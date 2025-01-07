دبي، الإمارات العربية المتحدة– بعد النجاح الملحوظ الذي حققته مواقع فيتنجلام الأربعة الأولى، يفخر سوبر كلوب نادي اللياقة البدنية الوحيد المفضل للسيدات في الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن افتتاح فرعه الخامس في ند الشبا، دبي.

منذ أن ألقى فيتنجلام الضوء على اللياقة البدنية في عام 2021، وهو يواصل الارتقاء بالتمارين الرياضية والعافية للسيدات في الإمارات العربية المتحدة. يوفر فيتنجلام مستوى من الخصوصية والتفرد لا يوجد لدى غيره، وهو مكان آمن، صممته السيدات حصريًا للسيدات.

يعكس الافتتاح الخامس لفيتنجلام مسار نموها المثير للإعجاب، مما يمكّن السيدات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافهن وأحلامهن في اللياقة البدنية. يعد موقع ند الشبا جنة للرعاية الذاتية الكاملة، حيث يقدم تجربة شاملة تجمع بين التدريبات التمكينية والديناميكية والمرافق الراقية ومساحات التعافي الصحي من فئة 5 نجوم المصممة لتجديد شباب الجسم والعقل. إنه مكان ثوري تجتمع فيه الخصوصية والحصرية مع الأناقة والخدمة الشخصية.

يمثل هذا المكان المميز الطلب المتزايد على الأماكن التي يمكن للمرأة فيها تحقيق أهدافها الصحية ولياقتها البدنية في بيئةٍ حصرية وتمكينية. يعد موقع ند الشبا خطوة مثيرة بالنسبة لنا، حيث يمنح المزيد من السيدات إمكانية الوصول إلى مكانٍ يمكنهن فيه التركيز على صحتهن ولياقتهن البدنية ورفاهيتهن العامة. قال الرئيس التنفيذي جورج فلوكس: "لم يكن بوسعنا الانتظار لنستقبل المجتمع ونكون جزءًا من رحلة أفراده".

تمارين وحصص تدريب ذات طاقة عالية

سيضم فرع ند الشبا الجديد جميع الجوانب المفضلة الموجودة في فروعه الحالية، بما في ذلك مجموعة مختارة من المعدات، وخمسة استوديوهات على طراز البوتيك مصممة تصميمًا فريدًا، تقدم مجموعة متنوعة من حصص التدريب متعددة الأنماط لتناسب جميع القدرات بما في ذلك التدريب المتقطع عالي الشدة (هيت) والتمارين بالدراجات (سايكل) ومايند بودي وإنرجي وبيليتس باستخدام جهاز الريفورمر. كما يوفر مسبحًا بطول خمسة وعشرين مترًا، وبه خمس حارات في المساحة الخارجية، مصممًا للسباحة الترفيهية والتنافسية.

هل تحتاج إلى بعض الإلهام والتشجيع؟

يقدم فريق متعدد الجنسيات من المدربات الخبيرات برامج التدريب الشخصية، وهناك حصص تدريبية فردية حصرية متاحة للأعضاء أيضًا.

المرافق والتجارب الفاخرة

يمكن للأعضاء أيضًا الاستمتاع بمجموعة من المرافق والتجارب الفاخرة بما في ذلك ساونا الملح بالأشعة تحت الحمراء، وحمام التبريد للتعافي، ومنطقة تدليك خاصة، بالإضافة إلى علاجات السبا المنعشة المجددة للياقة، وفرصة لملاقاة الأصدقاء وتناول القهوة معهم، أو تناول الوجبة المغذية لجسمك بعد التمرين في مقهى إيفزين فريش.

كل شيء موجود بأدق التفاصيل

تشمل مساحة التمكين المصممة خصيصًا للسيدات في فيتنجلام جميع التفاصيل الدقيقة. تضمن فيتنجلام بما تحتويه من مجموعة من أدوات تصفيف الشعر من دايسون في غرف تغيير الملابس، إلى خدمة المناشف الساخنة والباردة، انتقالًا سلسًا من التمرين إلى التعافي وحتى الاسترخاء، لأن الشعور بأفضل ما يمكنك الشعور به لا ينتهي عند انتهاء التمرين.

مجتمع حصري من السيدات الحاصلات على فرصة التمكين

بصفتك عضوة في فيتنجلام، فإنكِ تمثلين أيضًا جزءًا من مجتمع حصري من خلال الفعاليات المخصصة للمدعوين فقط وورش العمل التعليمية التي توفر فرصًا للتعلم والتواصل والنمو. يسعى فيتنجلام جاهدًا ليكون وجهةً لجميع السيدات، فسواءً كنتِ في بداية رحلتك في اللياقة البدنية أو في مرحلة الاستعداد لرفع مستوى لعبة اللياقة البدنية لديك، ستجدين مجتمعًا داعمًا هنا.

معلومات عن فيتنجلام

افتُتح فيتنجلام في أكتوبر 2021، وهو مفهوم للياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة مخصص بالكامل للسيدات. يتميز فيتنجلام بأنه مكان مخصص للياقة بدنية متطورة بمساحة 100,000 قدم مربع، ومجهز تجهيزًا كاملًا بأحدث أجهزة وتقنيات اللياقة البدنية، ويركز على العافية الشاملة والالتزام ببناء مجتمع من السيدات المتمكنات. أصبح فيتنجلام الوجهة الرائدة لصحة المرأة ولياقتها البدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويفتخر الآن بوجود خمسة مواقع سوبر كلوب في جميع أنحاء دبي: القوز، ومجمع سبورت سوسايتي في مردف، ودبي هيلز مول، والرابع في أبوظبي في الريم مول والخامس في ند الشبا. يتميز كل سوبر كلوب بوجود استوديو مخصص لليوغا، وصالة ألعاب رياضية مجهزة تجهيزًا كاملًا، وكروس فيت، ويمكن فيه الوصول إلى استوديوهات التدريب المتقطع عالي الشدة، والتمرين على الدراجات، والملاكمة، وميند بودي، واستوديوهات ريفورمر مع وجود حصص تدريب تناسب جميع القدرات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المرافق الفاخرة الساونا والبخار والعلاج بغرف الملح والتدليك المائي للاسترخاء. https://fitnglam.ae

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