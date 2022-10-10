· برجيل القابضة تُكمل إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع تحقيق عائدات تزيد عن 1,1 مليار درهم إماراتي، وذلك في أعقاب الطلب القوي من المستثمرين الأفراد والمحترفين المحليين على شراء أسهمها

· بناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 2,00 درهماً إماراتياً للسهم، بلغت القيمة السوقية لبرجيل القابضة عند الإدراج 10,4 مليار درهم إماراتي، مما يجعلها أكبر شركة للرعاية الصحية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

· بلغ إجمالي الطلب على أسهم الطرح أكثر من 32,0 مليار درهم إماراتي، مما يعني تجاوز طلبات الاكتتاب بـ 29 ضعفاً

· تعتزم المجموعة البدء في دفع توزيعات أرباح نقدية اعتباراً من العام 2023، بنسبة متوقعة تتراوح بين 40 إلى 70 بالمائة من صافي الدخل، اعتماداً على الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطط النمو الإضافية

أبوظبي: أعلنت برجيل القابضة بي إل سي ("برجيل" أو "الشركة" أو "المجموعة" مع الشركات التابعة لها)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX")، بعد اكتمال الطرح العام الأولي لأسهمها.

وقد حققت عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم إماراتي مقابل طرح 11٪ من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي أكثر من 32,0 مليار درهم إماراتي، وتجاوز طلبات الاكتتاب بـ 29 ضعفاً. وبلغ سعر الطرح النهائي لسهم برجيل القابضة 2,00 درهم إماراتي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة بلغت 10,4 مليار درهم إماراتي عند الإدراج، مما يجعلها أكبر شركة للرعاية الصحية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعتزم المجموعة البدء في دفع توزيعات أرباح نقدية اعتباراً من العام 2023، بنسبة متوقعة تتراوح بين 40 إلى 70 بالمائة من صافي الدخل، اعتماداً على الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطط النمو الإضافية.

تأسست شركة برجيل القابضة في العام 2007 بافتتاح مستشفى إل إل إتش في أبوظبي وتمثلت رؤيتها في تمكين الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة لجميع الفئات في دولة الإمارات العربية المتحدة مع ضمان الجودة والتميز في مجال الرعاية السريرية. وتدير المجموعة حالياً شبكة متكاملة للرعاية الصحية تضم 61 أصلًا بما في ذلك 16 مستشفى و 23 مركزاً طبياً، وتقدم شبكة المجموعة خدمات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية، وتسعى لبدء التوسع في المملكة العربية السعودية قريباً.

وخلال الاحتفال ببدء تداول أسهم المجموعة، قال سعادة هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نهنئ برجيل القابضة على نجاح طرحها العام الأولي ونرحب بها كشركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تُعتبر شركة برجيل القابضة نموذجاً يُحتذى به على ارتقاء الشركات الكبرى لتصبح شركات رائدة مدرجة في سوق الأوراق المالية من خلال الرؤية الواضحة والالتزام بالتميز. ونفخر بالدور المحوري الذي يؤديه سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير منصة تساعد الشركات على الوصول للمستثمرين من جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال الدكتور شامشير فاياليل بارامباث، مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: نحتفل اليوم بنجاح الطرح العام الأولي وإدراج شركتنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الإمارة التي تمثل جزءاً أساسياً من رحلة نجاحنا. ويسرنا أن تُكلل سنوات التفاني والالتزام العديدة بهذا الإنجاز. ويعكس الطرح العام الأولي لأسهم الشركة التزامنا بتعزيز التنوع والنمو في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية، مما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة جذابة للاستثمار. أظهر جميع موظفينا أعلى مستوى من المثابرة والالتزام والشغف، مما ساعد برجيل القابضة على أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر شركة للرعاية الصحية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

يذكر أنه قد تم إدراج برجيل القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع بدء التداول على أسهمها في تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت منطقة الخليج في 10 أكتوبر 2022، تحت الرمز "BURJEEL" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية (ISIN) "AEE01119B224".

وتمتلك شركة في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد حصة مسيطرة بلغت 70,0 بالمائة من أسهم الشركة عند إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وفي سبتمبر 2022، أعلنت الشركة العالمية القابضة، وهي مجموعة متنوعة مقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة بنسبة 15% في شركة برجيل القابضة بي إل سي، في محاولة لتوسيع وتنويع استثماراتها المحلية والإقليمية في قطاع الرعاية الصحية.

وتولى بنك دبي الإسلامي ش.م.ع دور مدير الاكتتاب، فيما تولى بنك أبوظبي الأول ش.م.ع دور بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، مع اختيار الدولية للأوراق المالية ذ.م.م مستشاراً مالياً، وتم تعيين شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ كمستشار للإدراج.

وعملت شركة جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي ("جي بي مورغان") كمستشار لأسواق رأس المال للشركة وللمساهم البائع فيما يتعلق بالطرح العام الأولي.

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