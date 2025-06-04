بغداد، العراق: سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 0.7٪ خلال شهر مايو، بدعم من الأداء القوي لعدد من الشركات البارزة مثل آسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية، والمصرف الوطني العراقي، ومصرف المنصور.

في المقابل، حقق مؤشر العائد الإجمالي (RSISXTR) نمواً أقوى بنسبة 6.4٪ خلال الشهر نفسه، بفضل توزيعات الأرباح المجزية من بنك بغداد (0.65 دينار عراقي للسهم، بعائد 14.5٪)، وآسياسيل (1.50 دينار عراقي للسهم، بعائد 11.5٪)، وفندق المنصور (0.17 دينار عراقي للسهم، بعائد 0.4٪).

وقالت توغبا تان كاراكايا، المحللة في قسم الأبحاث بشركة الربيع للأوراق المالية:

“رغم انخفاض أحجام التداول هذا الشهر، إلا أن المؤشرات المالية الرئيسية أظهرت مرونة واضحة تعكس ثقة المستثمرين في الأساسيات القوية للسوق، لاسيما في قطاعي المصارف والاتصالات. ومع التقدّم في مبادرات الشمول المالي والإصلاحات الاقتصادية، نرى فرصاً متزايدة لنمو طويل الأمد مدعوم برؤية تنظيمية أكثر وضوحاً.”

انخفض إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 21٪ مقارنة بشهر أبريل، ليبلغ 21.8 مليون دولار أمريكي. وعند استثناء الصفقات المتقاطعة، بلغ حجم التداول 18.2 مليون دولار بانخفاض نسبته 24٪. وواصل القطاع المصرفي تصدره لحصص التداول بنسبة 60.1٪، تلاه قطاع الاتصالات (19.8٪)، قطاع الصناعة (13.1٪)، قطاع الخدمات (3.2٪)، القطاع الزراعي (2.1٪)، وقطاع الفنادق والسياحة (1.6٪). من جهة أخرى، تراجع حجم التداول في السوق خارج المنصة (OTC) بنسبة 10٪ ليصل إلى 88.5 ألف دولار أمريكي.

سجّلت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال مايو؛ 13 شركة منها ارتفعت بنسبة تجاوزت 5.0٪، بينما شهدت 9 شركات نمواً بأكثر من 10.0٪. وتصدرت شركة الأهليّة للإنتاج الزراعي قائمة الارتفاعات بنسبة 67.4٪، تلتها شركة الهلال للصناعات بنسبة 42.5٪.

وشهد الشهر تطورات اقتصادية بارزة، من بينها زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى بغداد في الفترة من 4 إلى 13 مايو، والتي دعت إلى إصلاحات عاجلة تشمل تقليص العجز المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وتحفيز القطاع الخاص من خلال تحسين الحوكمة وسوق العمل. كما استضافت العاصمة بغداد القمة العربية الـ34 في 17 مايو، بمشاركة وفود من 20 دولة عربية وعدد من الشخصيات الدولية.

للشمول المالي للفترة 2025–2029، بهدف توفير خدمات مالية آمنة ومناسبة لجميع الأفراد والشركات في العراق. كذلك، وقّعت الحكومة العراقية اتفاقية مع تحالف بقيادة شركة Geo-Jade Petroleum الصينية وشركة Basra Crescent، بهدف رفع إنتاج حقل التوبة النفطي من 20,000 إلى 100,000 برميل يومياً، بالإضافة إلى بناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات ومصنع أسمدة باستثمارات تُقدّر بحوالي 848 مليون دولار أمريكي.

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