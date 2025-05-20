صفقة استراتيجية لدفع مسيرة تحوّل قطاع الطاقة ستستحوذ بموجبها إي بوينت زيرو على نظام بطاريات بسعة 1 جيجاواط/ساعة من "إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة"

الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتوسيع نطاق البنية التحتية المبتكرة والمخصصة لتخزين الطاقة في دولة الإمارات وحول العالم

أبوظبي: أعلنت شركة "إي بوينت زيرو"، الذراع المختصة في جهود إزالة انبعاثات الكربون والتابعة لمجموعة 2 بوينت زيرو، منصة الاستثمار العالمية، عن صفقة استراتيجية لشراء نظام بطاريات تخزين بسعة 1 جيجاواط/ساعة من شركة "إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة" والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتتخصص في تصنيع حلول تخزين الطاقة فائقة السعة. وتعد الصفقة خطوة طموحة لتعزيز البنية التحتية للطاقة المستدامة على مستوى العالم وتسريع مسيرة التحوّل إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة 2 بوينت زيرو والسيد أحمد عامر عمر، العضو المنتدب لشركة أبيكس للاستثمار ش.م.ع وإينركاب، بحضور السيد محمد هشام، رئيس الاستثمار في مجموعة 2 بوينت زيرو والسيد وسيم أشرف قريشي، الرئيس التنفيذي ورئيس التكنولوجيا ومخترع التقنية الخاصة بشركة "إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة" والسيد خليفة خوري، رئيس مجلس إدارة شركة "إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة"، في خطوةٍ تعكس التوافق الاستراتيجي القوي والالتزام المشترك بدفع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة داخل دولة الإمارات وعلى الصعيد العالمي.

ومن المقرر نشر هذا النظام الرائد لتخزين الطاقة عبر شبكات الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات، ما سيُسرّع مسيرة التحوّل في قطاع الطاقة والجهود الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في الدولة. ويعتمد نظام التخزين الخاص بشركة إينركاب على تقنية المكثفات الفائقة، ويقدّم أول نظام تخزين للطاقة في العالم قائم على الكهرباء الساكنة غير الكيميائية، ويجمع بين خصائص المكثفات وإمكانات مشابهة للبطاريات. وتُعد هذه التكنولوجيا الأولى من نوعها التي يتم اعتمادها للاستخدام الصناعي على نطاق واسع على مستوى العالم.

وفي تعليقها على هذه الصفقة الاستراتيجية، قالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة 2 بوينت زيرو: "يشكل هذا الاستثمار خطوة مهمة في جهودنا لدفع التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية. ونحن في إي بوينت زيرو نلتزم بدعم وتمكين بنية تحتية متقدمة أكثر استدامة وذكاءً ومرونة. ومن خلال شراكتنا مع إينركاب، سنتمكن من دمج قدرات التخزين المتطورة في أنظمة طاقة يجب أن تكون قابلة للتوسع. وبذلك نُحرز تقدماً ملموساً عبر الجمع بين الابتكارات الرائدة وأهداف الاستدامة طويلة الأجل".

من جانبه، قال محمد هشام، رئيس الاستثمار في مجموعة 2 بوينت زيرو: "تشكل هذه الشراكة فرصة مهمة ستساعدنا على تعزيز محفظتنا الاستثمارية بدمج التقنيات والحلول الناشئة في قطاع الطاقة. وبالاستفادة من حلول إينركاب، سنُعزّز موقعنا لتقديم حلول طويلة الأجل لخفض انبعاثات الكربون في القطاع، مع الحفاظ على ريادتنا لمشهد الطاقة المتغيّر، وهو لا يعد التزاماً مالياً فقط، بل إنجاز استراتيجي يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للابتكار والنمو المستدام."

وقال أحمد عامر عمر، العضو المنتدب لشركة أبيكس للاستثمار ش.م.ع وإينركاب: "يسرّنا التعاون مع إي بوينت زيرو في هذه المبادرة الرائدة التي تضع حلول تخزين الطاقة المتقدّمة في صدارة الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة، من خلال تقنية تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بالكامل في دولة الإمارات. وقد طوّرنا هذه التقنية خصيصاً لتلبية الحاجة المتزايدة إلى بنية تحتية متقدمة للتخزين تتميز بالفعالية والكفاءة وقابلية التوسّع، إلى جانب مراعاتها للجوانب والمعايير البيئية."

وتؤكد هذه الصفقة الدور الريادي لدولة الإمارات وجهودها المستمرة لتعزيز الاستثمارات المسؤولة، تأكيداً لالتزامها بدعم اقتصادات المستقبل من خلال الابتكار الاستراتيجي.

نبذة عن 2 بوينت زيرو

2 بوينت زيرو هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، تأسست عام 2023 لتكون منصة استثمارية رائدة تركز على بناء محفظة استثمارية عالمية تتسم بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الناشئة والشركات المستدامة.

وتجمع 2 بوينت زيرو تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات التابعة الرائدة في دولة الإمارات، بما في ذلك شيميرا للاستثمار ولونيت كابيتال وبلتون وساجاس وإي بوينت زيرو وشركة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، لتشكل بذلك كياناً متكاملاً يلعب دوراً رائداً في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والموارد المعدنية والتكنولوجيا والطاقة. وتتميز شبكات تعزيز وبناء القيمة في الشركة بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف القطاعات، مما يتيح ربط وتكامل القدرات المتاحة ضمن محفظتها الاستثمارية لاكتشاف فرص نمو جديدة، وتوفير قيمة ملموسة للمستثمرين، مع تمكين المجتمعات وتعزيز النظم المستدامة ودفع عجلة التقدم التكنولوجي..

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نبذة عن إينركاب

تقود شركة إينركاب الجهود الرائدة لإحداث نقلة نوعية في مجال تخزين الطاقة بالاعتماد على التقنيات المتقدّمة، والتصنيع عالي الكفاءة، والالتزام الراسخ بالاستدامة. وتغطي خبرات الشركة مجالات التصنيع والبحث والتطوير والشراكات البناءة عبر القطاع، بما يضمن تقديم حلول عالية الأداء لقطاع الطاقة صُممت بعناية لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

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