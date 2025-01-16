أعلنت شركة باراجون، وهي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري، بفخر عن فوز مشروعها الرائد، باراجون 1، بجائزة "أفضل مشروع إداري للعام" ضمن حفل جوائز ACE 2025 الذي نظمته منصة انفستجيت في فندق سانت ريجيس بالقاهرة. يعكس هذا الإنجاز الدور البارز الذي يلعبه باراجون 1 في دفع عجلة الابتكار والتميز في قطاع العقارات المصري.

برز مشروع باراجون 1، الواقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، كأقوى المرشحين للجائزة نظرًا لكونه وجهة متميزة لرواد الأعمال العصريين. يمتد المشروع على مساحة بنائية تصل إلى 23,316 مترًا مربعًا موزعة على سبعة طوابق، ومصمم لتعزيز الإنتاجية والإبداع داخل بيئة عمل مفعمة بالطاقة والابتكار. يتميز التصميم بوفرة الضوء الطبيعي وأتريوم بمساحة كبيرة لتعزيز إنتاجية قاطني المبنى. هذا بالإضافة إلى PARAGON Hubالذي يشكل مساحة اجتماعية ديناميكية تتيح للأعضاء فرصًا للتواصل خارج نطاق مساحات عملهم. كما يشمل المشروع تقنيات متطورة مثل أنظمة تشغيل تعتمد على إنترنت الأشياء، ونظام إدارة ذكي للمباني لتحسين كفاءة الطاقة، وأكثر من 150 موقف سيارات تحت الأرض مجهز بمحطات شحن للسيارات الكهربائية ومرافق تخزين.

في تعليقه على هذا الإنجاز الاستثنائي، صرّح المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، قائلاً: "إن الحصول على جائزة ’أفضل مشروع إداري للعام‘ يعكس جوهر رؤيتنا في باراجون التي تسعى لإحداث تغيير جذري في مفهوم بيئات العمل. نؤمن بأن الابتكار هو المفتاح لإعادة تعريف المساحات الإدارية، حيث نمزج بين أحدث التقنيات، والحلول المستدامة، والتصميمات التي ترتكز على الإنسان لخلق تجارب استثنائية تلهم النجاح. هذا الإنجاز يمثل نقطة فارقة تعزز من ريادتنا وترسخ معايير جديدة في تطوير المشاريع الإدارية والمختلطة. جميع مشاريعنا مصممة لتوفير بيئة عمل متكاملة تجمع بين الكفاءة والراحة، مع التركيز على تعزيز رفاهية وإنتاجية المستخدمين."

تعد جوائز ACE، التي تنظمها انفستجيت، أحد أهم الفعاليات التي تحتفي بالتقدير والتميز في القطاع العقاري المصري، حيث تعتمد عملية اختيار الفائزين على تصويت متخصصي القطاع العقاري، ما يضمن أعلى مستويات الشفافية والمصداقية. ومن خلال تاريخ حافل بأكثر من 20 مائدة مستديرة ومبادرات نوعية، رسخت انفستجيت مكانتها كأبرز منصة فكرية في القطاع العقاري، تجمع بين كبار قادة الأعمال وصناع القرار لمناقشة أحدث التوجهات ومواجهة التغيرات.

عن باراجون للتطوير العقاري:

شركة باراجون للتطوير العقاري هي شركة مصرية رائدة في مجال التطوير العقاري. تتميز باراجون بخبرتها الواسعة في القطاع العقاري وسجلها الحافل بالإنجازات. نجحت الشركة في تسليم مشروع "باراجون 1" في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2025. يعكس المشروع قدرة باراجون على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أن 80% من مبيعاته تأتي من خارج مصر، مما يبرز تركيز الشركة الاستراتيجي على استقطاب المستثمرين الأجانب والمقيمين بالخارج، في خطوة جادة نحو تصدير العقار وتعزيز فرص الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية. وقد أطلقت الشركة ثلاثة مشروعات في السوق المصري بمساحة بنائية 120,000 متر مربع، تهدف إلى أن تصل المساحة المتطورة إلى مليون متر مربع بحلول عام 2025.

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