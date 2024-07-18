القاهرة : استقبل مشروع المونت الجلالة بالعين السخنة - أولى مشروعات شركة تطوير مصر- وفدًا من كبار قيادات مجموعة شنايدر إلكتريك العالمية؛ لتفقد آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة الحلول التكنولوجية المتكاملة في المشروع، وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للتعاون بين شركتي تطوير مصر وشنايدر إلكتريك، والذي بدأ منذ أكثر من 5 سنوات بهدف دمج التقنيات الرقمية المتطورة في المجتمعات العمرانية المستدامة والذكية لشركة تطوير مصر.

وضم وفد شركة شنايدر إلكتريك، عددًا من كبار قيادات الشركة العالمية على رأسهم السيد/ مانيش بانت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، والمهندس/ وليد شتا، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، السيد/ سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، وكان في استقبالهم المهندس/ باهر أيوب، نائب أول الرئيس التنفيذي للمشروعات وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصرو عدد من كبار قيادات الشركة.

تعليقًا على هذه الزيارة، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر"نحن سعداء بحرص قيادات شركة شنايدر إلكتريك العالمية على زيارة مشروعنا "المونت الجلالة" باعتباره أولى قصص النجاح بين الشركتين في مجال المدن المستدامة والذكية السوق المصري والمنطقة ككل، لكونه يعكس رؤية الشركتين المتوافقة والمتعلقة بتطبيق مفهوم المدن الذكية القائمة على ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وبالتالي تحقيق مفهوم الاستدامة العمرانية والاجتماعية والبيئية"

كما أضاف " تتيح منظومة الحلول التكنولوجية المتكاملة التي نعتمد عليها في المشروع إمكانية إدارة الموارد بكفاءة عالية، مما يسهم في رفع كفاءة الطاقة بنسبة تتعدى 50% مما سيحقق وفر في النفقات التشغيلية مثل فواتير الطاقة والمياه بنسبة تقرب من 40% على المدى الطويل."

من جانبه صرح السيد مانيش بانت، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية لشركة شنايدر إلكتريك العالمية قائلا،" نحن ملتزمون بتوسيع تواجدنا وشراكتنا داخل السوق المصرية والتي تعد ذي أهمية استراتيجية لنا، حيث نؤمن بعمق بالقدرات الهائلة لهذه السوق على النمو والتطور، مدعومة بالعديد من العوامل، أهمها الموقع المتميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما نؤكد على التزام شركتنا بدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر، وذلك من خلال دعم جهود الدولة في التحول الرقمي الداعم للاستدامة. " وأضاف السيد بانت "سعداء أيضاَ بتوسع منصة EcoStruxure و AVEVA في القطاع العقاري المصري، مما يعزز من ترسيخ مفاهيم المدن والمباني الذكية وما تقدمه من مزايا متعددة تعزز من تنافسية السوق العقاري المصري، محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما تمكننا الشراكة الناجحة مع شركة تطوير مصر على دمج تلك الحلول الذكية ضمن مختلف مشاريعها العقارية، مما يعمل على رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة من خلال خفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من الانبعاثات الكربونية". ".

وبدأت الشراكة بين شركة تطوير مصر وشنايدر إلكتريك عام 2019، باستعانة الأولى بحلول منصة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك في عمليات تخطيط وتطوير البنية التحتية الذكية لمشروعات تطوير مصر «المونت جلالة» بالعين السخنة و«فوكا باي» و«دي باي» و«سولت» بالساحل الشمالي و«بلومفيلدز» بمستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة و«ريفرز» في مدينة الشيخ زايد الجديدة، واستمر التعاون باستخدام منصة iTWO من Software RIB، وهي أفضل حلول البناء وإدارة المشاريع الذكية في القطاع العقاري.

كما وقعت الشركتين اتفاقية خلال مؤتمر COP 28 لتستفيد تطوير مصر من أحدث الحلول والبرمجيات المبتكرة لمنصة أڤيڤا “AVEVA” لإدارة مرافق وخدمات مشروع المونت الجلالة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكلفة.

يذكر أن شركة تطوير مصر تتبنى رؤية لإنشاء مشروعات عمرانية مستدامة وذكية، من خلال الاستعانة بأحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها كبرى الشركات العالمية في تصميم وتنفيذ وإدارة محفظة مشروعات الشركة المتنوعة وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وفي الوقت نفسه تحسين جودة الحياة للعملاء وتخفيض تكلفة المعيشة.

واستفادت الشركة من الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة شنايدر إلكتريك في إدارة نظم الكهرباء والمياه ومراكز البيانات وحركة المرور ونظم الأمن والمراقبة ومراكز التحكم والسيطرة داخل المجتمعات العمرانية، مما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان والراحة لقاطني المشروعات مع تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير الاستدامة من أجل مستقبل أفضل.

نبذة عن شركة تطوير مصر

تطوير مصر ھي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2014، ويعتمد نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقارية، بالإضافة إلى رؤية طموحة لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة حيث تحرص الشركة على تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساھمیها وشركائها. تحتوي المحفظة الاستثمارية لتطوير مصر على 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في أنحاء مختلفة من الجمهورية باستثمارات تتعدى 5 مليار دولار أمريكي. وتقع ھذه المشروعات في منطقة البحر الأحمر: مشروع "المونت جلالة" الحائز على جوائز عالمية متميزة في مدينة العين السخنة، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي: مشروع "فوكا باي" ومشروعي "دي باي" و "سولت"، ومنطقة شرق القاهرة: مشروع "بلومفیلدز" وھو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سیتي، ويتضمن منطقة تعليمية، ومنطقة غرب القاهرة: مشروع "ريفرز"، في الشيخ زايد الجديدة، وبذلك تمكنت شركة تطوير مصر من وضع بصمتها في جميع الأماكن الإستراتيجية في السوق العقاري المصري. وفیما یتعلق بالخدمات المختلفة التي تقدمها تطوير مصر مثل التشغيل وإدارة المشروعات، فقد نجحت الشركة خلال الأعوام الماضية في خلق جودة حياة متميزة وذلك بشهادة عملائها وزائري مشروعاتها.

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عن شنايدر إلكتريك

يتمثل هدف "شنايدر إلكتريك" في خلق تأثير إيجابي من خلال تمكين الجميع لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والموارد، والربط بين النمو والاستدامة. وهذا ما تسميه "شنايدر" "حياة مستدامة بالطاقة" Life Is On.

ورسالتنا هي أن نكون الشريط الموثوق لتحقيق الاستدامة والكفاءة.

وكوننا شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية، نقوم بتقديم خبراتنا العالمية في مجالات التحوّل الكهربي، والتحكم الآلي، والرقمنة لتمكين الصناعات الذكية، والبنى التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والمباني الذكية، والمنازل التفاعلية.

ونقدّم، من خلال خبراتنا المترسخة في هذا المجال الحيوي، حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر دورة حياتها الكاملة، لدعم المنتجات المتصلة بالإنترنت، وحلول التحكم الآلي، والبرمجيات والخدمات. ونوفر التوأمة الرقمية التي تمكّن عملائنا من تحقيق النمو المستدام.

وكشركة تعتمد بشكل رئيسي على كوادرها البشرية، لدينا منظومة من الكفاءات تضم 150 ألف زميل وأكثر من مليون شريك في أكثر من 100 دولة، لنكون بالقرب من عملائنا وشركائنا.

ونحرص على تبني قيم التنوع والشمول في كل ما نقوم به، لتحقيق غايتنا وهي خلق مستقبل مستدام للجميع.

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