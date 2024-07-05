الخطوة تسهم في تعزيز حضور هيلتون في جزيرة المرجان التي تعد واحدة من ابرز الوجهات الترفيهية في دولة الامارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة هيلتون اليوم عن إبرام اتفاقية مع شركة "إم للضيافة" (M Hospitality) لافتتاح فندق ومنتجع هيلتون الشاطئ جزيرة المرجان في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تسهم المنشأة الجديدة المقرر افتتاحها في الربع الرابع من عام 2026، في إثراء محفظة هيلتون التي تضم 80 فندقا تحت 11 علامة تابعة لهيلتون في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، صرّح كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يسعدنا أن نتعاون من جديد مع شركة ’إم للضيافة‘ ترسيخًا لحضورنا القوي في رأس الخيمة، الذي يمتدّ لأكثر من 20 عامًا. يمثل هذا المشروع الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز حضورنا في قطاع الضيافة والقطاع العقاري، لاسيما وأنّ رأس الخيمة، بما فيها من وجهات ترفيهية رائدة كجزيرة المرجان، تمتلك مقوّمات غنيّة للنمو والتوسّع، إذ تشير التوقعات إلى أنها سوف تستقبل ما يزيد عن 3.8 مليون زائر بحلول العام 2027.[1] وهناك حاليا فندقان يحملان علامة هيلتون في الجزيرة وسيشكل ومنتجع هيلتون الشاطئ جزيرة المرجان اضافة قيمة لعروضنا هناك."

وسيضم فندق ومنتجع هيلتون الشاطئ جزيرة المرجان 315 غرفة فسيحة و35 وجناح فندقي. ومن المقرر أن يحتضن المنتجع ستة مطاعم ومقاهٍ، ومجموعة من المرافق الترفيهية، التي تشمل نادِ رياضي ومنتجع ومركز صحي، إلى جانب حوض سباحة بانورامي بإطلالات خلابة على الخليج العربي، وملاعب تنس ونادٍ للأطفال ومسبح ومنطقة ألعاب مخصصة للصغار. فضلًا عن ذلك، ستضم المنشأة صالة تنفيذية وأربعة قاعات اجتماعات وقاعة حفلات تتسع لما يصل إلى 300 شخص.

من جانبه، قال محمد رقيط، رئيس مجلس إدارة شركة "إم للضيافة": "يسرّنا الإعلان عن أحدث مشاريعنا في جزيرة المرجان برأس الخيمة، وهو فندق رفيع المستوى، تجسيدا لالتزامنا بإعادة تعريف أسلوب الحياة العصرية، وتقديم تجارب ضيافة رفيعة المستوى. يمثل هذا التعاون مع علامة هيلتون ثالث مشاريعنا الرائدة في رأس الخيمة، وهو خطوة مهمة في سياق جهودنا للمساهمة الفاعلة في إثراء المشهد الثقافي والاقتصادي في الإمارة".

يمتد فندق ومنتجع هيلتون الشاطئ جزيرة المرجان على شواطئ رأس الخيمة الرملية الهادئة، ويتمتع بإطلالات خلّابة على جبال الحجر الوعرة ومياه الخليج العربي المتلألئة. ويتميز بموقع فريد على مسافة ساعة واحدة عن مطار دبي الدولي، و20 دقيقة فقط عن مطار رأس الخيمة الدولي. فضلًا عن قربه من فندق "هامبتون باي هيلتون" الشهير بجزيرة المرجان.

ويعزز المنتجع محفظة هيلتون الحالية التي تضم 36 فندقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها خمسة فنادق في رأس الخيمة. للمزيد من المعلومات حول علامة هيلتون وخطط النمو والتوسع الطموحة التي وضعتها في دولة الإمارات و فندق ومنتجع هيلتون الشاطئ جزيرة المرجان ، يمكنكم زيارة: stories.hilton.com.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 23 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها حوالي 7,600 فندق ومنتجع وما يقرب من 1.2 مليون غرفة حول 126 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 190 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

نبذة عن هيلتون للفنادق والمنتجعات

عملت هيلتون للفنادق والمنتجعات لأكثر من مائة عام لتضع معايير متجددة وراقية للضيافة حول العالم، وتقدم المنتجات الجديدة والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات الضيوف المتنوعة. تدير العلامة أكثر من600 فندق في ستّ قارات، وتعمل في أبرز الوجهات المرموقة لتستقبل الضيوف الذين يهتمون بمكان إقامتهم. عيشوا تجربة إيجابية فريدة عند الإقامة في فنادق ومنتجعات هيلتون من خلال الحجز عبر الرابط hiltonhotels.com أو عبر تطبيق هيلتون أونرز. يمكن لأعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة عبر قنوات هيلتون المفضلة الحصول على مزايا فورية رائعة. اعرفوا المزيد عن علامة هيلتون عبر الرابط stories.hilton.com/hhr وتابعوا العلامة على فيسبوك وإنستجرام وتويتر.

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[1] https://www.colliers.com/en-ae/research/ras-al-khaimah-2023-and-beyond