الرياض، المملكة العربية السعودية: شاركت هواوي في مؤتمر "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025" ، وهو الحدث الأكبر للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استعرضت أحدث ابتكاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم المؤسسات في المملكة العربية السعودية وعبر المنطقة على تعزيز مرونتها وتسريع تحولها الرقمي الآمن.

وجمع المؤتمر قادة حكوميين وكبار مسؤولي الأمن (CSOs) وباحثين في مجال الأمن، وشركاء النظام الايكولوجي لمناقشة كيفية إعادة تشكيل استراتيجيات الأمن السيبراني من خلال الدفاعات القائمة على الذكاء (Intelligence-driven defenses)، والهندسة المعمارية الموحدة، وحلول الأمن السحابي الأصيل (Cloud-Native Security).

وكشفت هواوي عن حلها الرائد Xinghe Intelligent SASE، الذي يعتمد على قوة الذكاء الاصطناعي الأصيل لترسيخ الأمن من خلال توحيد الأجهزة الطرفية، والشبكة، والأمن ضمن هيكلية معمارية واحدة. يدمج هذا الحل الاتصال مع حماية البيانات لضمان وصول موثوق به ومرتكز على انعدام الثقة لكافة المستخدمين والمواقع. وعلى المستوى التشغيلي، تمكّن وحدة الإدارة المركزية من فرض سياسات أمنية متسقة بفاعلية عبر المقار الرئيسية والفروع والفرق البعيدة، مما يعزز الرؤية الأمنية الشاملة ويسرّع زمن الاستجابة للحوادث بشكل جذري.

كما ويقدم هذا الحل مستويات متقدمة من الأمن عبر البيئات المؤسسية الحيوية؛ حيث يوفر حماية لـ الحرم الجامعي والمكاتب عبر جدران ذكية وتدابير وقائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي على الأجهزة الطرفية. كما تحصل مراكز البيانات على دفاعات متطورة ومطبَّقة ضد البرمجيات الخبيثة (Ransomware)، تشمل المنع، والاحتواء الفوري، وسلامة النسخ الاحتياطي، وإمكانية التعافي السريع. وفي الوقت ذاته، تستفيد الفروع من بوابات آمنة ومتقاربة تدمج الشبكات والأمن بكفاءة عالية، مما يضمن خفضاً ملموساً في التكلفة الإجمالية للملكية (TCO). علاوة على ذلك، تقدم هواوي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، منظومة أمن إيكولوجية متكاملة تغطي كافة مراحل الكشف، والتحليل، والاستجابة، وضمان الامتثال التنظيمي.

وتضمن هواوي كلاود من خلال البنية التحتية الأمنية الموحدة، تحقيق التشغيل البيني الفعّال والعمليات التعاونية السلسة عبر البيئات الهجينة المعقدة. وتتمحور قوة الاستجابة في سياسات التحكم والدفاع الجماعي، التي تحقق استجابة فائقة السرعة في مواجهة التهديدات الناشئة. كما تقدم الخدمات السحابية الأصيلة (Cloud-Native) مجموعة إمكانات متقدمة، تشمل الإدارة المستمرة للوضع الأمني (Continuous Posture Management)، وتوفير حماية متكاملة لأعباء العمل (Workload Protection)، وتطبيق صارم لمفهوم الوصول القائم على انعدام الثقة (Zero-Trust Access)، مما يدعم المؤسسات بفعالية في تلبية المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال المتغيرة.

وفي هذا الإطار، قال محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني والخصوصية في هواوي السعودية: "يعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية لتحقيق المستقبل الرقمي الطموح للمملكة. في "بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2025"، لم نكتفِ بعرض ابتكاراتنا، بل سلطنا الضوء على مسار متكامل للتحول الآمن؛ بدءاً من حلول Xinghe الذكية لأمن الشبكات، ومروراً بمنصة MRP المتقدمة لمواجهة البرمجيات الخبيثة، وصولاً إلى هندسة الأمن السحابي المتطورة. تعمل هذه الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين المؤسسات من التوسع الرقمي بشكل حصين، وتبسيط إدارة العمليات الأمنية، وتوطيد المرونة في وجه التهديدات سريعة التطور. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً موثوقاً به في المنطقة، فإننا ملتزمون بأعلى معايير الأمن والخصوصية العالمية. ويشمل التزامنا الاستثمار المكثف في منظومة أمنية مفتوحة وشفافة وقابلة للتدقيق، عبر فريقنا الذي يضم أكثر من 3000 متخصص، فضلاً عن جهودنا المتواصلة في بناء وتنمية القدرات الإقليمية من خلال برامج التدريب والشهادات المعتمدة، دعماً للاقتصاد الرقمي في المنطقة."

ومع تسارع وتيرة التحول الذكي في مختلف القطاعات، تجدد هواوي التزامها بتقديم حلول آمنة وموثوقة ومبتكرة بالتعاون مع شركائها في القطاع، بما يضمن حماية المستقبل الرقمي للمنطقة.

