· شركة الطيران الرائدة تسيّر رحلات إلى الكويت اعتباراً من 30 أكتوبر

· الشركة توفر رحلات طيران ميسورة التكلفة إلى جزر المالديف اعتباراً من 4 أكتوبر

· الشركة تطلق المسارين الجديدين على متن أحدث طائرات إيرباص ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، اليوم عن إطلاق مسارين جويين جديدين من أبوظبي إلى دولة الكويت وجزر المالديف، التي أصبحت متوفرة على الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 99* درهم إماراتي للكويت و319* درهم إماراتي للمالديف.

وتنطلق الرحلات يومياً من أبوظبي إلى الكويت، التي تعد الوجهة الخامسة للشركة في منطقة الخليج، وتقع الكويت في أقصى الشمال الغربي للخليج العربي، ما يتيح للمسافرين فرصة التعرف على التقاليد العربية الأصيلة وتاريخ الدولة الفريد على مدار السنين. وتضم مدينة الكويت مجموعة مميزة من المعالم السياحية في الدولة، مثل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي والمسجد الكبير في الكويت ومركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي، بالإضافة إلى سوق المباركية، أحد أقدم الأسواق في الدولة، والذي يقدم تجربة حسية رائعة.

وتسيّر ويز إير اعتباراً من أكتوبر أربع رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد من أبوظبي إلى مالي، المطار الدولي الرئيسي في جزر المالديف التي تقع في المحيط الهندي، وتُعد وجهة مثالية لقضاء العطلات، حيث تتميز بشواطئها الرملية البيضاء وطبيعتها الخلابة والشعاب المرجانية الغنية بالألوان والحياة البرية، بالإضافة إلى مناخها الاستوائي على مدار العام، مما يوفر تجربة مميزة بعيداً عن روتين الحياة اليومي. ويوفر المسار الجوي الجديد خيارات سفر ميسورة التكلفة لسكان دولة الإمارات والمسافرين القادمين من وسط وشرق أوروبا على متن رحلات ويز إير.

ومع إطلاق المسارين الجديدين، يصل عدد وجهات ويز إير أبوظبي منذ إطلاقها في يناير 2021 إلى 34 وجهة يبعد أقصاها خمس ساعات عن أبوظبي. وسيتم تسيير الرحلات إلى الكويت وجزر المالديف على أسطول الشركة الوطنية الذي يضم أربع طائرات إيرباص A321neo الجديدة كلياً، ومن المقرر انضمام طائرة خامسة للأسطول في وقت لاحق من هذا العام، ويتماز أسطول الشركة بأدنى بصمة بيئية بين الشركات المنافسة في المنطقة.

ويأتي إطلاق المسارين اليوم في إطار التزام الشركة طويل الأمد بتوفير فرص السفر من أبوظبي نحو مجموعةٍ متنوعة من الوجهات بأسعار منخفضة، مع تحفيز الأنشطة الاقتصادية وسوق العمل على المستوى المحلي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوين جونز، رئيس قسم التطوير في شركة ويز إير: "يسرنا الإعلان عن المسارين الجويين الجديدين لشركة ويز إير أبوظبي، والذي يؤكد التزامنا بدعم قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات من خلال ربط عاصمتها بالعديد من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات على المستويين الإقليمي والعالمي".

وأضاف جونز: "مع وصول طائرتنا الخامسة من طراز إيرباص في أكتوبر، يسعدنا تعزيز التواصل مع الدول المجاورة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال رحلاتنا إلى الكويت، فضلاً عن تزويد عملائنا برحلات طيران ميسورة التكلفة إلى جزر المالديف، الوجهة الاستوائية المثالية والمفضلة لدى المسافرين. ويتطلع فريق ويز إير لاستقبال المسافرين على متن طائراتنا الحديثة والصديقة للبيئة قريباً".

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان والعقبة (الأردن) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وساهم تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 وإلغاء الحاجة لإجراء اختبار PCR للمسافرين الحاصلين على اللقاح في تبسيط إجراءات السفر من جديد وتسهيل الرحلات المفاجئة غير المخطط لها.

ويُشار إلى أن ويز إير تمتلك أسطولاً حديثاً يضم أربع طائرات من طراز إيرباص إيه 321 المتطورة والجديدة كلياً، والتي تتميز بأقل معدل في استهلاك الوقود وإصدار الانبعاثات والضجيج في القطاع. كما تمتاز الشركة ببصمة بيئيّة هي الأقل بين الشركات المنافسة في المنطقة، مما يؤكد على التزامها طويل الأمد بتحقيق الاستدامة في القطاع.

وتؤمن الشركة لجميع المسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

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*سعر التذكرة باتجاه واحد، شاملة للرسوم الإدارية. يُسمح للمسافرين اصطحاب حقيبة محمولة واحدة (الحجم الأقصى: 40×30×20 سم). وتخضع جميع الحقائب والأمتعة الأخرى لرسوم إضافية. يسري السعر على الحجوزات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق ويز على الهواتف المحمولة حصراً.

لمحة عن ويز أير:

تشغّل ويز أير، شركة الطيران الأوروبية الأسرع نمواً والأقل تكلفةً والأكثر استدامة، أسطول طائرات إيرباص يتألف من 153 طائرة من طراز A320 وA321. ويقدم فريق الشركة، المكون من مختصين بقطاع الطيران، خدمة فائقة بأسعار منخفضة جداً، وقد عمل على نقل 27.1 مليون مسافر خلال العام المالي الماضي والذي انتهى في 31 مارس 2022. تندرج ويز أير في بورصة لندن تحت الرمز WIZZ، وتم تصنيفها مؤخراً من بين أكثر 10 شركات طيران أماناً من قبل airlineratings.com، الوكالة الوحيدة في العالم لتقييم المنتجات والسلامة. كما حازت على لقب شركة طيران العام 2020 من قبل أير ترانسبورت ورلد (ATW) التي تعد من أهم الجوائز التي يمكن لشركات الطيران أو الأفراد الحصول عليها لقاء خدماتهم المرموقة والمبتكرة ومستوى أدائهم الرفيع.

نبذة عن شركة ويز إير أبوظبي

تأسست شركة "ويز إير أبوظبي" بموجب اتفاق بين شركة "القابضة" (ADQ) التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران ويز إير القابضة التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 139 طائرة من طراز A320 وA321، وتضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران من خلال خدمات متميزة وبأسعار منخفضة للغاية، مما جعلها الخيار المفضل لـ 40 مليون مسافر خلال العام 2020. وتندرج شركة ويز إير في بورصة لندن تحت الرمز WIZZ. وحصلت الشركة مؤخراً على لقب إحدى أفضل عشر شركات طيران آمنة في العالم من قبل airlineratings.com، وحازت على لقب "شركة طيران العام 2020" من Air Transport Awards، التي تعد من أهم الجوائز التي يمكن لشركات الطيران أو الأفراد الحصول عليها، تقديراً لأدائهم وخدماتهم المتميزة والمبتكرة.

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