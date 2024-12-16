

أظهرت تجربة حافلة هيونداي يونيفيرس التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في المنطقة الشرقية من السعودية جدوى وسائل النقل المعتمدة على الهيدروجين.

شملت الجهود الاستراتيجية تأسيس سلسلة قيمة للهيدروجين وعرض فرص الأعمال المتعلقة بالتنقل المعتمد على الهيدروجين.

الدمام - المملكة العربية السعودية: اختتمت شركة هيونداي موتور بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، والشركة السعودية للنقل العام (سابتكو)، وشركة المجدوعي للسيارات، وأير برودكتس قدره، وعبد الله هاشم للغازات، وأرامكو، مبادرة استراتيجية لتقييم التنقل المعتمد على الهيدروجين في المملكة العربية السعودية.

تضمنت الشراكة تجربة لمدة شهرين لحافلة هيونداي يونيفيرس التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في المنطقة الشرقية من المملكة. كان الهدف من المشروع تقييم جدوى وأداء وسائل النقل المعتمدة على الهيدروجين، وهو ما يشكل معلمًا هامًا في مسيرة المملكة نحو التنقل المستدام.

قدمت هيونداي موتور حافلتها المتقدمة التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، مستفيدة من خبرتها العالمية المعترف بها في تكنولوجيا الهيدروجين. تولت شركة عبد الله هاشم للغازات إدارة إمدادات الهيدروجين، في حين قدمت شركتا أير برودكتس قدره وأرامكو البنية التحتية للتزود بالوقود. وأشرفت سابتكو على تشغيل التجربة، بما في ذلك توفير السائقين وتنفيذ العمليات، بينما قدمت شركة المجدوعي للسيارات الدعم التكنولوجي والخدمات طوال فترة المبادرة.

وقال براين بارك، رئيس شركة هيونداي موتور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "التقدم للبشرية هو الرؤية التي توجه ابتكارات شركة هيونداي موتور. من خلال تقنيات الهيدروجين الرائدة، نحن نحقق حيادية الكربون والاستدامة. من خلال تعاوننا مع شركائنا الموثوقين في السعودية، ساهمنا بشكل ملموس في التنقل الخالي من الانبعاثات، بما يتماشى مع استراتيجيات المنطقة المستقبلية."

وأشاد معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية والرئيس بالإنابة للهيئة العامة للنقل، بتجربة الحافلة قائلاً: "تعد تجربة الحافلة جزءًا من جهود الهيئة لدعم الابتكار واعتماد وسائل النقل المستدامة التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية." وأكد التزام الهيئة باستمرار التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتطوير قطاع النقل، مما يعزز تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.

وأضاف المهندس شريف الجوهري، الرئيس التنفيذي لشركة المجدوعي للسيارات هيونداي: "نحن في شركة المجدوعي للسيارات متحمسون لدعم مستقبل مستدام وصديق للبيئة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم حلول نقل تعتمد على تقنيات متفوقة."

تماشياً مع توجيهات رؤية السعودية 2030، تعمل وزارة الطاقة بنشاط على تعزيز حلول الطاقة المستدامة. إن تبني وسائل النقل المستدامة، التي تعمل بمصادر طاقة نظيفة، هو عنصر أساسي في هذه الاستراتيجية، حيث يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

تعد شركة هيونداي موتور من الشركات الرائدة في مجال التنقل المعتمد على الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط. هذه التجربة تعزز نجاحات هيونداي موتور السابقة، بما في ذلك تصدير حافلات ELEC CITY التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وشاحنات XCIENT Fuel Cell إلى المملكة في 2020، واستمرارها في اختبار المركبات الهيدروجينية في ظل ظروف الطقس القاسية.

إن إتمام هذه التجربة يعكس التزام هيونداي موتور الثابت بالتنقل المستدام ويعزز أهمية الشراكات في تحقيق الأهداف المشتركة من أجل مستقبل أنظف وأكثر خضرة.

عن شركة هيونداي موتور

تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967، وهي موجودة في أكثر من 200 دولة ويعمل بها أكثر من 120,000 موظف مكرس لحل تحديات التنقل في العالم. استنادًا إلى رؤية العلامة التجارية "التقدم للبشرية"، تعمل هيونداي موتور على تسريع تحولها إلى مزود حلول التنقل الذكية. تستثمر الشركة في التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والتنقل الجوي المتقدم (AAM) لتحقيق حلول تنقل ثورية، بينما تسعى لتحقيق الابتكار المفتوح لإدخال خدمات التنقل المستقبلية. في سعيها من أجل مستقبل مستدام للعالم، ستواصل هيونداي جهودها لتقديم مركبات خالية من الانبعاثات مزودة بتقنيات خلايا وقود الهيدروجين وتقنيات السيارات الكهربائية الرائدة في الصناعة.

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