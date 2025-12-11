التعاون يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للجيل الجديد من حلول إعادة التأمين والابتكار المالي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة "آر آي كيو"، منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم مع "سويس ري" بهدف تطوير وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة لتعزيز القدرة على إدارة المخاطر، وفتح آفاق جديدة للابتكار في هذا المجال، إلى جانب بناء قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتتخذ "آر آي كيو" من "أبوظبي العالمي" (ADGM) مقراً لها، حيث تعمل على بناء منصة إعادة تأمين قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوظّف التحليلات المتقدمة لتحسين دقة الاكتتاب التأميني، وتطوير آليات توظيف رأس مال إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات بطريقة مُحسّنة لخدمة العملاء. وقد أُطلقت "آر آي كيو" في يونيو 2025 من قبل الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات قيمة ديناميكية وتعزيز النمو المستدام، وذلك بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت".

تم الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم خلال أسبوع أبوظبي المالي، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "آر آي كيو"، وتشارلز حاتمي، المدير العام الأول لشركة بلاك روك والرئيس العالمي لمجموعة المستثمرين الماليين والاستراتيجيين. ووقع مذكرة التفاهم كل من مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لــ "آر آي كيو"، وأندرياس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سويس ري". وتُركز مذكرة التفاهم على إرساء إطار عمل مشترك بين "آر آي كيو" و"سويس ري" للمضي قدماً في تنفيذ مبادرات استراتيجية مشتركة تشمل تعزيز رأس المال لإعادة التأمين وإدارة المخاطر والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة "آر آي كيو": "يعد الذكاء الاصطناعي من التوجهات الكبرى التي تقود التحول الاقتصادي العالمي، وهو محرك رئيس لرفع كفاءة الأنظمة العالمية وتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف. ويسرنا إطلاق هذا التعاون الاستراتيجي الذي يجمع بين خبرة وإمكانات ’سويس ري‘ وقدرة ’آر آي كيو‘ على الابتكار بهدف إرساء أسس قوية لمنظومة تأمين متقدمة قائمة على البيانات بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائد للحلول المتطورة والمبتكرة في مجالات إدارة المخاطر وإعادة التأمين".

من جهته، قال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لـ "آر آي كيو": "تمتلك سويس ري خبرات لا تضاهى، ولدينا قناعة بأن هذا التعاون يتميز بإمكانات وآفاق واعدة لنمو قطاع إعادة التأمين من خلال الجمع بين رؤوس الأموال والبيانات والتكنولوجيا. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسريع تطوير البنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وحلول إعادة التأمين المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق."

كما يعزز هذا التعاون حضور "سويس ري" في دولة الإمارات بما يتماشى مع تركيزها على ابتكار حلول عالية الجودة في مجال المخاطر وإرساء شراكات طويلة الأمد في السوق. وتشمل هذه الشراكة أيضاً استكشاف حلول متقدمة لنقل المخاطر، وهياكل استثمارية مؤسسية، ومسارات إضافية لتعزيز القيمة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كمركز استراتيجي عالمي لعمليات نقل المخاطر.

وتؤكد مذكرة التفاهم مع "سويس ري" التزام "آر آي كيو" ببناء منصة عالمية لإعادة التأمين ذات حضور إقليمي راسخ انطلاقاً من أبوظبي. ومع تقدم "آر آي كيو" نحو بدء التشغيل الكامل، يشكل هذا التعاون خطوة محورية في توظيف الخبرات العالمية والتقنيات المتقدمة لتقديم الجيل الجديد من حلول إدارة المخاطر.

بدوره، قال أندرياس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سويس ري": "يستفيد هذا التعاون من الخبرات العميقة لشركة سويس ري في مجال إدارة المخاطر، والبنية القوية للبيانات، والتبني المبكر لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال شراكتنا مع آر آي كيو، نسعى إلى إنشاء منصة إعادة تأمين قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضورنا في هذه المنطقة الحيوية. ومن خلال توظيف قدراتنا المشتركة، إلى جانب الزخم القوي للابتكار في المنطقة وسوق التأمين النشط، يمكننا استكشاف أدوات جديدة لنقل المخاطر، وابتكار سُبل تدعم عملاءنا في مواجهة المخاطر العالية والمعقدة".

وقال تشارلز حاتمي، المدير العام الأول لشركة بلاك روك والرئيس العالمي لمجموعة المستثمرين الماليين والاستراتيجيين: "نحن متحمسون لاستمرار الزخم الذي تحققه منصة ’آر آي كيو‘ المبتكرة. ومن خلال الجمع بين قدراتنا في إدارة الاستثمارات والخبرة الواسعة التي تتمتع بها سويس ري، كلنا ثقة بأن آر آي كيو ستُساهم في تسريع تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي ودعم النمو في مختلف أنحاء المنطقة."

نبذة عن "آر آي كيو"

تأسست "آر آي كيو" (Reinsurance Intelligent Quotient) في عام 2025 وهي منصة رائدة ومبتكرة لإعادة التأمين، قائمة على الذكاء الاصطناعي، أطلقتها الشركة العالمية القابضة بالشراكة مع بلاك روك ولونيت. وتهدف المنصة، التي تتخذ من "أبوظبي العالمي" (ADGM) مقراً رئيسياً لها، إلى توفير خدمات إعادة التأمين للأسواق العالمية، مع تركيز أولي على مناطق حيوية تمتلك إمكانات نمو قوية في الشرق الأوسط وآسيا وعدد من الأسواق الدولية. وقد حصلت "آر آي كيو" على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يشكل محطة مهمة للمنصة، حيث ستُمكّنها من تنظيم أنشطة إعادة التأمين في مراحلها المبكرة والمضي قدماً نحو الجاهزية التشغيلية الكاملة.

تتميز المنصة بقاعدة رأسمالية قوية، وقدرات تحليلية متقدمة، فضلاً عن التزامها طويل الأمد بالابتكار، وتقدم حلول إعادة التأمين عبر قطاعات التأمين على الممتلكات والأضرار المحتملة، والتأمين على الحياة، والمنتجات التأمينية المتخصصة. ومن خلال دمج تقنيات التقييم الذكي للمخاطر برأس المال العالمي، تسعى المنصة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونةً واستجابةً لقطاع إعادة التأمين على مستوى العالم.

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

1173 973 50 971+

نبذة عن "سويس ري"

تُعدّ مجموعة "سويس ري" أحد أبرز مزوّدي حلول إعادة التأمين والتأمين وغيرها من حلول نقل المخاطر القائمة على التأمين حول العالم. وتسعى الشركة إلى تعزيز القدرة على الصمود والمرونة على مستوى العالم. وتتوقّع المجموعة المخاطر وتتعامل معها، بدءاً من الكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ، مروراً بتداعيات شيخوخة السكان، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية. وتهدف "سويس ري" إلى تمكين المجتمعات من التقدّم والازدهار من خلال إيجاد فرص جديدة وتطوير حلول مبتكرة لعملائها. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في مدينة زيورخ السويسرية، حيث تأسست في عام 1863، كما تدير شبكةً عالمية تضم نحو 70 مكتباً حول العالم.

التواصل الإعلامي:

زيورخ: ‎+41 43 286 7171

نيويورك: ‎+1 914 828 6511

سنغافورة:‎+65 6232 3302

علاقات المستثمرين: ‎+41 43 285 4444

سويس ري ليمتد

مايذِنكواي 50/60

زيورخ 8022 – سويسرا

هاتف: ‎+41 43 285 2121

الموقع الإلكتروني: www.swissre.com

تويتر: @SwissRe

نبذة عن بلاك روك

تسعى شركة بلاك روك إلى مساعدة المزيد من الناس على الاستمتاع بالرفاهية المالية. وباعتبارها وكيلاً ائتمانياً للمستثمرين ومزوّداً رائداً للتكنولوجيا المالية، تركز مهمة الشركة على مساعدة الملايين من الأفراد على بناء مدخرات تدعمهم طوال حياتهم من خلال تسهيل الاستثمار وخفض تكلفته. لمزيد من المعلومات عن "بلاك روك"، يرجى زيارة www.blackrock.com/corporate.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 878.5 مليار درهم (أي ما يعادل 239 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,400 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

+971 50 973 1173

#بياناتشركات

- انتهى -