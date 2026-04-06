دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن فرع دبي التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) عن تشكيل لجنته التنفيذية الجديدة للعام الجاري، حيث تولى ريشي تشاولا مهام منصب رئيس الفرع.

وسيدعمه أميت خيتان بصفته نائباً للرئيس، إلى جانب آشْنا مولجاونكار بصفتها أمين السر، وسانجاي جاجاراني بصفته أمين الصندوق.

كما تضم اللجنة التنفيذية كلاً من فيجايا موهان، ديكسيت جاين، ماهيندرا خياني، أوغامورثي تي، ومانيش ساراف، الذين سيعملون مجتمعين على تعزيز مبادرات الفرع وزيادة تفاعل الأعضاء خلال العام.

ويُعد فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، الذي تأسس في عام ١٩٨٢، الأكبر والأكثر نشاطاً والحاصل على الجوائز بين ٥٤ فرعاً خارجياً للمعهد. وقد شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ويضم حالياً أكثر من ٣,٢٠٠ عضو في دبي، مع نطاق أوسع يصل إلى أكثر من ٦,٠٠٠ مهني في المنطقة، يمثلون أكثر من ١,٥٥٠ شركة متعددة الجنسيات وشركات أخرى.

ويعمل فرع دبي تحت إشراف الجهة الأم، معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، الذي يتمتع بحضور عالمي قوي عبر ٨٥ مدينة في ٤٧ دولة، مما يعزز انتشاره الدولي وشبكته المهنية.

وفي هذه المناسبة، أعرب ريشي تشاولا، رئيس الفرع، عن خالص امتنانه للأعضاء على ثقتهم المستمرة، قائلاً: «أتقدم بجزيل الشكر لأعضائنا على منحنا هذه الثقة وتحميلنا هذه المسؤولية. وبفضل توفيق الله عز وجل وقوة مجتمعنا، لن نكتفي بتجاوز التحديات المقبلة بمرونة، بل سنخرج منها أكثر قوة وتماسكاً ووضوحاً في الهدف من أي وقت مضى.»

وتتولى اللجنة المنتخبة حديثاً مهامها في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تطورات متسارعة، حيث تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة توفير بيئة قوية ومستقرة وملهمة. واستناداً إلى ذلك، سينصب التركيز على معالجة التحديات المتغيرة التي يواجهها الأعضاء من خلال تعزيز الارتباط بالقطاع وتقديم رؤى عملية، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال والقيادة، بالإضافة إلى الالتزام.

كما أعرب الفرع عن تقديره للقيادات السابقة على توجيهاتهم وإسهاماتهم في بناء منصة قوية وحيوية للأعضاء.

وبفريق ملتزم، واستمرار التوجيه من الأعضاء ذوي الخبرة، والدعم المتواصل من المجتمع، يتطلع فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند بثقة إلى عام حافل بالأثر الإيجابي والنمو المشترك.

نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)

يُعد معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) هيئة قانونية أُنشئت بموجب قانون المحاسبين القانونيين لعام ١٩٤٩ (القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤٩) لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية في الهند. وخلال ٧٣ عاماً من وجوده، حقق المعهد اعترافاً بكونه جهة محاسبية رائدة ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستوى العالمي، نظراً لإسهاماته في مجالات التعليم والتطوير المهني والحفاظ على أعلى معايير المحاسبة والتدقيق والأخلاقيات المهنية. ويُعد المعهد حالياً ثاني أكبر هيئة محاسبية في العالم.

فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند

يُعد فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI) أكبر تجمع للمهنيين في مجال المحاسبة، ويضم نخبة من أبرز الفاعلين في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تأسس فرع دبي في عام ١٩٨٢، ويُعد الأكبر والأكثر نشاطاً والحاصل على الجوائز بين ٤٤ فرعاً خارجياً للمعهد. وقد شهد نمواً ملحوظاً في عدد الأعضاء خلال السنوات الأخيرة، ويضم حالياً ما يقارب ٣,٢٠٠ عضو. ويمثل الأعضاء أكثر من ١,٥٥٠ شركة متعددة الجنسيات وشركات أخرى.

وتتمثل رؤيته في الإسهام في تطوير أعضائه كمهنيين عالميين من خلال تعزيز التعلم المستمر وتحقيق الاعتراف في المجتمع الأوسع. كما تتمثل رسالته في إعداد مهنيين يتمتعون بكفاءات على مستوى عالمي.

الموقع الإلكتروني: https://icaidubai.org/

