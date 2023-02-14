امتثالًا لأعلى المعايير البيئية عالميًا

القاهرة: تشارك كايرون، رابع أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في مصر، في فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "EGYPS 2023"، لتسليط الضوء على الممارسات الخضراء والمستدامة بقطاع الطاقة المصري، فضلًا عن انجازاتها الواعدة بهذا الصدد ،تماشيًا مع أجندة مصر القومية "رؤية مصر 2030" فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.

عن المشاركة في معرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2023، صرح ديفيد توماس، الرئيس التنفيدي لشركة كايرون، أن الشركة تلتزم إلتزامًا راسخًا بتقليل انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25% بحلول 2025، مشيرًا أن الشركة قامت بالفعل بتقليل انبعاثاتها بنسبة 12%، كما استبدلت الشركة الديزل المستخدم في محطات توليد الطاقة لديها بالغاز الطبيعي مما انعكس على نجاحها في الحد من معدلات الإحراق والتنفيس.

وأضاف توماس أن الشركة استثمرت 10 مليون دولار لتطوير منشآتها ودمج الجانب البيئي فيها امتثالًا بأعلى المعايير العالمية، وذلك لحماية الحياة البحرية وضمان أن المياه المنتجة من محطات المعالجة في منطقة "جيسوم" من خلال بتروجلف مصر (PGM)، وفي منطقة "أمل" من خلال (أمابيتكو)، تلتزم بأعلى المعايير البيئية.

وخلال فعاليات المعرض يشارك جيمس غارفي، مستشار الصحة والسلامة والبيئة بشركة كايرون، في جلسة بعنوان "توسيع نطاق البحث والتطوير لإطلاق العنان للتكنولوجيا وتعزيز سلامة الصناعة"، ليناقش ملف الشركة الناجح في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في حقول الشركة المحلية والعالمية.

وبصفتها شركة مسؤولة، تتبنى كايرون مبادرة البنك الدولي للقضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030، وتساهم بشكل كبير في إلتزام مصر تجاه اتفاقية باريس في مؤتمر الأطراف 21، التي تبنتها 197 دولة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وتعمل شركة كايرون( متعددة الجنسيات) في مصر ورومانيا والمكسيك، وتعد من أكبر الشركات المنتجة للبترول في مصر بمعدل إنتاج يومي متزايد يصل إلى 130 ألف برميل بترول، وتعتمد بشكل أساسي على دمج أحدث التكنولوجيات بقطاع الطاقة عالميًا لضمان أفضل أداء بأقل تكلفة في جميع منشآتها وأصولها في مصر.

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