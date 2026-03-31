دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أعقاب رفع وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) إلى إيجابية في عام 2025، أنهت الوكالة مراجعتها الدورية الأحدث، والتي عقدتها لجنة التصنيف في 18 مارس 2026، مؤكدةً التصنيفات الرئيسية للبنك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وأكّدت الوكالة تصنيف ودائع بنك رأس الخيمة الوطني طويلة الأجل عند مستوى Baa1، وتقييمه الائتماني الأساسي (BCA) عند baa3، بما يعكس استمرار الأداء القوي للبنك، وانضباطه في التنفيذ، وقدرته على الصمود في مختلف أعماله الأساسية.

ويُبرز تثبيت التصنيفات التقدم المستدام الذي أحرزه راك بنك خلال العام الماضي في تعزيز وضعه المالي، والحفاظ على جودة الأصول، وتحقيق نمو متنوع في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات.

وتُبرز النظرة المستقبلية الإيجابية المستمرة من وكالة موديز تحسّن جودة أرباح البنك، واستقرار هيكل التمويل، وقوة قاعدته الرأسمالية، بدعم من نموذج أعمال متوازن وتنفيذٍ متسق لأولوياته الاستراتيجية.

ويتمتع بنك رأس الخيمة الوطني بمكانة تؤهله للاستفادة من هذا الزخم، مستنداً إلى متانة سيولته، ونهجه المنضبط في إدارة المخاطر، وتركيزه المستمر على تحقيق نمو مستدام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جعفر نيني، الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة: "يواصل راك بنك الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومتينة، مدعومة بأحد أعلى مستويات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي في دولة الإمارات. وهو ما يعزز قدرة البنك على دعم عملائه والاستثمار في النمو المستقبلي، وتنفيذ استراتيجيته في أن يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية".

نبذة حول بنك رأس الخيمة الوطني

نحن في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) نؤمن بأن الخدمات المصرفية يجب أن تكون بسيطة، بلمسة إنسانية، ومفيدة. وهذا هو النهج الذي نتبناه كل يوم.

ومنذ تأسيسنا عام 1976، ونحن نرافق الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات في رحلتهم نحو النجاح، من خلال تزويدهم بالأدوات والدعم والثقة التي يحتاجونها لتحويل طموحاتهم إلى واقع. بدأنا كبنك مجتمعي صغير، وتطورنا لنصبح إحدى أكثر المؤسسات المالية حيوية وابتكاراً في الدولة. وما لم يتغير أبداً هو إيماننا الراسخ بأن الخدمات المصرفية وُجدت لخدمة الإنسان لا العكس.

واليوم، نحن نقود فصلاً جديداً من مسيرتنا يجمع بين الابتكار الرقمي الذكي والتواصل الإنساني الحقيقي نطلق عليه: رقميّ بلمسة إنسانية. نخدم عملاءنا عبر جميع القطاعات من خلال مجموعاتنا الثلاث: الخدمات المصرفية للأفراد (PBG)، والخدمات المصرفية للأعمال (BBG)، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (WBG). وبصفتنا البنك المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، نواصل دعم آلاف الشركات لتحقيق النمو والازدهار عبر حلول مصرفية رقمية سلسة ومتكاملة.

كما تضمّ مجموعتنا أيضاً تطبيق سكيبلي، المنصة الرائدة في المنطقة لمدفوعات المدارس، وبروتيغو، منصّة التأمين الرقمية من الجيل الجديد، إلى جانب راك إنشورنس، إحدى أكثر شركات التأمين موثوقية في الدولة؛ لتتكامل جميعها في منظومة شاملة تجعل حياة عملائنا أكثر سهولة وأماناً.

وبدءاً من تمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى إطلاق أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات، مروراً بمساعدنا الرقمي الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، نواصل رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي، مع الحفاظ على جوهره الأصيل: الإنسان.

راك بنك — رقمي بلمسةٍ إنسانية.

