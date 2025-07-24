دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "تويو" – أول منصة عالمية متعددة الفئات للأصول المرمّزة– عن حصولها على استثمار استراتيجي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي من "نيمبوس كابيتال"، وهي مجموعة استثمارية بديلة رائدة تعمل على مستوى العالم، وتركّز على الصناعات الناشئة وتدعم التقنيات ذات التأثير العالي عبر القطاعات ذات الإمكانيات الكبيرة للنمو.

يساهم هذا الاستثمار في تعزيز مهمة "تويو" المتمثلة في إتاحة الوصول إلى الأصول الواقعية عالية القيمة (RWAs) – مثل العقارات، والفنون، والأفلام، والموسيقى، والسلع – من خلال توكنتها عبر سلسلة الكتل (بلوك تشين) ضمن سوق منظم يضع المستخدم في المقام الأول.

وبفضل محفظة توكنة تزيد عن 38 مليار دولار أمريكي وعدد من الشراكات البارزة في قطاعات العقارات والموسيقى والسلع، تتمتع "تويو" بمكانة فريدة لقيادة موجة جديدة من أسواق رأس المال الشاملة.

وقال سُرجيت تشاندا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تويو":

"تمثل هذه الشراكة محطة مفصلية رئيسية في مسيرة تويو. فنيمبوس كابيتال تشاركنا رؤيتنا لمستقبل يتمكن فيه الجميع من الوصول إلى الأصول المؤسسية عبر البلوك تشين. وسنعمل معًا على توسيع نطاق المنصة عالميًا وتقديم فائدة حقيقية في قطاع الأصول الواقعية."

وسيتم توظيف هذا التمويل لتوسيع نطاق العمليات والتغطية التنظيمية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى جذب منشئي الأصول المؤسسية والتعاون معهم، وتوسيع بنية التوكنة والتداول.

كما سيساهم ذلك في زيادة السيولة للرمز المميز بعد فعالية إصدار الرموز (TGE) وزيادة تبني المنتج. ويعزز هذا التمويل ثقة المستثمرين في نهج "تويو"، الذي يجمع بين الالتزام التنظيمي، وسهولة الاستخدام، والحوافز المجتمعية لفتح الأبواب أمام فئات أصول كانت في السابق غير متاحة للمستثمرين الجدد.

وقال روبرت بيكر، الشريك الإداري في "نيمبوس كابيتال":

"لقد تابعنا تطورات قطاع الأصول المرمزة عن كثب، ووجدنا أن 'تويو' تميّزت – ليس فقط بتقنيتها، بل أيضًا بالتزامها الواضح بقابلية الاستخدام، والتنظيم، وتمكين المبدعين.

فهي ليست مجرد منصة أخرى للأصول الواقعية، بل رهان جريء على مستقبل أسواق رأس المال الشاملة، حيث يتمكن مراهق في لاغوس ومدير صندوق في لندن من الوصول إلى نفس الأصول عالية القيمة خلال بضع نقرات فقط."

"نيمبوس كابيتال" هي مجموعة استثمارية خاصة متخصصة في الصفقات العابرة للحدود، وتقدم حلول تمويل مرنة للشركات النامية حول العالم. ويقودها مديرون ذوو خبرة ولديهم سجل حافل بأكثر من 50 صفقة في أكثر من 30 دولة، وبدعم من شركة "إن أون كابيتال" لإدارة الثروات والتي تمتلك أصولًا تحت الإدارة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، تجمع "نيمبوس" بين الخبرة القطاعية والرؤية العالمية لإطلاق استثمارات ذات تأثير فعلي.

حول "تويو"

"تويو" هي منصة توكنة متعددة الفئات من الجيل التالي، تتيح الوصول السلس إلى الأصول الواقعية (RWAs) من خلال تقنيات البلوك تشين. وتمكّن المنصة المؤسسات والمستثمرين من توكنة وتداول وإدارة الأصول المادية والمالية – من العقارات والسلع إلى الأفلام والموسيقى والفنون والاستثمارات البديلة – ضمن سوق موحدة وآمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

مع تركيزها على النزاهة التنظيمية، وحماية المستثمر، والبنية التحتية القابلة للتوسع، توفّر "تويو" خدمات توكنة شاملة تشمل تطوير العقود الذكية، ومنصات إطلاق عروض الأوراق المالية الرمزية (STO)، والتداول الثانوي. وتهدف الشركة إلى ديمقراطية الملكية وفتح السيولة في فئات الأصول غير السائلة تقليديًا للمليار مستثمر القادم في الويب 3.

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