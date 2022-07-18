بلغت قيمة الأصول الإجمالية193 مليار ريال قطري

الدوحة، قطر: أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 1,815 مليون ريال قطري عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، محققاً نمواً بنسبة 13.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.

كما إرتفع إجمالي موجودات المصرف بنسبة 4.8% مقارنة بشهر يونيو 2021 ليصل إلى 193 مليار ريال قطري مدفوعاً بالنمو في أنشطة الاستثمار. كما بلغت ودائع العملاء 129 مليار ريال قطري محققةً نمواً بنسبة %3.2 مقارنة بشهر يونيو 2021.

وبلغ اجمالي الدخل عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مبلغ4,284 مليون ر.ق. مسجلاً نمواً بنسبة %4.2 مقارنة بمبلغ 4,112مليون ر.ق. عن نفس الفترة من عام 2021. و سجلت ايرادات التمويل والإستثمار نمواً بنسبة 6.1% لتصل إلى 3,760 مليون ر.ق. للنصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 3,543 مليون ر.ق.

بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 540 مليون ر.ق. لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 مع توليد دخل تشغيلي قوي واحتواء التكاليف مما يمكّن البنك من تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 16.8% من 17.5% لنفس الفترة من عام 2021، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري.

كما تمكن المصرف من الإحتفاظ بنسبة منخفضة لموجودات التمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك عند 1.5% مماثلة للمستويات كما في 30 يونيو 2021 وهي من أدنى المعدلات في الصناعة مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف و إدارته الفعالة للمخاطر. واستمر المصرف في اتباع السياسة المتحفظة بتكوين مخصصات لإنخفاض القيمة من خلال تكوين مخصصات إحترازية على موجودات التمويل بقيمة 885 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022. كما حافظ المصرف على نسبة تغطية موجودات التمويل المتعثرة بحدود 95%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 21 مليار ر.ق بزيادة بنسبة %2.5 مقارنة مع ديسمبر 2021، وزيادة بنسبة 11.8% مقارنة مع يونيو 2021. ووفقاً لمتطلبات بازل 3 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال %18.5 كما بنهاية يونيو 2022 عند مستوى أعلى من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل.

وتجدر الإشارة إلى أنه في مايو 2022 أكدت وكالة التصنيف الدولية "موديز" على تصنيف الودائع على المدى الطويل للمصرف عند مستوى A1. وفي مارس 2022 قامت وكالة التصنيف الدولية "كابيتال إنتيليجنس" بتصنيف القوة المالية للمصرف عند مستوى

"+A". و في مايو 2022 قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى"-A". وفي أبريل 2022 قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيف المصرف عند مستوى "-A".

خلال النصف الأول من العام 2022، حصل المصرف على أكثر من 20 جائزة مرموقة من مجلات معروفة عالمياً، وهو ما يعكس الأداء المالي القوي، والتميز في تقديم خدمات مصرفية ومالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والشركات، بالإضافة إلى نجاح استراتيجية التحول الرقمي للبنك.

وحصل المصرف مؤخراً على جوائز أفضل بنك، أفضل بنك للحلول الرقمية وأفضل بنك للتمويل الإسلامي في قطر من مجلة يوروموني العالمية. بينما منحت مجلة ذا بانكر، التابعة لمجموعة فايننشال تايمز، المصرف جوائز أفضل بنك إسلامي للعام في قطر وفي الشرق الأوسط والمملكة المتحدة تقديراً لأدائه القوي ونموه المستمر.

وقد حصل المصرف من مجلة ميد MEED على جوائز أفضل بنك للأفراد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفضل بنك للأفراد في قطر، أفضل تطبيق لتجربة العملاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال في الشرق الأوسط وإفريقيا. وعلاوة على ذلك، حصد المصرف أربع جوائز مرموقة من غلوبال فاينانس تقديراً لجهوده المستمرة في الوفاء باحتياجات عملائه من الأفراد، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات.

وفي تصنيف فوربس لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2022 احتل المصرف المرتبة رقم 25 على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الثالثة في قطر، كما تم اختيار السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2022. كما حصل السيد باسل على المرتبة الأولى في المنطقة، كأفضل رئيس تنفيذي في فئة البنوك الإسلامية في مؤتمر وجوائز Top CEO.

وحصل المصرف على جائزتي أفضل بنك للأفراد وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من مجلة آشيان بانكر، وأربع جوائز من مجلة ذا ديجيتال بانكر، ولقبين آخرين من مجلة ذا أسيت لعام 2022 تقديراً لجهوده المستمرة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة. كما منحت مجلة إيميا فاينانس المصرف جائزتي أفضل مصرف إسلامي في قطر وأفضل إطلاق لمنتج في الشرق الأوسط. أما مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN فقد منحت المصرف جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر للعام الثالث على التوالي.

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