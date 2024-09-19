جميع المراحل الستة من المجتمع الأخضر سيتم تسليمها بالكامل في عام 2026

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أنهت أرادَ مؤخراً تشييد المرحلتين الثانية والثالثة في مَسار، الوجهة العصرية المتكاملة في ربوع الطبيعة الخضراء بضاحية السيوح في الشارقة. وقد تمت المباشرة بتسليم جميع المنازل البالغ عددها 986 في كلّ من كايا وروبينيا، مع وصول نسبة الإنجاز إلى 50% في أحد أكثر المشاريع السكنية ابتكاراً وإثارةً في دولة الإمارات.

وتتنوّع الخيارات السكنية في كايا وروبينيا ابتداءً من المنازل الريفية من غرفتي نوم، وصولاً إلى الفلل الفاخرة من خمس غرف نوم، والتي ستكون جميعها مجهزة بتقنيات المنازل الذكية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بجانب المحور المركزي الأخضر في مَسار، والذي يضم 70,000 شجرة ويتضمن مسارات منسقة وصديقة للمشاة في قلب هذا المجتمع العصري.

هذا، وتأتي عملية تسليم المنازل في هاتين المرحلتين الجديدتين عقب زيارةٍ قام بها صاحب سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمشروع مطلع شهر سبتمبر الجاري واطلع خلالها على فيلا العرض المكونة من ست غرف نوم وتجوّل في عددٍ من المرافق الخدمية ضمن المحيط الكثيف من الأشجار في مَسار.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يواصل مَسار استقطاب اهتمام الناس من مختلف الأرجاء، وذلك بفضل تصميمه المتفرّد الأخضر والمستوحى من الطبيعة. ومع إنجاز نصف هذا المجتمع حالياً، فسوف نضاعف جهودنا للانتهاء من المخطط الرئيسي كاملاً بحلول نهاية عام 2026".

هذا، وقد تولت شركة بيفوت للهندسة والمقاولات العامة تشييد حي كايا، في حين رسى عقد إنشاء حي روبينيا على شركة إنترماس للهندسة والمقاولات. وتم تكليف شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية بعقود التصميم والإشراف لكلا المرحلتين السكنيتين.

وتضمنت قائمة المقاولين العاملين على المرحلة الأولى من مَسار كلّاً من شركة إنترماس للهندسة والمقاولات وشركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، في حين تولت شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية أعمال التصميم والإشراف في تلك المرحلة.

ويضم مَسار 3,000 فيلا ومنزل ريفي وعلى مخطط رئيسي تزيد مساحته عن 19 مليون قدم مربع ضمن ستة أحياء مسوّرة يربط بينها محور مركزي أخضر. هذا، ويجري العمل حالياً على تشييد المراحل الثلاثة المتبقية من هذا المجتمع المتكامل.

وسيكون السكان الجُدد في مَسار على موعدٍ مع العديد من المرافق الاستثنائية لاستكشافها والاستمتاع بها، حيث تضم المنطقة المركزية حالياً العديد من مواقع الجذب العائلية والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهي الراقية، بما في ذلك ركن زاد لشاحنات الطعام، وميداناً للتزلج، ومنطقة لمغامرات الأطفال، ومساحة خاصة للفعاليات.

ويمتد مضمار مَسار المتواصل لركوب الدرّاجات الهوائية وبطول 6.6 كم عبر المساحات المشجّرة ضمن ضواحي المجتمع العصري، ويرحب حالياً بالمئات من الدرّاجين يومياً. ويمتاز المضمار بثلاثة ممرات سفلية مضاءة وجسر، وقد تم تصميمه بعناية فائقة مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات راكبي الدرّاجات الهوائية من الهواة والمحترفين على حدّ سواء، كما ويستقبل روّاده على مدار 24 ساعة في اليوم. ويوفر مركز ذا لووب المتخصص في الموقع خدمة تأجير وصيانة الدراجات الهوائية إلى جانب مقهى لراحة ورفاهية المستخدمين.

جديرٌ بالذكر أن مجتمع مَسار يقع في ضاحية السيوح المتنامية وعلى مقربةٍ من مدينة تلال وجامع الشارقة الكبير ومشروع أرادَ الأول، مساكن نَسمَة. وتمتاز هذه الوجهة العصرية المبتكرة بموقعها الاستراتيجي مع سهولة الوصول منها إلى شارع الإمارات وطريق مليحة، كما لا يبعد المشروع أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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