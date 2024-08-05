يأتي هذا الطرح بعد النجاح الكبير الذي حققته المراحل الأولى من مجتمع سدرة الرائد ولتلبية الطلب المُتزايد عليه.

الرياض: أعلنت مجموعة "روشن"، المطور العقاري الوطني الرائد وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن طرح 1,251 وحدة سكنية جديدة للبيع في المرحلة الرابعة من مجتمع "سدرة" المتكامل والأكثر طلباً في مدينة الرياض.

وتتمتع المرحلة الرابعة من مجتمع "سدرة"، والتي تقع شمال المرحلة الثالثة، بموقع استراتيجي يتيح سهولة وصول السكان إلى مناطق التسوق والمكاتب في "واجهة روشن". كما يمكن الوصول إليها بسهولة عبر طريق المطار، مع قربها من محطتي المترو بالإضافة إلى وقوعها على مقرُبة من جامعة الأميرة نورة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومطار الملك خالد الدولي ومحطة قطار سار.

يُشكّل هذا الإطلاق إضافةً نوعيةً لمجتمع سدرة، حيث يمتدّ على مساحة أكثر من 1.8 مليون متر مربع، ويتميّز بقربه من وادي طبيعي يتناغم مع التصميم العام لـمجتمع "سدرة". كما تتميز منازل المرحلة الرابعة بتصاميمها ومساحاتها المتنوعة، حيث تُقدم 10 نماذج مختلفة للوحدات وواجهتين معماريتين بثلاثة خيارات للألوان. وتخصص هذه المرحلة اكثر من 30% من مساحتها الإجمالية للمسطحات الخضراء وممرات المشاة والطرق. وإلى جانب مرافقها المتكاملة، تحتضن هذه المرحلة قبة اتحاد الرياضة للجميع، ثمرة التعاون بين "روشن" و"الاتحاد السعودي للرياضة للجميع"، بهدف توفير مرافق رياضية حديثة على مدار العام تُلبّي جميع الاهتمامات الرياضية وألعاب اللياقة البدنية.

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