أبوظبي تصبح أول مدينة خارج الولايات المتحدة تستضيف عمليات روبوتاكسي بدون سائق بالكامل على منصة أوبر.

انطلاق العمليات التجارية العامة اليوم بدءاًبمناطق محدّدة في جزيرة ياس.

المبادرة تحظى بدعم مركز النقل المتكامل في أبوظبي، في خطوة رئيسية نحو مستقبل التنقل الذكي في دولة الإمارات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة وي رايد (ناسداك: WRD، هونغ كونغ: 0800.HK)، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا القيادة الذاتية، وشركة أوبر تكنولوجيز (بورصة نيويورك: UBER)، اليوم عن إطلاق عمليات روبوتاكسي تجارية بدون سائق بالكامل (المستوى الرابع) في أبوظبي. وتمثل هذه الخطوة أول إطلاق من نوعه في الشرق الأوسط، وأول مدينة خارج الولايات المتحدة يتم فيها تشغيل مركبات بدون سائق بالكامل على منصة أوبر. وجاء الإطلاق بدعم التصريح الأول من نوعه في العالم على مستوى مدينة لعمليات روبوتاكسي بدون سائق بالكامل خارج الولايات المتحدة.

أسطول روبوتاكسي GXR من وي رايد في أبوظبي

يمثل هذا الإنجاز خطوة رئيسية نحو التوسع الواسع لحلول التنقل ذاتية القيادة في دولة الإمارات، وذلك بفضل الشراكة المستمرة بين وي رايد وأوبر مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) ومشغل الأسطول تواصل.

وانطلقت العمليات التجارية العامة اليوم بدون وجود أي مختص داخل المركبة ذاتية القيادة، وذلك في المرحلة الأولى على جزيرة ياس. ويمكن لمستخدمي تطبيق أوبر عند طلبهم رحلات UberX أو Uber Comfort في أبوظبي أن يتم مطابقتهم مع إحدى مركبات وي رايد ذاتية القيادة أو إختيار منتج “ذاتية القيادة – Autonomous” الجديد المخصص للرحلات ذاتية القيادة في التطبيق والأول من نوعه على مستوى العالم.

وفي أكتوبر 2025، حصلت مركبات روبوتاكسي التابعة لوي رايد على تصريح اتحادي يسمح بتنفيذ عمليات تجارية بدون سائق بالكامل. وعلى إثر ذلك، منح مركز النقل المتكامل وي رايد وتواصل أول رخصة تشغيل تجارية لأسطول روبوتاكسي بدون سائق بالكامل في أبوظبي. وستُدار المرحلة الأولى من الإطلاق بالشراكة بين وي رايد وتواصل عبر منصة أوبر.

ومع هذا الإطلاق التجاري الجديد وتحقيق مستويات أعلى في استخدام المركبات، تتجه خدمات روبوتاكسي من وي رايد وأوبر في أبوظبي نحو تحقيق نقطة التعادل المالي للوحدة التشغيلية. ويعزز ذلك خطط وي رايد وأوبر لتوسيع عملياتهم في الشرق الأوسط، مع التطلع إلى نشر آلاف المركبات ذاتية القيادة خلال السنوات المقبلة.

وتحافظ وي رايد على موقع ريادي سبّاق في أبوظبي مع أسبقية أربع سنوات في نشر المركبات ذاتية القيادة حيث بدأت تشغيل روبوتاكسي في الإمارة منذ عام 2021. وفي عام 2023، أصبحت وي رايد أول شركة في دولة الإمارات تحصل على رخصة وطنية تشمل جميع أنواع المركبات ذاتية القيادة، مما يسمح بالاختبار والتشغيل على الطرقات العامة في مختلف أنحاء الدولة، وفقاً لموافقات كل إمارة.

وفي ديسمبر 2024، أطلقت وي رايد وأوبر شراكتهما في مجال روبوتاكسي في أبوظبي، في أكبر خدمة تجارية لروبوتاكسي خارج الولايات المتحدة والصين. وفي يوليو 2025، توسعت التغطية لتشمل نحو نصف المناطق الأساسية في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة الريم وجزيرة المارية. وبحلول نهاية 2025، يعتزم الطرفان توسيع نطاق الخدمات ليشمل مناطق إضافية في وسط مدينة أبوظبي. وتملك وي رايد حالياً أكثر من 100 مركبة روبوتاكسي في الشرق الأوسط.

​​​​​​​لمحة حول وي رايد

تُعد وي رايد شركة رائدة وسبّاقة في قطاع القيادة الذاتية، وهي أول شركة روبوتاكسي مدرجة للتداول العام. وتم اختبار وتشغيل مركبات الشركة في أكثر من 30 مدينة ضمن 11 دولة. كما تُعد وي رايد الشركة التقنية الوحيدة التي حصلت على تصاريح قيادة ذاتية في ثمانية أسواق هي: الصين، الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة، سويسرا، فرنسا، المملكة العربية السعودية، بلجيكا، والولايات المتحدة. وبفضل منصة WeRide One الذكية ومتعددة الاستخدامات وعالية الكفاءة، توفر الشركة حلول قيادة ذاتية من المستوى الثاني وحتى المستوى الرابع، وتلبي احتياجات قطاعات التنقل والخدمات اللوجستية وخدمات النظافة. وقد تم إدراج وي رايد ضمن قائمتي Fortune: Change the World 2025 و Fortune Future 50 لعام 2025.

لمحة حول أوبر

تأسست شركة أوبر عام 2010 بهدف توفير الوصول إلى وسيلة تنقل فورية بضغطة زر. وبعد أكثر من 68 مليار رحلة، تعمل الشركة اليوم على تطوير منتجات تساعد الناس على الوصول إلى ما يريدون بسهولة أكبر. ومن خلال إعادة تصور طريقة تنقل الأشخاص والطعام والبضائع داخل المدن، أصبحت أوبر منصة تفتح آفاقاً جديدة للعالم.

