البرنامج خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة "وربة" نحو تعزيز مكانته في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية

تعزيز المرونة المالية لمواصلة النمو المستدام وتلبية احتياجات السوق المتطورة

الكويت، أعلن بنك وربة عن إنشاء برنامجاً لإصدار شهادات إيداع تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية بنك وربة لتنويع مصادر السيولة وتعزيز استقراره المالي واستقطاب الاستثمارات العالمية.

ويتيح البرنامج الاستثمار بشهادات إيداع قصيرة الأجل لمدة تتراوح من شهر واحد إلى ثلاث سنوات، وذلك استجابةً للطلب المتنامي من المستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة وتجمع بين الأمان والعوائد الجاذبة.

فتح آفاقاً جديدة للنمو

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة، السيد/ شاهين حمد الغانم: "يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة بنك وربة نحو تعزيز مكانته في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، فهو يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها البنك من المستثمرين الدوليين، ويؤكد على متانة مركزنا المالي وقدرتنا على تقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية."

وأضاف الغانم: "إن تنويع مصادر السيولة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا المالية، حيث يعزز من مرونتنا المالية ويمكّننا من مواصلة النمو المستدام وتلبية احتياجات عملائنا وشركائنا المتطورة. هذا البرنامج يفتح أمامنا آفاقاً جديدة للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، ويتيح لنا استقطاب استثمارات من مؤسسات مالية دولية رائدة تبحث عن فرص استثمارية آمنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج."

برنامج يعكس جاذبية "وربة" دولياً

قال الغانم: "يأتي هذا البرنامج في وقت نشهد فيه طلباً متزايداً على الأدوات المالية الإسلامية من قبل المستثمرين الدوليين، مما يعكس النمو المتسارع للصناعة المالية الإسلامية عالمياً. بنك وربة، كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في الكويت، ملتزم بالمساهمة في هذا النمو من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي المعايير العالمية وتحقق القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة. "

وأضاف: "هذا البرنامج يوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تجمع بين الأمان والسيولة والعوائد التنافسية، وهو ما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن تنويع محافظهم الاستثمارية."

وأكد الغانم إلى أن البرنامج يخضع لإشراف هيئة الرقابة الشرعية للبنك، مما يضمن التزامها بأعلى معايير الامتثال الشرعي.

يعكس البرنامج الثقة المتنامية التي يحظى بها بنك وربة من المستثمرين الدوليين بفضل أدائه المالي القوي المستمر، ومركزه الرأسمالي المتين، واستراتيجيته الواضحة، والتزامه بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، مما يجعله وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج.

الجدير بالذكر أن بنك وربة يواصل تحقيق نتائج مالية قوية، ويحافظ على مركز رأسمالي متين يتجاوز المتطلبات التنظيمية، ويتمتع بتصنيف ائتماني ذو قوة من وكالات التصنيف الدولية، مما يعكس متانة أساسياته المالية وقدرته على مواصلة النمو المستدام، وبما يتماشى مع رؤيته "لنملك الغد" والتزامه بتقديم خدمات مصرفية إسلامية متميزة لجميع عملائه وشركائه.

