يعزز هذا الاستحواذ محفظة "أغذية" في الفئات عالية النمو، مما يدعم خلق القيمة المستقبلية .

ستواصل "أغذية" تعزيز أوجه التكامل التشغيلي من خلال دمج نهج أبو عوف المبتكر وريادة الأعمال .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، الشركة الإقليمية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 10٪ في أبو عوف، العلامة التجارية المصرية الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة، مما يرفع نسبة ملكيتها إلى 80٪.

تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع طموح "أغذية" في تعزيز النمو ضمن الفئات ذات الإمكانات العالية والبناء على الشراكات الناجحة. وستواصل عائلة عوف قيادة الأعمال، لضمان الحفاظ على المرونة والابتكار والتميز التشغيلي.

منذ استحواذها على حصة أولية بنسبة 60٪ في عام 2022 وحصة إضافية بنسبة 10٪ في فبراير 2024، حققت "أغذية" و"أبو عوف" إنجازات بارزة معًا على مدار العامين الماضيين، حيث افتتحت "أبو عوف" أكثر من 100 متجر جديد (صافي) وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بأكثر من 70٪ بالدرهم الإماراتي. في عام 2024 وحده، نمت إيرادات "أبو عوف" بنسبة 33٪ على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، رغم تحديات انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما يؤكد على مرونة الأعمال والقيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة.

قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية" :تجسّد أبو عوف روح ريادة الأعمال والتميز التشغيلي والدافع المستمر للنمو. ويعكس هذا الاستثمار الإضافي إيماننا بإمكاناتهم والتزامنا بتوسيع نطاق منتجاتهم المبتكرة لتصل إلى المزيد من المستهلكين في كافة أنحاء مصر وخارجها."

من جانبه، قال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو عوف" :أبو عوف علامة تجارية مصرية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، وهي لا تقتصر على تقديم مجموعة متنوعة من منتجات القهوة الفاخرة والأطعمة عالية الجودة، بل تتميز أيضًا بالمرونة والسعي المستمر وراء فرص النمو. وبفضل خبرة "أغذية" وحجم عملياتها، تسارعت رحلة نمو أبو عوف، ومازلنا ملتزمين بالابتكار والتوسع المستمر."

نبذة عن مجموعة أغذية:

تعدّ مجموعة أغذية ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد أغذية شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

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