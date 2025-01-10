أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن انضمامه إلى الرعاة الرسميين للنسخة السادسة من مهرجان "ذا ريج" 2025، أحد أبرز الفعاليات الموسمية الأسرية والترفيهية في إمارة أبوظبي، الذي تستضيفه حديقة أم الإمارات في أبوظبي، للفترة من 8 إلى 12 يناير .2025

من المتوقع أن يستقطب المهرجان آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح، للاستمتاع بالفعاليات الأسرية والعروض الموسيقية والثقافية المتنوعة، والأنشطة الترفيهية وورش العمل الفنية والإبداعية المتناسبة مع جميع الأعمار، كما يقدم المهرجان لهم تجربة تسوق متميزة، في منطقة "سوق الحديقة" حيث تستعرض مجموعة متنوعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة منتجاتها وخدماتها ضمن أكشاك ومنصات العرض المخصصة، من ضمنها عشرة مشاريع إماراتية تشارك في المهرجان بدعمٍ من صندوق خليفة، في إطار جهوده المتواصلة لتمكين أعضائه وتعزيز تواجدها في السوق التنافسية.

تشمل قائمة المشاريع المدعومة من صندوق خليفة من قطاع الأغذية والمشروبات كل من: مطعم “أورو بيتزا آند برجر” المتخصص بصنع البيتزا النابولية المحضرة يدويا؛ ومقهى “بلاك كافيه” الذي يقدم أجود أنواع القهوة والوجبات خفيفة؛ ومطعم “كرامبز” المتخصص بتحضير شطائر البرجر بنكهات متميزة؛ ويستعرض متجر “فيلينغز شوكليت”، مجموعته الفاخرة من حلوى الشوكولاتة المصنوعة يدوياً، كما يوفر أيضأ خدمات التغليف الأنيق المتخصص حسب الطلب.

أما قائمة مشاريع من قطاع التجزئة والأزياء، فتشمل: متجر “اليَم” الذي يستعرض تصاميم أزياء جاهزة مستوحاة من التراث الإماراتي، تمزج بين الأصالة والابتكار؛ ومتجر “سوكس أب” الذي يقدم مجموعة فريدة من الجوارب متميزة التصميم، وقطع الملابس عالية الجودة؛ و متجر“جلازا كولكشن” للأزياء و الدخون المستوحى من التراث الإماراتي؛ ويتخصص متجر منعوت الإلكتروني لتفصيل وخياطة الملابس النسائية في تصميم وخياطة الأزياء التقليدية والعصرية مثل المخاوير والجاكيتات؛ وكذلك، يقدم متجر "تصاميم حمر" تشكيلة من الملابس والإكسسوارات المخصصة للأنشطة الخارجية؛ ويضفي “أوديلا آند كو” لمسة من الفخامة من خلال منتجات العناية بالبشرة المعطرة المصنوعة من مكونات فاخرة، تضمن تجربة متميزة تجمع بين الجودة والترف.

تعليقًا على ذلك، قالت السيدة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "لا تقتصر جهودنا على تأمين مشاركة مشاريع الأعضاء الصغيرة والمتوسطة في المعارض التجارية والمنتديات الاقتصادية فحسب، بل نلتزم بدعم مشاركتهم في الفعاليات والمهرجانات المجتمعية أيضاً، فعلاوة على اعتباره ملتقى ترفيهي وثقافي، يشكّل مهرجان "ذا ريج" الشتوي- منصة ترويجية، تتيح لرواد الأعمال المحليين فرصة تسليط الضوء على منتجاتهم وخدماتهم المتميزة، وتسويقها أمام قاعدة واسعة ومتنوعة من الجمهور المستهدف، وبالتالي اكتساب عملاء محتملين جدد، وزيادة المبيعات والأرباح، مما يعزز تنافسية وشعبية العلامات التجارية المحلية ويدعم نموها وانتشارها في السوق"

وأضافت: تجسد رعايتنا للمهرجان، ودعمنا لمشاركة المشاريع الإماراتية مثالاً حيًا على التزامنا المتواصل بجهودنا المكرسة لتمكين قدرات رواد الأعمال، وتحقيق مساعيهم الريادية، في إطار نهجنا الاستراتيجي الهادف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المجتمع الإماراتي، وتعزيز ازدهار منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ككل، ودورها المساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

بالإضافة إلى تمكين مشاركة أعضائه في المعارض التجارية الكبرى والفعاليات المتنوعة، يقدم برنامج عضوية صندوق خليفة نطاق واسع من الخدمات المساندة التي تفتح للمشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة آفاقاً رحبة من الفرص لتعزيز إمكاناتها وتنميتها عبر قنوات مختلفة مباشرة وغير مباشرة، لمعرفة المزيد حول برنامج عضوية صندوق خليفة، وكيفية التقديم، زوروا الموقع الإلكتروني: https://khalifafund.ae/

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة:

www.khalifafund.ae

للاستفسارات الإعلامية الرجاء التواصل مع:

آية الشريف: aya@kbsstrategies.com

+971 50 268 4742

-انتهى-

#بياناتشركات