القاهرة، يعلن ميدبنك عن تقديم تسهيلات ائتمانية متكاملة بقيمة 1.000.000.000 جنيه مصري (فقط وقدره مليار جنيه مصري لا غير) لشركة رايـة للنظـم التابعة لمجموعة راية القابضة، وهي متخصصة في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة وخدمات التحول الرقمي للبنوك والشركات والهيئات في مختلف القطاعات لأكثر من 27 عاما.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام ميدبنك بدوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وترسيخًا لاستراتيجيته التي تهدف إلى تمكين الكيانات الرائدة في السوق المصري، مثل تلك الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث يحرص البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تستجيب لمتغيرات السوق وتدعم البنية التحتية الرقمية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا، وجذب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية.

وقد شهد توقيع الاتفاق حضور عدد من قيادات المؤسستين، حيث حضر من جانب ميدبنك كل من: الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب؛ و المهندس سامح منتصر رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل والأستاذة إيمان أبوزيد، رئيس قطاع الائتمان، و الأستاذ محمد أبو بكر، رئيس قطاع المخاطر و الأستاذ / أحمد مدحت، مساعد المدير العام لقطاع الائتمان .أما من جانب شركة راية، فقد شارك في مراسم التوقيع كل من: الأستاذ هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية للنظم؛ والأستاذ حسام حسين، المدير المالي لشركة راية القابضة؛ والأستاذ شريف يوسف، مدير أول الخزانة بشركة راية للنظم؛ بالإضافة إلى الأستاذ محمد الحديدي، المدير المالي لشركة راية للنظم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: "يأتي هذا التعاون مع شركة راية للنظم في إطار استراتيجية ميدبنك التي تركز على دعم الكيانات الاقتصادية الرائدة وتمكينها من التوسع وتحقيق نمو مستدام"

وأستكمل قائلا: نحن نؤمن بأن توفير حلول تمويلية مبتكرة يلعب دورًا محوريًا في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، بما يتماشى مع جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع التركيز على دعم الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي مثل شركة راية للنظم، لما لها من دور محوري في تمكين البنية التحتية الرقمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”

كما صرّحت الأستاذة إيمان أبوزيد، رئيس قطاع الائتمان بميدبنك، قائلة: "نحرص في ميدبنك على بناء شراكات تمويلية قائمة على دراسات دقيقة وموثوقة لاحتياجات عملائنا، بما يضمن تقديم حلول ائتمانية مرنة وآمنة. وتُعد هذه التسهيلات الممنوحة لشركة راية للنظم دليلًا على ثقتنا في متانة مركزها المالي، وقدرتها على تنفيذ مشروعات توسعية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي."

ومن جانبه، أعرب الأستاذ هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية للنظم، عن اعتزازه بالتعاون البنّاء مع ميدبنك، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مدى ثقة كواحد من أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري في كفاءة شركة راية للنظم وقدرتها على التوسع وتحقيق النمو. وأشار إلى أن تلك التسهيلات الائتمانية تمثل دفعة قوية تدعم خطط الشركة التوسعية، وتسهم في تنفيذ مشروعات استراتيجية بما يعزز من جهود التحول الرقمي في مصر، كما تمكن راية للنظم من تقديم حلول تكنولوجية أكثر تقدماً لعملائها في مختلف القطاعات. وأختتم قائلا نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة الاستراتيجية مع ميدبنك، لما لها من أثر إيجابي في دعم الابتكار والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

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