحنا في نيو موبيليتي أن نحدث ثورة في لوجستيات الميل الأخير من خلال حلولنا المبتكرة للسيارات الكهربائية بالكامل. وقد كان هذا التمويل البذري بمثابة إنجاز مثير في رحلتنا نحو تحقيق طموحنا، إذ ساهم في تسريع التحول نحو لوجستيات الميل الأخير الصديقة للبيئة. على مقلب أخر، فلا يعترينا أدنى شك أنّ هذه الصناديق ستؤدي دورًا محوريًا في دعم تطوير عمليات التوسيع المتطورة التي يضلع بها فريقنا التكنولوجي، والتي تهدف إلى تحسين نشر الأسطول وتعزيز تجربة العملاء. هذا ويرسي أسطول نيو من المركبات ثنائية العجلات معيارًا جديدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يشمل دراجات نارية بدلاً من دراجات بخارية. وتوفر الدراجات النارية الكهربائية متانة استثنائية، وتقدم تجربة قيادة محسنة وسلامة محسنة، حيث تتكيّف بسلاسة مع الدراجات ذات محرّكات الاحتراق الداخلي التقليدية."

بدوره، علّق موديت باليفال، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة دلتا: " لقد تمكّنت شركة نيو موبيليتي من إحداث ثورة هائلة في القطاع، لتمسي بذلك قوة رائدة في قطاع اللوجستيات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط. ولعلّ ذلك ما يجعل نيو خير دليل على التزامنا الثابت على نشر اللوجستيات المستدامة في الشرق الأوسط، لا سيّما وأنّ رؤيتها وتفانيها الذي لا يتزعزع في الحلول الصديقة للبيئة يتوافق تمامًا مع أهداف الاستدامة الإقليمية. وإن دلّ هذا الاستثمار على أمر، فيدلّ على خطوة مثيرة نخطوها نحو توسيع بصمتنا في مجال لوجستيات الميل الأخير المستدامة، وبالتالي تعزيز محفظتنا الاستثمارية، والتي تشمل بالفعل شركتي زينجو وثري ويلز يونايتد في الهند، وذلك في إطار جهودنا المستمرة لتطوير استراتيجية عالمية للمركبات الكهربائية.

وأضاف كاوستوب بادكانايا، الرئيس التنفيذي لشركة بايس ساستاينابيليتي فاند: " في عالمنا اليوم، لم تعد الاستدامة مجرد خيار فحسب، بل أصبحت ضرورة حتمية. ويمثل قرارنا بالاستثمار في نيو لحظة محورية في سعينا لتحويل قطاع لوجستيات الميل الأخير في الشرق الأوسط، لا سيّما وأنّ نهجها المبتكر يتوافق تمامًا مع تفانينا الذي لا يتزعزع لبناء مستقبل أكثر اخضرارًا."

أمّا في إطار مساعيها لدعم شركات توصيل الطعام ومنصات التجارة الإلكترونية وشركات اللوجستيات في تحقيق صافي انبعاثات صفري، ستشرع نيو في عملياتها عبر إطلاق أسطولها الجديد من الدراجات النارية الكهربائية المعتمدة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تتميز بمدى قيادة يصل إلى 175 كيلومترًا. وقد حصلت هذه الدراجات النارية على ختم الموافقة من كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. ولضمان سلاسة عملياتها وكفاءتها، ستنفّذ نيو بنية تحتية مبتكرة للشحن الذكي للمركبات الكهربائية، مع محطات لتبديل البطاريات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ما سيمكّن راكبي الدراجات من تبديل البطاريات بسهولة خلال 60 ثانية فقط.

ومن خلال محطّاتها الموزّعة استراتيجيًا في جميع المراكز والمناطق التجارية، تضمن نيو لعملائها حلول تسليم سريعة، وتقدّم لهم تقارير لوحات معلومات ذكية تسلط الضوء على مساهمتهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هذا وتولي نيو أهمية بالغة لرفاهية الموظفين في قلب عملياتها، فتزوّدهم بمعدات السلامة، والخوذات الذكية وأجهزة التواصل عن بعد، وذلك سعيَا منها لتذليل الحاجة لاستخدام الهاتف المحمول، والمساعدة في الكشف عن الأعطال التي قد تؤدي إلى الحوادث. ولعلّ ما يميز نيو عن الشركات الأخرى هو كونها أول شركة تقدم تغطية تأمينية للأمراض الخطيرة والإصابات، إلى جانب التأمين على الحياة، فضلًا عن الدعم على مدار الساعة للركاب والسائق، وساعات عمل ثابتة.

على نحو آخر، ستدخل نيو كذلك قطاع خدمات نقل الركاب، بحيث ستوظّف أسطولها من سيّارات تسلا لهذه الغاية. وستعمد في هذا الإطار على مراحل تدريجية إلى تنفيذ بنية تحتية متطورة للشحن السريع للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات، ما سيمكّن السائقين من إعادة شحن سياراتهم في أقل من 30 دقيقة. كذلك تعتزم الشركة طرح حلول تأجير مبتكرة على هيئة نموذج التأجير المنتهي بالتمليك، ما يتيح للسائقين أن يصبحوا رواد أعمال مستقلين. علاوة على ذلك، تنوي شركة نيو تأجير أسطولها لشركات لوجستيات الطرف الثالث، لتساهم بذلك في تعزيز تبني وسائل النقل المستدامة على نطاق أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة المحيطة بها.

واختتم أنيش جارج، المدير التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك لشركة نيو موبيليتي قائلاً: "نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تعيد تعريف لوجستيات الميل الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضمن نهجنا التكنولوجي كل من السلامة والاستدامة، إضافة إلى إرساء معايير جديدة للقطاع، وتمكين أصحاب المصلحة والشركات من بناء مستقبل أكثر اخضرارًا"

للمزيد من المعلومات حول الحلول المبتكرة التي تقدّمها نيو موبيليتي، يُرجى زيارة www.weareneo.co

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نبذة عن نيو موبيليتي

نيو موبيليتي هي شركة متطورة متخصّصة في لوجستيات والبنية التحتية للميل الأخير للسيارات الكهربائية توفّر حلول التوصيل والتنقل المستدامة في الميل الأخير. باعتبارها شركة رائدة في المنطقة، تفتخر شركة نيو بكونها أول شركة في دول الخليج تقدم خطًا جديدًا من الدراجات النارية الكهربائية المعتمدة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حصلت هذه الدراجات النارية على ختم الموافقة من كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. تتميز هذه المركبات والدراجات النارية الكهربائية بمدى قيادة يصل إلى 175 كيلومترًا، كما وبإمكانية تبديل البطاريات بسهولة في أقل من 60 ثانية من خلال شبكتها الواسعة من محطات التبديل. هذا ويتيح تطبيق نيو للسائقين تحديد موقع أقرب محطة تبديل وحجز البطاريات مسبقًا. وبفضل تكنولوجيا المعلومات الذكية ونظام إدارة البطارية الفعال، يمكن للسائقين البقاء على اطلاع وتأهب دائم.

وانطلاقًا من مساعيها لدعم شركات توصيل الطعام ومنصات التجارة الإلكترونية وشركات اللوجستيات في تحقيق صافي انبعاثات صفري ومستهدفات الاستدامة، تتيح نيو لهذه الشركات من توظيف أسطولها في عملياتها. كذلك تتيح لوحات المعلومات المبتكرة القائمة على الاستدامة في نيو للعملاء تلقي تقارير ربع سنوية تسلط الضوء على مساهمتهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هذا وتولي نيو أهمية بالغة لرفاهية سائقيها، فتزوّدهم بمعدات ذكية ومعدات السلامة والمساعدة الائتمانية بالإضافة إلى التأمين الصحي. علاوة على ذلك، تعتزم نيو مستقبًلًا إتاحة إمكانية تأجير أسطولها وبنيتها التحتية لشركات لوجستيات الطرف الثالث.

على نحو آخر، ستدخل نيو كذلك قطاع خدمات نقل الركاب وحلول الخدمات بين الشركات، بحيث ستوظّف أسطولها من سيّارات تسلا لهذه الغاية، كما وستعمد إلى طرح حلول تأجير مبتكرة على هيئة نموذج التأجير المنتهي بالتمليك، ما يتيح للسائقين أن يصبحوا رواد أعمال مستقلين.