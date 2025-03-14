دبي، رحبت ناسداك دبي اليوم، بإدراج صكوك بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، صادرة عن حكومة رأس الخيمة، من خلال مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة. وتعد هذه الصكوك ذات أولوية غير مضمونة، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح يعادل 5.038%, والتي تم إصدارها بتاريخ 5 مارس 2025.

ويأتي هذا الإصدار المستحق في عام 2035، في إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من مكتب "راك كابيتال" وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة. ومن المقرر أن تٌخصص عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة.

وشهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 4.4 مليار دولار أميركي، ما يشير إلى ثقة السوق القوية في الاستقرار الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة وآفاق النمو فيها.

وبهذه المناسبة، قرع محمد سلطان القاضي عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة جرس افتتاح جلسة التداول بالنيابة عن حكومة رأس الخيمة، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وأشار محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة: “يعكس إصدار هذه الصكوك، الإدارة المالية الحكيمة لإمارة رأس الخيمة والتزامنا بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويعد الاقبال الكبير من طرف المستثمرين، مؤشرًا على قوة أساسياتنا الاقتصادية، كما يوفر لنا الإدراج في ناسداك دبي منصة شفافة ومنظّمة للتواصل مع المستثمرين العالميين."

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسعدنا أن نرحب بإدراج صكوك حكومة رأس الخيمة الجديدة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي، حيث يعكس هذا الإدراج على الاقبال الكبير من المستثمرين، واهتمامهم المتزايد في أدوات الدين السيادية. والجدير بالذكر أن مجموع إصدارات الصكوك والسندات الحكومية في ناسداك دبي يعادل 62% من إجمالي الإدراجات في البورصة، مؤكداً على مكانة البورصة الرائدة لإدراج الأدوات المالية، مما يوفر لجهات الإصدار منصة قوية ومنظمة للوصول إلى أسواق المال العالمية."

ويأتي هذا الإدراج، بعد إصدارات صكوك سابقة لشركة "راك كابيتال" في البورصة، بما في ذلك صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تُستحق في أكتوبر 2018 والصكوك المدرجة حاليًا بقيمة 1 مليار دولار أمريكي والتي صدرت في عام 2015 والمستحقة بحلول نهاية مارس 2025.

يتجاوز إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي 92.7 مليار دولار أميركي، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الإسلامي. كما بلغ إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 136.2 مليار دولار أميركي، عبر 157 إصدارًا.

نبذة عن مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة رأس الخيمة:

تأسس مكتب الاستثمار والتطوير، الذراع الاستثماري لحكومة رأس الخيمة وأحد ركائز تطور الإمارة وازدهارها، بموجب مرسوم أميري صدر عام 2004.

يهدف المكتب إلى تحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المتنوع في الإمارة، بما يعود بالنفع على حاضرها ومستقبلها، وعلى أجيالها القادمة. وتشمل محفظته مجموعة واسعة من الاستثمارات، سواءً المدرجة وغير المدرجة.

نبذة عن إمارة رأس الخيمة:

تقع إمارة رأس الخيمة في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بتاريخها الغني الذي يعود إلى 7 آلاف عام من الحضارة، وبمعالمها الطبيعية المتنوعة بدءاً من شواطئها الساحرة الممتدة على طول 79.4 كيلومتراً، مروراً بصحاريها الخلابة ذات الرمال الذهبية، وانتهاءً بتضاريسها الرائعة. وتضم الإمارة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، منها 4 مواقع مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». وتحتضن جبل جيس - الأعلى في دولة الإمارات - والذي يضم العديد من وجهات الجذب السياحي، من ضمنها "جبل جيس فلايت" أطول مسار انزلاقي في العالم بطول يصل الى حوالي 3 كيلومتر، بالإضافة إلى مطعم "1484 من بورو" الأعلى في دولة الإمارات. تتميز رأس الخيمة بموقع استراتيجي يجعلها صلة وصل بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى ثلث سكان العالم في غضون 4 ساعات طيران، ما يجعلها موقعاً مثالياً للشركات الراغبة في توسيع أعمالها ضمن أسواق الإمارات والشرق الأوسط وقارة أفريقيا وغيرها من قارات ودول العالم. ويعد اقتصاد رأس الخيمة من ضمن الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، حيث لا تتعدى مساهمة أي قطاع من القطاعات الرئيسية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة نسبة 30%، الأمر الذي يعد نقطة إيجابية تعزز من مرونة وقوة المنظومة الاقتصادية فيها. ومنذ 15 عاماً يتم تصنيف الإمارة ائتمانياً عند المستوى"A" بحسب التقارير الصادرة من وكالتي التصنيف العالميتين "فيتش" و"ستاندارد آند بورز". تحتضن رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات، ويبلغ عدد سكانها 0.4 مليون نسمة بحسب إحصاءات العام 2023، وتشتهر ببيئتها الساحلية الخلابة والهادئة، وإمكانية العيش فيها على الشاطئ، وجودة الحياة، ومع مناخها المشمس على مدار العام، وتكلفة المعيشة المعقولة، وسهولة تأسيس المشاريع والشركات في الإمارة، تعد رأس الخيمة الوجهة المثالية للعيش والعمل والاستكشاف.

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نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

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