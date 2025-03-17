عبدالعزيز الشايع: بوبيان يُرسخ مكانته كمصرف إسلامي رائد عالمياً برؤية طموحة تحقيق الاستدامة يتطلب استراتيجية مدروسة وأُسس متينة للنمو والتطور

عادل الماجد: التحول الرقمي والاستدامة حجر الأساس لمستقبل "بوبيان" الواعد نمضي بثبات تجاه استراتيجية المحافظة على الربحية القوية والنمو المستمر وتعزيز الاستثمار في الابتكار

عقد بنك بوبيان جمعيته العامة العادية بنسبة حضور تجاوزت 78% حيث تمت الموافقة على جدول الأعمال، بما في ذلك توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة، وانتخاب الأعضاء غير المستقلين والمستقلين لمجلس الإدارة للفترة المقبلة.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان، عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع أن البنك يواصل تحقيق أهدافه وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الصناعة المصرفية الإسلامية، مستندًا إلى استراتيجية "بوبيان 2028" والتي ترتكز على تطبيق ربحية مستدامة وتعزيز نطاق الرقمنة والابتكار والمرونة كونهم المحرك الرئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية، لتُرسخ الاستراتيجية قيمها على مستوى المجموعة وضمان النمو على كافة الأصعدة ، شاملة الموظفين والعملاء والمساهمين والمجتمع ككل بالإضافة الى تعزيز الابتكار الرقمي، إلى جانب زيادة الحصة السوقية .

وأضاف الشايع أن بوبيان لا يسعى فقط إلى النمو المالي، بل إلى تحقيق تأثير حقيقي في الاقتصاد المحلي والإقليمي ، و تحقيق نقلة نوعية من خلال الاستثمار في الحلول المالية الرقمية المتطورة بما يدعم تطلعات العملاء ويواكب متطلبات السوق المتجددة، وتعزيز قدرات العمل والتعاون بين الأطراف المؤثرة في القطاع المالي، والخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية والاستثمار في رأس المال البشري لجذب أفضل الكفاءات، مما يسهم في تحقيق رؤية البنك الطموحة ليكون ضمن قائمة البنوك الإسلامية الأكبر عالميًا.

وأضاف "نؤمن بأن استدامة النجاح تتطلب رؤية استراتيجية واضحة، مدعومة بأُسس متينة للنمو والتطور، بالإضافة إلى العمل على تعزيز ثقة المساهمين، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للبنك وعملائه وشركائه الاستراتيجيين".

أداء مالي قوي ونمو مستدام

وأشار الشايع إلى أن البنك حقق خلال عام 2024 نتائج مالية متميزة، حيث بلغت الأرباح الصافية 96.8 مليون دينار كويتي، مسجلةً نسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت ربحية السهم 21.6 فلسًا. كما وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلس للسهم الواحد، بالإضافة إلى 5% أسهم منحة، بما يعكس قوة الأداء المالي للبنك.

وأضاف أن بنك بوبيان واصل تحقيق نمو متوازن في مختلف مؤشراته المالية، حيث ارتفعت إجمالي الأصول إلى 9.4 مليار دينار كويتي، بنمو قدره 12% مقارنة بالعام الماضي، فيما نمت محفظة التمويل إلى 6.9 مليار دينار كويتي، بزيادة بلغت 10%، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 246 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 13%. فيما تمكن البنك من تعزيز حصته السوقية في قطاع التمويل المحلي إلى 12%، مما يعكس نجاح استراتيجيته التوسعية.

ريادة عالمية في الصناعة المصرفية الإسلامية

وأكد الشايع أن البنك يحتل اليوم المركز الثالث بين أكبر البنوك المحلية، بالإضافة إلى إدراجه ضمن قائمة "فوربس" لأكبر 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024، حيث بلغ حجم أصوله 27.3 مليار دولار، وقيمته السوقية 8.3 مليار دولار، ليحتل المركز 49 إقليميًا وفق تصنيف مجلة "ميد".

وأشار إلى أن السياسات التوسعية في قاعدة أعمال البنك ورسم توجهاته المستقبلية تُساهم وبنسبة كبيرة في تعزيز النمو المستدام، ودعم الابتكار الرقمي، واعتماد نموذج مصرفي متكامل ومتطور يجمع بين الحلول التقليدية والمصرفية الرقمية الحديثة، مما يسهم في تحقيق نمو تشغيلي وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالميًا.

انتخاب الأعضاء المستقلين

وقد أجرت الجمعية العامة انتخابات مجلس الإدارة لانتخاب الأعضاء غير المستقلين وقد تم انتخـاب أعضـاء مجلـس إدارة البنـك للدورة القادمـة ومدتها ثلاث سنوات (2025 – 2026 – 2027) وفق التالي : السيد/ عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع – غير تنفيذي السيد/ عادل عبدالوهاب جاسم الماجد – تنفيذي السيد/ حازم علي مشاري الهلال المطيري – غير تنفيذي السيد/ وليد مشاري الحمد – غير تنفيذي السيد/ محمد يوسف أحمد الصقر– غير تنفيذي السيد/ فهد أحمد الفوزان – غير تنفيذي السيد/ وليد خالد الياقوت – غير تنفيذي

وقد تم اختيار الأعضاء المستقلين الجدد، حيث بلغ عدد المرشحين سبعة مرشحين مستقلين

وتم اختيار أربعة من المرشحين المستقلين لعضوية مجلـس إدارة البنـك للدورة القادمـة ومدتها ثلاث سنوات (2025– 2026 – 2027) وفق التالي :

السيد/ خالد احمد سعود المضف السيد/ عبدالله سعود بدر اليوسف البدر الدكتورة/ أماني خالد بورسلي السيد/ رباح عبد الرحمن الرباح

تعزيز التحول الرقمي والابتكار

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان، عادل الماجد، أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مصرفي أكثر تطورًا وابتكارًا، بفضل اعتماد أحدث تقنيات التحول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، مما مكّن البنك من تحسين جودة الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وأضاف الماجد "إن مستقبل الصناعة المصرفية يعتمد على الابتكار الرقمي، وبوبيان كان دائمًا في مقدمة البنوك التي تبنت هذه الرؤية، حيث تمكنا خلال السنوات الأخيرة من تحقيق قفزات نوعية في الخدمات الرقمية، ما عزز من قدرتنا على تلبية تطلعات العملاء ومواكبة التحولات السريعة في القطاع المصرفي العالمي".

وأشار إلى أنه خلال العام 2024 واصل بنك Nomo (الذراع الرقمي لبنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان) رحلته مع التوسع والتركيز على عملائه فيما يتعلق بتلبية احتياجاتهم المصرفية والاستثمارية الدولية، حيث استطاع استقطاب شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن حلول مصرفية رقمية متكاملة على المستوى الدولي، مؤكداً أن البنك يواصل الاستثمار في الابتكار وتعزيز الاستدامة عبر تبني أحدث الحلول الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة العملاء، وزيادة كفاءة العمليات، ورفع مستوى الأمان والموثوقية في الخدمات المصرفية.

الاستراتيجية التوسعية للشركات التابعة

وأوضح الماجد أن مجموعة الشركات التابعة لبوبيان (شركة بوبيان كابيتال وشركة بوبيان تكافل و بنك لندن والشرق الأوسط) تمكنت من تعزيز تواجدها وتطوير خططها الاستراتيجية القائمة على زيادة الاستثمارات وتنمية الربحية، مما يُسهم في تكامل جهود مجموعة بوبيان ويعزز من توسعها داخل أسواق العمل المتنوعة.

** الاستدامة والحوكمة.. التزام مستمر

وأشار الماجد إلى أن بنك بوبيان يولي أهمية كبيرة لمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتطوير استراتيجات العمل، بما يضمن تحقيق توازن مستدام بين الأداء المالي والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب تحقيق نمو مالي مستدام يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

شكر وتقدير

من جانبه اختتم الشايع كلمته في الجمعية العامة قائلاً " يسرني أن أرفع، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع العاملين في بنك بوبيان، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظه الله على كل ما يقومون به من أجل رفعة وتطور بلدنا الحبيب، وتحقيق الأمن والأمان لجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ودعمهم المستمر للقطاع المصرفي".

وأضاف "كما أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المسؤولين في بنك الكويت المركزي، وفي مقدمتهم سعادة المحافظ السيد باسل الهارون الذي لم يدخر جهداً في اتخاذ ما يراه مناسباً لدعم تطوير وسلامة النظام المصرفي الكويتي. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع مساهمي البنك وعملائه الكرام على ثقتهم الدائمة، فهم دائماً العامل الرئيسي وراء نجاحنا بدعمهم لنا في مواجهة التحديات.

كما توجه بالشكر إلى جميع أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك على جهودهم الكبيرة وتقدم بالشكر كذلك لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على تعاونهم والتزامهم وحرصهم على دعم البنك وما يصب في مصلحته ومصلحة مساهميه.

كوادر

كادر 1

تأتي شريحة رواد الأعمال والمبادرين من أصحاب الشركات الناشئة لتمثل ركيزة هامة لدى بوبيان باعتباره بنك الشباب الأول، حيث يمتلك بوبيان قاعدة مميزة من الحلول المصرفية والرقمية التي تعمل على مساندة وتمكين رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية وفتح آفاق وفرص نمو جديدة لتطوير ريادة أعمالهم وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق خدماتها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في الكويت والمنطقة واعتبارهم شركاء أساسيين في كل ما يقدمه بوبيان من حلول ومنتجات مبتكرة.

كادر 2

تمكن بوبيان من ابتكار نموذج مميز للارتقاء بقيمة تطوير المهارات القيادية وإعداد قادة لديهم كفاءات استثنائية مميزة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية العمل لتطوير القيادة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار فيما بين الموظفين، حيث يمتلك بوبيان خبرات وكفاءات بشرية مميزة على كافة الأصعدة كما يُسخر البنك كل الإمكانات اللازمة للتعلم والنمو والتطوير لعناصره البشرية.

كما ارتفعت نسبة مؤشر الصحة المؤسسية OHI إلى 86% على مستوى مجموعة بوبيان بالكامل، مع ارتفاع نسبة مشاركة الموظفين على مستوى البنك وشركاته التابعة لتصل إلى 89% وهي نسبة تضع بيئة مجموعة بوبيان العملية في صدارة أفضل 3 مؤسسات في المنطقة، و بين أفضل 10% من جميع المؤسسات المرموقة التي شاركت في هذا الاستبيان العالمي.

-انتهى-

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