القرقاوي: تحوّل الحدث خلال السنوات الماضية إلى منصة استراتيجية لتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص النمو التي تزخر بها دبي

ارتفع عدد المستثمرين المشاركين في المعرض من 150 مستثمراً في دورة 2016 إلى 1,200 مستثمراً في دورة العام الماضي بنمو 700%

تزايد الحضور الدولي مع ارتفاع عدد الدول الممثلة في الحدث من 39 دولة في 2016 إلى أكثر من 100 دولة في نسخة الحدث خلال العام 2024

في مؤشر على اتساع نطاق فعاليات "إكسباند نورث ستار" ارتفع عدد المتحدثين في المؤتمرات والندوات المقامة خلال الحدث إلى أكثر من 650 متحدثاً في دورة 2024 مقارنة مع 25 متحدثاً في دورة 2016

تنطلق الدورة العاشرة للمعرض من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل 2025 في دبي هاربر وتتوج مسيرة حافلة بالإنجازات

دبي، الإمارات العربية المتحدة- يحتفي معرض "إكسباند نورث ستار"، الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، الذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر المقبل 2025، في دبي هاربر، في دورته المقبلة بمرور عقد على المساهمة بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضل للمبتكرين والمستثمرين والشركات الريادية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

حدث دولي

وتأتي الدورة العاشرة لـ "إكسباند نورث ستار" هذا العام تتويجاً للإنجازات التي حققها المعرض منذ انطلاقته الأولى عام 2016، حيث تطور من فعالية محلية إلى حدث دولي رائد محققاً نمواً متواصلاً على كافة المستويات، حيث ارتفع عدد الدول الممثلة في الحدث ضمن الشركات العارضة والمستثمرين المشاركين من 39 دولة في 2016 إلى أكثر من 100 دولة في نسخة الحدث خلال العام 2024، مما يؤكد مكانته كملتقى متنوع للابتكار العالمي.

وانعكاساً لتنامي دور "إكسباند نورث ستار" كمنصة للفرص الاستثمارية الواعدة أمام رواد الأعمال المبتكرين والمستثمرين من مختلف دول العالم، قفز عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في فعاليات الحدث من 350 شركة في 2016 إلى 1,800 شركة في دورة 2024، بنمو يتجاوز 414%، فيما ارتفع عدد المستثمرين المشاركين من 150 مستثمراً في دورة 2016 إلى 1,200 مستثمراً في دورة العام الماضي، بنمو وصل إلى 700%.

وفي مؤشر على اتساع نطاق فعاليات "إكسباند نورث ستار"، ارتفع عدد المتحدثين في المؤتمرات والندوات المقامة خلال الحدث من 25 متحدثاً في 2016 إلى أكثر من 650 متحدثاً في دورة العام الماضي.

دور محوري

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي :"ساهم معرض "إكسباند نورث ستار" منذ انطلاقته عام 2016 بدور محوري في دعم رؤية دبي لتكون مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال في قطاعات التقنيات المتقدمة. وقد تحوّل الحدث على مدى السنوات الماضية إلى منصة استراتيجية لتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف فرص النمو التي تزخر بها دبي، والمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي على المستوى الدولي".

وأضاف القرقاوي قائلاً: "تلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي باستكمال مسيرة نجاحات المعرض في دورته العاشرة هذا العام، ونحرص على مواصلة العمل على استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي والتعريف بالمزايا التنافسية التي تقدمها دبي كوجهة أولى للشركات الرقمية، ومنصة استثنائية لالتقاء المبتكرين ومؤسسي الشركات والمشاريع الرقمية الناشئة مع المستثمرين والشركات العالمية".

فرص استثمارية

يسهم "إكسباند نورث ستار" في رسم مستقبل الاستثمار وريادة الأعمال في كافة القطاعات الرقمية، ومع وجود شركات ناشئة متخصصة في كافة المجالات التكنولوجية إلى جانب المستثمرين ومدراء صناديق رأس المال المخاطر الباحثين عن فرص استثمارية واعدة، يشكل الحدث منصة نوعية لعرض الأفكار والشركات الناشئة لتأمين التمويل اللازم لنجاحها بدءاً من مرحلة تأسيسها وصولاً إلى مرحلة التمويل الأولي.

ويعتبر الحدث المنصة المثلى للتعرف على ميزات دبي التنافسية كمركز عالمي للتحول الرقمي، حيث يمكن للمشاركين التعرّف عن كثب على المنظومة الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، والسياسات المبتكرة التي تجعل من الإمارة الحاضنة الأمثل لإطلاق المشاريع الرقمية وتطويرها وإبرام الشراكات الاستثمارية الواعدة.

كما يتيح المعرض فرصة التعرف على قصص العديد من الشركات التي تحوّلت من مشاريع ناشئة، إلى شركات مليارية كبرى عبر الاستماع مباشرة لمؤسسيها والتعرف على تجاربهم. ومن خلال الاستفادة من خبراتهم، يمكن لرواد الأعمال تطوير مشاريع مبتكرة والارتقاء بها إلى مستوى شركات الـ«يونيكورن» التي تتجاوز قيمة كل منها مليار دولار أمريكي.

معارف متخصصة

وبالنسبة للمبتكرين وأصحاب الأفكار الريادية، يتيح لهم "إكسباند نورث ستار" الأدوات والإرشادات وشبكة العلاقات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع رقمية ناجحة، كما يوفر لهم فرصة للحصول على خريطة طريق واضحة تنقل الطموحات إلى واقع ملموس. ويستطيع رواد الأعمال خلال الحدث أن يتواصلوا مع مجموعة واسعة من مسرعات الأعمال والشركاء المستعدين لإعطاء الإرشادات والموارد والتوجيهات الاستراتيجية اللازمة لتحفيز مسار رواد الأعمال نحو النجاح.

ويساعد الحدث رواد الأعمال على اكتساب معارف متخصصة تساعد على تنمية الشركات الناشئة وتوسيع حضورها عالمياً، والانتقال بها إلى آفاق جديدة في وقت قياسي، والتعرف على الاستراتيجيات التي كانت وراء بعضٍ من أكثر المشاريع الرقمية نجاحاً حول العالم، كما يشكل فرصة استثنائية للتواصل مع ألمع العقول حول العالم في مجال التكنولوجيا والابتكار، وبناء علاقات مع عمالقة القطاع، ونخبة رواد الأعمال والقادة المتميزين الذين يرسمون المستقبل الرقمي.

وجهة جاذبة للمواهب

وتتجسد أهمية المعرض في تسجيل دورته خلال العام الماضي مشاركة 65 شركة مليارية "يونيكورن"، تتجاوز قيمتها السوقية مجتمعة 400 مليار دولار، مع وجود فعالية "رواد الأعمال الشباب" أضخم فعالية للشباب بمجال الشركات الناشئة والابتكار في دولة الإمارات.

كما شاركت دول جديدة في فعاليات المعرض لأول مرة خلال العام 2024، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة داعمة للمواهب وجاذبة للشركات الناشئة، حيث شملت قائمة هذه الدول النمسا وأستراليا وكندا واليونان وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وماليزيا وسنغافورة، مع المشاركة المتميزة من أكبر الصناديق الاستثمارية ومستثمرين من دول جديدة، منها أذربيجان وموريشيوس والدنمارك، وبيرو، ومالطا، وقبرص.

كما شهد المعرض في دورته للعام 2024 أكبر مشاركة لشركات أوروبية ناشئة في تاريخه، وذلك عبر مشاركة أكثر من 350 شركة أوروبية ناشئة من قطاعات متنوعة، كما شهد كذلك مشاركة كبرى من الشركات البرازيلية الناشئة، حيث ضم الجناح البرازيلي 50 شركة برازيلية رقمية اختارت إمارة دبي مركزاً للتوسع العالمي.

تحفيز الابتكار

وتتجدد جاذبية الحدث عبر الفعاليات النوعية التي ينظمها لإثراء أجندته في كل عام، حيث تشكل إضافة قيمة للراغبين في اكتشاف كل جديد ومستقبلي في عصر التطور التقني. ففي دورة العام الماضي، شكلت "منصات الشركات"، و"نقل التكنولوجيا 3.0"، و"مستقبل الإعلام والإبداع"، و"إن إس للشركات الناشئة سريعة النمو"، وعرض "سونار+ د"، ومنتدى "ستارت أب جينوم" لريادة منظومات الأعمال، أحد المحطات الرئيسية للزوار الذين تعرفوا معها على التوجهات التقنية المستقبلية لتحفيز الابتكار ونمو الشركات الناشئة.

كما يحفل برنامج المعرض كذلك بتجارب رائدة في مختلف القطاعات التكنولوجية، بما يثري معارف الزوار حول التعاملات الرقمية "بلوك تشين"، والتكنولوجيا المالية، والتسويق، والتكنولوجيا العميقة، وتكنولوجيا المناخ، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الويب 3، مع استشراف مستقبل قطاعات المال والبلوك تشين والإبداع.

كما يتيح "إكسباند نورث ستار" لرواد الأعمال فرصة المنافسة للفوز بجوائز تمويل تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك من خلال المشاركة في تحدي «سوبر نوفا»، ولأصحاب أفكار الأعمال المتميزة، يتيح لهم الحدث الأدوات والإرشادات وشبكة العلاقات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع رقمية ناجحة.

