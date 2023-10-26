- في إطار استعدادها لدخول سوق العقارات التجارية

- بحسب احصائيات «دائرة الأراضي والأملاك بدبي» في سبتمبر 2023، «سمانا للتطوير العقاري» واحدة ضمن أفضل 12 مطور عقاري في دبي. الشركة تهدف لدخول قائمة أفضل 10 مطورين أداءً في دبي بحلول نهاية العام.

(دبي): أعلنت «سمانا للتطوير العقاري» اليوم عن تدشين مشروعين سكنيين جديدين، وهما: «مانهاتن-1» و«مانهاتن-2». وتبلغ كلفة كل مشروع منهما 250 مليون درهم، ويقعان في «مثلث قرية جميرا»، وهو موقع يحظى بطلب مرتفع. وبقيمة اجمالية تبلغ 500 مليون درهم، سيشتمل كلا من المشروعين على 386 شقة إلى جانب وحدات تجارية في الطابق الأرضي.

ويُعد التدشين المتتابع للمشروعين في أكتوبر 2023 بمثابة نتيجة لارتفاع هائل في اهتمام المستثمرين، إذ يشهد كلا من المشروعين طلباً عالياً. وقد بيعت كافة وحدات المشروع «مانهاتن-1» بالكامل في وقت تدشينه، فيما بيعت 70% من وحدات «مانهاتن-2».

ويحمل «مانهاتن-2» الرقم 11 في ترتيب المشروعات التي دشنتها «سمانا للتطوير العقاري» خلال العام الجاري، لتصبح الشركة بذلك على مقربة شديدة من بلوغ هدفها المحدد سلفاً، وهو تدشين 12 مشروعاً جديداً في 2023.

أفضل 10 مطورين في دبي

وبحسب الاحصائيات الصادرة من «دائرة الأراضي والأملاك بدبي» في سبتمبر 2023، فقد تقدمت «سمانا للتطوير العقاري» في ترتيبها لتصبح ضمن الـ 12 مطور عقاري الأعلى أداءً في دبي. وتهدف الشركة لدخول قائمة أفضل 10 مطورين أداءً في دبي بحلول نهاية العام الجاري. وتعكس بيانات «دائرة الأراضي والأملاك بدبي» المكانة التي بلغتها «سمانا للتطوير العقاري» كواحدة من أسرع الشركات العقارية نمواً في دبي.

وأشاد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»، بالدور الرئيسي الذي اضطلع به المساهمون في هذه المكانة التي بلغتها الشركة. وعلّق فاروق قائلاً: «يسرني أن أعلن عن خبرين رائعين. ويتمثل الخبر الأول في اننا صرنا قريبين جداً من تحقيق هدفنا الذي حددناه لأنفسنا في مطلع العام الجاري، وهو تدشين 12 مشروعاً جديداً على مدار العام. وأما الخبر الثاني، فهو أننا سندخل في القريب العاجل سوق العقارات التجارية في دبي بتدشين مجمعنا التجاري الأول، والذي يقع في واحدة من أنشط المناطق السكنية المخصصة للعائلات في دبي. ويسرني أيضاً التأكيد على أن أداءنا المتسارع الذي رصدته بيانات «دائرة الأراضي والأملاك بدبي» يُعد بمثابة شهادة على التزامنا بمبدأ «في الوقت المحدد، في كل مرة»، والذي يعد من أهم العوامل التي تعزز ثقة مستثمرينا، المستخدمين النهائيين للوحدات ضمن مشروعاتنا، المقاولين والموردين الذين يتعاملون معنا، وفريق العمل».

مشروع «مانهاتن-1»:

يتكون مشروع «مانهاتن-1» من طابق أرضي+ 3 منصات+ 16 طابق علوي، ويتضمن 193 شقة، ويمتد على مساحة 274.999.83 قدم مربع. وتحتوي كافة شقق المشروع على حمامات سباحة خاصة فاخرة مبنية بداخل الشقق. ويشمل المشروع مساحة خاصة لتجارة التجزئة في طابقه الأرضي. ويقع المشروع في منطقة «مثلث قرية جميرا» التي تتميز بكونها صديقة للعائلة، مخصصة للتملك الحر، وتضم «سيركل مول» التابع لشركة «نخيل»، كما تتميز أيضاً بقربها من طريقين سريعين في دبي، وهما «طريق الشيخ محمد بن زايد» و«شارع الخيل». وتتضمن المناطق السكنية القريبة على نحو مباشر من «مثلث قرية جميرا» ثلاثة مناطق، وهي: «الينابيع»، «مدينة دبي للإنتاج»، و«مدينة دبي الرياضية».

مشروع «مانهاتن-2»:

ويقع مشروع «مانهاتن-2» أيضاً في منطقة «مثلث قرية جميرا»، وقد جاء تدشينه بعد موجة بيع متصاعد لوحدات مشروع «مانهاتن-1» في مركز المبيعات التابع لشركة «سمانا». ويتكون مشروع «مانهاتن-2» من طابق أرضي+ 3 منصات+ 16 طابق علوي، ويتضمن 193 شقة، ويمتد على مساحة 274.999.83 قدم مربع. وكافة شقق المشروع مزودة بحمامات سباحة خاصة فاخرة مبنية بداخلها. ويشمل المشروع مساحة خاصة لتجارة التجزئة في طابقه الأرضي.

وقد استُلهِمَت تصاميم وخصائص المشروعين الجديدين من منطقة «مانهاتن» الشهيرة بمدينة «نيويورك»، والتي تعد المركز الرئيسي للشركات على مستوى العالم. وتشتمل كافة الشقق ضمن المشروعين على حمامات سباحة خاصة، كما تتضمن وسائل الرفاهية في كلٍ من المشروعين منصات ترفيهية ضخمة متصلة بحمامات السباحة الرئيسية وحمامات السباحة المخصصة للأطفال، برك للرش للترفيه عن الأطفال، صالات مكشوفة وأخرى مغلقة للياقة البدنية، صالات مكشوفة وأخرى مغلقة للجلوس، مضامير للركض، ساونا وغرف لحمامات البخار، مناطق مخصصة للشواء، ومجموعة من المنشآت لصيانة المشروعين على مدار الساعة.

جدول للسداد على مدى 8 سنوات:

تبدأ أسعار الشقق في المشروعين «مانهاتن-1» و«مانهاتن-2» من 689.000 درهم «187.586 دولار». وتمتد خطة السداد على مدى ثماني سنوات، بنسبة 1% كل شهر. ومن شأن خطة السداد المرنة هذه أن تجعل من المشروع خيارًا مثاليًا لكلٍ من المستثمرين والمشترين، خاصةً أولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال من شقة مستأجرة إلى امتلاك منزل في دبي. ومن المقرر تسليم كلٍ من المشروعين في أكتوبر 2026.

تنويع:

وتتهيأ شركة «سمانا للتطوير العقاري»، الحائزة على عدة جوائز، لتنويع أنشطتها ودخول شوق العقارات التجارية في دبي، بتدشين مجمع وحدات التجزئة العصري التابع لها، والذي يقع في واحدة من أنشط مناطق التملك الحر في دبي.

#بياناتشركات

- انتهى -