· سيضم برنامج أمازون ويب سيرفيسز لمسرعات الطاقة النظيفة 3.0 مجموعتين إضافيتين من الشركات الناشئة إضافة إلى إطلاق محطات عالمية جديدة للتبادل المعرفي ضمن البرنامج من خلال إنشاء مراكز جديدة للابتكار التكنولوجي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك واحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مدينة مصدر.

· سيختتم البرنامج أعماله بتقديم عرض مبتكر لأهم نجاحاته خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) الذي تستضيفه دبي في شهر نوفمبر من العام القادم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التابعة لشركة Amazon.com المدرجة في بورصة (ناسداك NASDAQ) تحت الرمز AMZN، عن إطلاق برنامج "مسرعات الطاقة النظيفة 3.0"، البرنامج المصمم لدعم الشركات الناشئة وتسهيل إبرام الشراكات معها دون الاستحواذ على أسهم أو حصص فيها، وذلك لمساعدتها على توسيع نطاق قدراتها وتمكينها من تطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة. ودعت أمازون ويب سيرفيسز الشركات الناشئة الراغبة بالمشاركة في البرنامج إلى التقدم بطلباتها. وجاء الإعلان عن إطلاق البرنامج على لسان كارا هيرست، نائب الرئيس لممارسات الاستدامة العالمية في شركة أمازون، وذلك خلال جلسة عُقدت على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، الذي اختتم أعماله مؤخراً في مدينة شرم الشيخ بمصر.

وتقدّر وكالة الطاقة الدولية بأن 40% من عمليات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي يحتاجها العالم للوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، تعتمد بشكل رئيس على تقنيات لم يتم تنفيذها تجارياً على نطاق واسع. ويُعد ذلك مهماً بشكل خاص لتحقيق أهداف الاستراتيجيات المناخية الطموحة مثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وفي حين أن قطاع الطاقة قد حقق بالفعل خطوات كبيرة في مسار تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتمكن العالم من تحقيق طموحات إزالة الكربون. وتتمحور أهداف برنامج "مسرعات الطاقة النظيفة 3.0" من أمازون ويب سيرفيسز حول تلبية متطلبات رواد الأعمال والشركات الناشئة الناضجة من جميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الابتكار المشترك من خلال تفعيل أوجه التعاون في مجال الطاقة.

وسيتألف البرنامج من 12 أسبوعاً من جلسات التدريب الافتراضي والفعلي، وستكون نقطة انطلاقته من مدينة سياتل الأمريكية في الربع الثاني من عام 2023، ليتم بعد ذلك توسيع نطاق البرنامج حول العالم من خلال إضافة مجموعتين إضافيتين من الشركات الناشئة وإطلاق محطات عالمية جديدة للتبادل المعرفي ضمن البرنامج عبر إنشاء مراكز جديدة للابتكار التكنولوجي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك واحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مدينة مصدر.

وقالت كارا هيرست، نائب الرئيس لممارسات الاستدامة العالمية في شركة أمازون: "إن الطريق إلى إزالة الكربون وتحقيق أهداف الحياد المناخي ليس معبّداً ولا يخلو من بعض التحديات التي تحتاج إلى تكاتف الجميع وإبرام شراكات فعّالة بين الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات وحلول أكثر كفاءة في مجال الطاقة النظيفة. وبكل تأكيد، تلعب الشركات الناشئة دوراً حيوياً في تطوير العديد من الابتكارات المتقدمة التي يمكنها تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة. وبدعم من برنامج مسرعات الطاقة النظيفة 3.0، ستتمكن الشركات الناشئة المشاركة في نسخة هذا العام من تسريع عملياتها وابتكاراتها للمساهمة في إيجاد حلول فعالة للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في العالم، وجعل كوكبنا مكاناُ أفضل وأكثر أماناً للعيش."

وتغطي المجالات التي سيركز عليها الخبراء في عملية تقديم الدعم والتوجيه للشركات الناشئة خلال مسار البرنامج موضوعات الطاقة والكفاءات الرقمية والاستثمار والسياسات العامة والابتكار والبحوث المتطورة إضافة إلى موضوعات أخرى. وستقدم أمازون ويب سيرفيسز، أيضاً، خلال البرنامج للشركات الناشئة توجيهات حول كيفية تسريع التجارب وتوسيع قدرات الأتمتة والتحكم الآلي إضافة إلى رؤى متعمقة استناداً إلى محفظتها المتكاملة من الحلول والتقنيات السحابية. كما ستتعاون الشركات الرائدة في قطاع الطاقة مع الشركات الناشئة التي يتم اختيارها لإيجاد حلول أكثر فعالية للتحديات التي يواجهها العالم في مجال الطاقة المستدامة وإزالة الكربون.

وستقدم أمازون ويب سيرفيسز للشركات الناشئة التي يتم اختيارها وترشيحها للمراحل النهائية إرشادات فنية وتجارية وتوجيهات حول كيفية تسويق الحلول والتقنيات الجديدة، كما ستحصل هذه الشركات على ما يصل إلى 100 ألف دولار من رصيد أمازون ويب سيرفيسز الترويجي من خلال برنامج AWS Activate لبدء رحلة نقل بياناتها وعملياتها إلى سحابة أمازون ويب سيرفيسز.

إضافة إلى ذلك، ستحصل الشركات المختارة على مساعدات توجيهية وإرشادية حول كيفية استخدام نهج أمازون العكسي لتحقيق الابتكار والذي يساعد على تعزيز الجهود والتعاون في تطوير حلول مبتكرة وتسريع عملية وضعها موضع التجريب. وسيوفر الشركاء الداعمون للشركات الناشئة فرصاً أكبر للاحتكاك والتواصل مع رواد القطاع، فضلاً على تقديم مساعدة عامة للشركات المترشحة للأدوار النهائية. وسيختتم البرنامج أعماله بتقديم عرض مبتكر لأهم نجاحاته خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) المقرر عقدها في دبي في نوفمبر 2023.

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