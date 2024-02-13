القاهرة: أعلنت شركة جلوبال كورب، وهي مؤسسة خدمات مالية غير مصرفية رائدة وسريعة النمو مقرها مصر، عن إصدار سندات توريق للمرة الخامسة بقيمة 1،35 مليار جنيه مصري.

وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار مجموعة جلوبال كورب لسندات توريق للمرة الخامسة بقيمة 1,35 مليار جنيه مصري. وجاري طرح السندات على ثلاث شرائح: بمدة استحقاق 24 و37 و55 شهرًا بتصنيفات AA+، وAA وA على التوالي من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). ويُعد هذا جزءاً من برنامج إصدار سندات توريق تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه مصري.

وفي هذا السياق، علق حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجلوبال كورب للخدمات المالية: "إن نمو مجموعة جلوبال كورب على مدار السنوات القليلة الماضية يعكس التزامها الثابت بالتميّز داخل المؤسسة وتجاه عملائها. مضيفاً أنه سيتم استخدام العائدات في ترسيخ مكانتنا بين أكبر المؤسسات المالية غير المصرفية في السوق وتعزيز خطتنا التوسعية في مصر.."

وفي إطار التعاون الإستراتيجي للكيانات المتميزة، قام كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وشركة الأهلي فاروس بدور المستشارين الماليين للإصدار. وقد قام كل منهما ايضا بدور المرتب والمروج ومدير للإصدار. واستكمالًا لهذا التحالف المتميز، تولى كل من البنك الأهلي المصري دور المسؤول عن سجل الاكتتاب، بينما تولى البنك التجاري الدولي دور (CIB) أمين الحفظ الإصدار بالإضافة الي دور البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وشركة الأهلي فاروس المكتتبين للإصدار، وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، وشركة كي بي إم جي KPMG دور مراقب الحسابات للإصدار.

ودليل على الثقة الهائلة واستعداد السوق، حصلت الصفقة على معدل زيادة استثنائي في الاكتتاب. وأظهرت كبرى المؤسسات المصرفية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك الأهلي الكويتي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، والبنك التجارى وفا، رغبتها في طرح السندات من خلال المشاركة الفعّالة.

وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية في عام 2015، وتقدم خدماتها للعملاء في مختلف المجالات، بما في ذلك كبرى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها. وتوفر المجموعة لعملائها خدمات التخصيم والتأجير التمويلي والتوريق، مما يساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم والنمو بشكل مستدام، بالإضافة للتمويل العقاري والاستهلاكي للافراد. ويتكون مساهمو المجموعة من تحالف من المستثمرين يضم كلاًّ من أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وإس بي إي كابيتال، بالشراكة مع مؤسس جلوبال كورب للخدمات المالية والرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم سمير.



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