المكافآت تشمل رسوم مواقف السيارات، ورسوم البوابات المرورية، والمشتريات المحلية بما فيها منتجات السوبر ماركت .

يُمكن استبدال نقاط "مكافآت أدنوك" مقابل التزود بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، وخدمات العناية بالسيارات، ومشتريات منتجات "واحة من أدنوك"، إضافةً إلى العروض الحصرية من أكثر من 120 علامة تجارية عبر تطبيق "أدنوك"

البطاقة تتيح استرداداً بقيمة 2% على المعاملات الدولية لدى جميع التجار الذين يقبلون بطاقات "ماستركارد" حول العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم "أدنوك للتوزيع" (ISIN: AEA006101017)، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع الوقود والتنقل ومتاجر التجزئة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADNOCDIST)، وبنك أبوظبي الأول(ISIN: AEN000101016) أكبر بنك في دولة الإمارات والمدرج تحت الرمز (FAB)، و"ماستركارد"، الشركة العالمية الرائدة في تقنيات الدفع، عن إطلاق بطاقة "مكافآت أدنوك" الائتمانية، والتي توفّر مزايا قيّمة للعملاء في مختلف أنحاء الدولة.

تقدم البطاقة قيمة استثنائية لحامليها وتتيح لهم الحصول على نسبة استرداد تصل إلى 15% من قيمة جميع مشتريات "أدنوك"، بما في ذلك التزوّد بالوقود، وخدمات العناية بالسيارات، والتسوق من متاجر "واحة من أدنوك"، وهو أفضل عائد في السوق عبر أكبر شبكة لتجارة الوقود وخدمات التنقّل في الإمارات. وتُحوَّل المكافآت إلى نقاط "مكافآت أدنوك" يمكن استبدالها بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، وخدمات العناية بالسيارات، ومنتجات متاجر التجزئة، إضافة إلى عروض قيمة من أكثر من 120 علامة تجارية عبر تطبيق "أدنوك".

وستكون البطاقة الائتمانية، أول بطاقة مشتركة للوقود وخدمات التنقل في دولة الإمارات، ما يُمثل انطلاقة تعاون استراتيجي طويل الأمد بين الشركات الثلاثة. ويُتيح هذا التعاون الاستفادة من شبكة "أدنوك للتوزيع" الواسعة، وخبرة بنك أبوظبي الأول المالية، والانتشار العالمي لـ "ماستركارد"، ليُشكل منصة لمزيد من التعاون المستقبلي بين الأطراف الثلاثة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يمثل إطلاق بطاقة "مكافآت أدنوك" الائتمانية خطوة مهمة تؤكد جهودنا نحو إعادة تعريف مفهوم قطاع الوقود وخدمات التجزئة والتنقّل في دولة الإمارات. ويقدم هذا المنتج واحدة من أكثر العروض قيمة في السوق، بفضل مكافآت رائدة ومزايا قيّمة ترتقي بتجربة العملاء. ومن خلال الجمع بين الانتشار الواسع لشبكة ’أدنوك للتوزيع‘، وريادة بنك أبوظبي الأول، والانتشار العالمي لماستركارد، نؤسس منصة متكاملة توفر للعملاء مزيدًا من التوفير والراحة والخيارات."

ويُمكن للأعضاء من خلال تطبيق "أدنوك" الاستمتاع بعروض حصرية مقدمة من أكثر من 120 علامة تجارية تشمل قطاعات نمط الحياة والمأكولات والسفر، بالإضافة إلى إمكانية تحويل النقاط إلى برامج ولاء أخرى مثل "سمايلز" من "إي آند"، و"شكراً" من مجموعة لاندمارك، وأميال "ضيف الاتحاد". كما يحصل حاملو البطاقة تلقائياً على فئة العضوية الذهبية في برنامج "مكافآت أدنوك"، مما يمنحهم مزايا إضافية وامتيازات حصرية.

تُضاف المكافآت كنقاط "مكافآت أدنوك"، وتوفر البطاقة قيمة رائدة من خلال عدة فئات، تشمل:

15% قيمة استرداد على جميع مشتريات "أدنوك للتوزيع" (الوقود، خدمات العناية بالسيارة، ومتاجر "واحة من أدنوك") .

%3 قيمة استرداد على رسوم مواقف السيارات ورسوم عبور البوابات المرورية .

قيمة استرداد على رسوم مواقف السيارات ورسوم عبور البوابات المرورية %1 قيمة استرداد على المشتريات المحلية، بما في ذلك منتجات السوبر ماركت .

قيمة استرداد على المشتريات المحلية، بما في ذلك منتجات السوبر ماركت %2 قيمة استرداد على المعاملات الدولية لدى جميع التجار الذين يقبلون بطاقات "ماستركارد" حول العالم .

من جانبها، قالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "نلتزم في بنك أبوظبي الأول بتقديم حلول مالية مبتكرة ومخصصة ترتقي بتجارب عملائنا. إن بطاقة الائتمان المشتركة الجديدة مع أدنوك للتوزيع وماستركارد ليست مجرد وسيلة دفع، بل تُعد منصة توفر قيمة يومية حقيقية. ويعكس هذا التعاون التزامنا بخلق القيمة، حيث نجمع بين خبرتنا المالية، وشبكة أدنوك الواسعة، ومنصة ماستركارد العالمية، لنقدم منتجاً فريداً يكافئ الإنفاق اليومي ويدعم تجارب تنقّل أكثر ذكاءً وسلاسة لعملائنا."

من جهته، قال جهاد خليل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشرق العربي لشركة "ماستركارد": "نلتزم في ماستركارد بتوفير قيمة مجزية لحاملي البطاقات، وتعزيز تجربة العملاء من خلال شراكات فعّالة. وبالاستناد إلى إرث يمتد لأكثر من أربعة عقود في السوق، يسعدنا أن نطلق هذا التعاون مع أدنوك للتوزيع وبنك أبوظبي الأول، من أجل تقديم قيمة أكبر للعملاء من خلال هذا المنتج المبتكر."

وتوفر البطاقة من فئة "وورلد ماستركارد" المرموقة، مزايا حصرية تشمل التأمين المجاني على السفر، والدخول إلى صالات كبار الزوار في المطارات، وتجارب حصرية عبر منصة priceless.com التابعة لماستركارد. وتشمل المزايا الإضافية خصومات على الإقامة في الفنادق وتأجير السيارات إلى جانب عروض على التسوق عبر الإنترنت من "كارفور"، وخدمات التوصيل من "طلبات"، واشتراك "شاهد VIP".

وتُضاف النقاط المكتسبة من خلال البطاقة بشكل مباشر إلى برنامج "مكافآت أدنوك"، ويمكن استبدالها مقابل التزود بالوقود، وشحن المركبات الكهربائية، والمشتريات من متاجر "واحة من أدنوك"، إضافةً إلى خدمات مثل غسيل السيارات وتغيير الزيت.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" تجاوز 2.5 مليون عضو في عام 2025، بما يؤكد مكانته كأكبر برنامج ولاء في قطاع الوقود والتنقّل في دولة الإمارات. ويستمر البرنامج بالنمو بشكل متسارع، حيث سجل نمواً بنسبة ‎17% في عدد الأعضاء على أساس سنوي، ليرسخ مكانته كمعيار رائد للقيمة.

يُمكن للعملاء التقدّم بطلب الحصول على بطاقة "مكافآت أدنوك" عبر الإنترنت من خلال الموقع التالي

https://www.bankfab.com.

