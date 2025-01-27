

جدة: استضافت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وكيل فورد الرسمي للمنطقة الغربية والجنوبية في المملكة العربية السعودية، حدثًا إعلاميًا مميزًا في حلبة جدة للفورمولا 1، سلطت فيه الضوء على تاريخ شركة فورد وإرثها العريق، وأبرز ابتكاراتها الحالية ومستقبلها المستدام، وذلك من خلال الكشف عن سيارة "ماك – أي" الكهربائية والصديقة للبيئة، حيث ألهمت هذه التجربة الجمهور لاستكشاف فورد كعلامة تجارية مميزة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتحتفي بالابتكار والقيادة.

وشهد الحدث تنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية المذهلة إلى جانب تجارب قيادة حصرية أتاحت للضيوف فرصة تجربة سيارة "تورس هايبرد"، التي تجمع بين الأداء والاستدامة، وتتميز بمحرك توربو سعة 1.5 لتر مدعوم ببطارية بقوة 48 كيلوواط، ما يوفر كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود. كما تتمتع السيارة بمدى قيادة مذهل يتجاوز 1000 كيلومتر بخزان وقود واحد، إلى جانب تقنيات متقدمة لمساعدة السائق، ما يعزز تجربة القيادة بشكل شامل.

وتجسد سيارة "ماك – أي" الكهربائية بالكامل، التزام فورد بتقنيات التنقل الصديقة للبيئة، وتعكس تفرد شركة محمد يوسف ناغي للسيارات التي تعد أول موزع في المنطقة يعرض هذه السيارة التي تتميز بانعدام الانبعاثات وامتلاكها للتكنولوجيا المتطورة، كما تضمن الحدث عرض سيارة "برونكو دي أر" ذات الإصدار المحدود، التي تُعد واحدة من 50 سيارة أنتجتها فورد على مستوى العالم، وتظهر قدرات الشركة الأميركية في القيادة على الطرق الوعرة.

وفي هذا الصدد، قال أحمد قهوجي، المدير التنفيذي لفورد في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات: "يسلط هذا الحدث الضوء على قوة الشراكة التي تجمع فورد وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات، حيث شهدنا خلال عامين مضاعفة مبيعات فورد في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل التزامنا بتقديم سيارات تلبي احتياجات السوق المحلي".

في المقابل، لعب مجتمع فورد الناغي دورًا محوريًا في الحدث من خلال مشاركة أعضاء من نوادي موستانغ، ورابتور، وبرونكو الذين عبروا عن شغفهم بعلامة فورد التجارية، فيما استمتع الضيوف بفرصة استكشاف المنطقة التفاعلية التي عرضت مجموعة من أبرز طرازات فورد الأيقونية، كما نجح الحدث في إبراز الالتزام المشترك بين شركة فورد ومحمد يوسف ناغي للسيارات، بتقديم تجارب استثنائية والمساهمة في تشكيل مستقبل التنقل في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن شركة محمد يوسف ناغي للسيارات

واحدة من الشركات ذات السمعة الممتازة في مجال السيارات على نطاق واسع بالمملكة. هذا وبالإضافة تمتلك شركة محمد يوسف ناغي للسيارات صالات عرض وورش صيانة تنتشر بجميع أنحاء المملكة لتقديم خدمات مميزة لعملائها.

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