رأس الخيمة: استحوذت شركة "أبوظبي الوطنية للفنادق"، وهي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تعمل في مجال تشغيل الفنادق وخدمات إدارة الوجهات والتموين والجولات السياحية والنقل، مؤخراً على قطعة أرض رئيسية في مشروع جزيرة المرجان التابع لشركة "مرجان" في إمارة رأس الخيمة لتطوير منتجع فاخر يطل على مياه الخليج العربي بقيمة 1 مليار درهم إماراتي يتكون من 1000 غرفة ويمتد على مساحة 1 مليون قدم مربعة.

ويعكس هذا الاستثمار جاذبية جزيرة المرجان بصفتها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نجحت في استقطاب استثمارات كبيرة من العديد من مشغلي الفنادق العالميين.

وفي إطار تعليقه على هذا الاستثمار، قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان": "تكمن قوة رأس الخيمة في اقتصادها المتنوع وتركيز قيادتها على تشجيع أنشطة التجارة والسياحة والضيافة والتصنيع. وتمكنت الإمارة على مر السنين من ترسيخ سمعة مرموقة كمركز رائد للاستثمار والضيافة والسياحة، حيث استقطبت استثمارات هامة وأصبحت مقراً لأصول عالمية المستوى. ومن جهتها، تواصل شركة ’مرجان‘ تأسيس مشاريع راقية في قطاعات الضيافة والترفيه والرياضة لدعم استراتيجية الوجهة السياحية المستدامة للإمارة. وما استثمار شركة ’أبوظبي الوطنية للفنادق’ في تطوير منتجع فاخر في جزيرة المرجان سوى انعكاس لثقتها القوية في إمكانات الوجهة، وسيكون له دور في حفز المزيد من الاستثمارات إليها".

ومن جانبه، قال الشيخ أحمد الظاهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق": "يمثل هذا الاستثمار فرصة مميزة لتوسيع نطاق أعمالنا وتعزيز مكانتنا في الإمارات الأخرى، وهو نابع من إيماننا القوي وثقتنا الراسخة بإمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة واقتصادها القوي وقيادتها الحكيمة".

وبدوره قال خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق": "نحن واثقون أن استثمارنا في رأس الخيمة سيحقق عوائد قوية لمساهمينا وسيعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للسفر والضيافة. وسيكون هذا المنتجع الفاخر إضافة متميزة مكمّلة لمحفظتنا الحالية من الفنادق في أبوظبي ودبي".

تضم جزيرة المرجان أكثر من 3000 غرفة فندقية، بما فيها فندق "هامبتون باي هيلتون جزيرة المرجان"، و"منتجع موفنبيك جزيرة المرجان"، و"فندق ريكسوس باب البحر"، و"منتجع وسبا دبل تري باي هيلتون"، و"منتجع وسبا جزيرة المرجان". تم تطوير هذه الوجهة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم رأس الخيمة، وهي تتميز بتوفير تجارب فريدة من نوعها في أسلوب الحياة، وبالشواطئ الرملية الممتدة على أكثر من 7,8 كيلومتراً، والواجهة البحرية بطول 23 كيلومتراً.

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