مسقط، أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان عن إتمام إصدار صكوك دولية بقيمة وقدرها 650 مليون دولار أمريكي (250 مليون ريال عُماني) لمدة عشر سنوات تستحق في يناير 2036. ويأتي هذا الإصدار في خطوة تعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تمويل جزء من نفقاتها الرأسمالية السنوية، وتنويع مصادرها التمويلية، وتعزيز كفاءة ومرونة هيكل رأس المال.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح بلغ 5.14%، وبهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشر سنوات، ويعتبر إنجازًا مميزًا حيث أنه أقل هامش تحققه شركة حكومية في سلطنة عُمان. ويأتي هذا الإصدار عقب رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان وشركة تنمية طاقة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية من قبل وكالة فيتش، والذي يتوافق مع تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز BBB)- (.

ويُمثّل هذا الإصدار ثالث طرح للصكوك بالدولار الأمريكي من قبل شركة تنمية طاقة عُمان، وذلك بعد إصداريها السابقين في عامي 2023 و2024. ويُجسّد معدل الربح البالغ 5.14% تحسّناً ملموساً مقارنةً بمعدل 5.875% الذي تم تسجيله في أول إصدار لصكوك لمدة عشر سنوات، وكذلك معدل 5.662% لإصدار السبع سنوات في عام 2024، بما يعكس متانة التسعير وثقة المستثمرين، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية في الوقت الراهن.

وأتاح الإصدار في مطلع شهر يناير الفرصة أمام شركة تنمية طاقة عُمان للاستفادة من الظروف المواتية في الأسواق المالية، وتأمين جزء من احتياجاتها التمويلية لعام 2026 في وقت مبكر من العام. وقد تولّى كل من سيتي بنك، وجيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد مهام المنسقين العالميين للإصدار، فيما شارك كل من بنك دبي الإسلامي، وإتش إس بي سي، والمشرق، وصحار الدولي كمديري دفاتر مشتركين. وشهد الإصدار إقبالًا واسعًا ومتنوعًا من مستثمرين من آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع هذا الإصدار، تواصل شركة تنمية طاقة عُمان تعزيز هيكلة محفظة ديونها من خلال إطالة متوسط مدة الاستحقاق، وتحسين تكلفة التمويل الاجمالية. وتعليقاً على ذلك، قال المهندس سلطان بن علي المعمري، الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان:"يعكس هذا الإصدار نجاح الشركة في الوصول إلى أسواق التمويل الدولية بشروط تنافسية، ويؤكد مجددًا ثقة المستثمرين في الأداء المالي لشركة تنمية طاقة عُمان ومتانة مركزها الائتماني. كما يُمثل خطوة استراتيجية نحو تأمين جزء من مصادرنا التمويلية لعام 2026 في وقت مبكر، بما يُتيح مرونة أكبر في إدارة التزاماتنا المالية، لا سيّما في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع التحسن في الجدارة الائتمانية لكل من الشركة وسلطنة عُمان، الذي عزز ثقة المستثمرين بنهج الشركة واستراتيجيتها طويلة المدى".

هذا، وتلعب شركة تنمية طاقة عُمان منذ تأسيسها دورٍ محوري في تعزيز متانة واستدامة قطاع الطاقة في السلطنة، من خلال نهج قائم على التنفيذ المنضبط والاستثمار المسؤول والتكامل عبر مختلف مراحل سلاسل القيمة في قطاع الطاقة. وأسهم هذا النهج في دعم استقرار الإنتاج، وتعزيز أمن الطاقة، وضمان استمرار القطاع في تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد للاقتصاد العُماني.

نبذة عن شركة تنمية طاقة عُمان

تأسست شركة تنمية طاقة عُمان (EDO) بموجب مرسومٍ سُلطاني في ديسمبر 2020، لتكون الذراع الوطنية المعنية بتطوير قطاع الطاقة وإدارته في سلطنة عُمان. وتُعنى الشركة بقيادة هذا القطاع الحيوي بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها وكفاءتها الاقتصادية، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.

وتتولى الشركة مهمة تعظيم الجدوى التجارية لأصول امتيازات النفط والغاز المملوكة للحكومة في منطقة الامتياز رقم (6)، حيث تمتلك حصة60% في امتياز النفط و 100% من امتياز الغاز. وتضطلع الشركة بدور محوري في مسيرة تحوّل الطاقة في السلطنة، إذ تعمل على تحقيق التوازن بين الاعتماد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية التقليدية وتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتشمل الاستراتيجية الحالية للشركة الإشراف على الأصول المملوكة للحكومة في منطقة الامتياز رقم (6)، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتوحيد عمليات المشتريات وسلسلة الإمداد. كما تركز الشركة على إدارة الأصول بما يسهم في تحسين التدفقات النقدية، إلى جانب تحديد وهيكلة فرص جديدة لتوليد الإيرادات. ومن خلال هذه المبادرات، تسهم الشركة في تعزيز أمن الطاقة في السلطنة وتوفير مصادر دخل مستقرة للحكومة.

وفي إطار جهودها لتهيئة منظومة داعمة لقطاع الطاقة، تتعاون شركة تنمية طاقة عُمان مع القطاعين العام والخاص لتطوير الأطر التنظيمية والتجارية الجاذبة للاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء. وتُعد هذه الجهود المشتركة عنصرًا أساسيًا في مسار السلطنة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، وبناء مستقبلٍ منخفض الكربون ومستدام.

