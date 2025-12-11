زاد عدد الوكلاء النشطين بنسبة 30% سنوياً وارتفعت الإعلانات بنسبة 34%، ومع ذلك انخفض التفاعل لكل إعلان بنسبة 36%.

الباحث الدقيق عن المنزل يعيد تشكيل التوقعات، مطالباً بالسرعة والدقة والشفافية عبر كل مرحلة من مراحل رحلة البحث.

الإنتاجية، وليس الوجود، تبرز كجبهة تنافسية جديدة، إذ تبحث الوكالات عن طرق أكثر ذكاءً لتوزيع الميزانيات، وتحديد أولويات الإعلانات، وإدارة الأداء على نطاق واسع.

يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لدعم اتخاذ قرارات أفضل، مما يساعد الوكالات على سد الفجوة بين النمو والتعقيد والتنفيذ التشغيلي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بروبِرتي فايندر، المنصة الرائدة للعقارات في الشرق الأوسط، اليوم عن إصدار أول ورقة بيضاء متخصصة في "الذكاء التشغيلي"، تحت عنوان: "من الحدس إلى الذكاء: مستقبل إنتاجية الوكالات العقارية في عصر الذكاء الاصطناعي". وتتناول الورقة واقع التحول السريع في سوق دبي العقاري، وتوضح كيف تعيد التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكيل آليات التنافس وإدارة الأداء داخل الوكالات العقارية، في ظل توسّع السوق وتزايد تعقيد العمليات اليومية.

تشير نتائج البحث إلى أن نمو السوق لم يعد وحده كافياً لضمان النجاح؛ إذ أصبح الأداء مرهوناً بالانضباط التشغيلي، والدقة في اتخاذ القرار، والاعتماد على البيانات والتحليلات الذكية لتعزيز الكفاءة. بين عامي 2022 و2025، ارتفع عدد الوكلاء العقاريين النشطين بنسبة 30% سنوياً، وزادت الإعلانات العقارية بنسبة 34%، في حين تراجع معدل التفاعل لكل إعلان بنسبة 36%. كما تدير الوكالات الرائدة اليوم محافظ عقارية أكبر بنسبة 118% مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع ميزانيات التسويق بما يقارب 190% في ظل احتدام المنافسة على الظهور الرقمي.

تُبرز هذه المؤشرات واقعاً جديداً في السوق، حيث أصبحت الانتباه وليس الطلب هو المورد الأندر، بينما لم تعد الأساليب اليدوية التقليدية قادرة على التكيف مع وتيرة النمو. وتسلّط الورقة الضوء كذلك على صعود فئة "الباحث الدقيق عن العقار"، وهم المشترون الذين يتمتعون بمعايير أوضح وتوقعات أعلى وصبر أقل. فقد انخفض متوسط زمن تصفّح الإعلان من 60 ثانية إلى 40 ثانية، فيما ارتفعت معدلات البحث حسب الخصائص التفصيلية. وفي المقابل، يحقق 5% فقط من الوكلاء أكثر من 40% من إجمالي العملاء المحتملين عبر المنصة، ما يفرض ضغطاً أكبر على الكفاءات المتوسطة ويجعل الجودة والشفافية ركيزتين أساسيتين للتنافس.

ترى الورقة أن الوكالات في دولة الإمارات تواجه تحدياً محورياً يتمثل في إدارة التوسع بطريقة مستدامة ومربحة. ومع تزايد عدد المناطق المغطاة وتعقّد القرارات التشغيلية اليومية، تتجه الوكالات إلى حلول تقنية تساعدها في تحديد الأولويات وتوجيه الإنفاق واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

كما كشفت الورقة عن أداة تحليل تنبؤية جديدة أطلقتها الشركة تحت اسم "كريديت أوبتِمايزر (Credit Optimizer)"، وهي محرك ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين قرارات الترقية في الإعلانات، من خلال تحليل الإشارات المباشرة للسوق وتقديم توصيات دقيقة لتعظيم العائد على الاستثمار (ROI).

أظهرت النتائج الأولية لاختبار الأداة تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي للوكالات، حيث ارتفع عدد العملاء المحتملين في الإعلانات المُرقّاة بنسبة ‎26%‎، وانخفض متوسط تكلفة العميل المحتمل بنسبة ‎30%‎، كما وفّرت فرق العمليات ما يصل إلى أربع ساعات أسبوعياً بفضل الأتمتة الذكية، في حين أسهم النظام في اكتشاف الإعلانات المهملة وإبرازها كفرص أولوية للنمو. وتعكس هذه المؤشرات التحول المتسارع في السوق نحو اعتماد التحليلات الذكية بوصفها عاملاً محورياً للتنافسية في بيئة عقارية تتسم بزيادة التعقيد والتغير المستمر.

قال مايكل لحّياني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبِرتي فايندر: "يشهد سوق العقارات في دبي نمواً سريعاً، لكن النمو لم يعد وحده معيار النجاح. تعمل الوكالات اليوم في بيئة أكثر تنافسية وتعقيداً، والفوز فيها يعتمد على القدرة على اتخاذ قرارات أسرع وأدق استناداً إلى البيانات. ستواصل بروبِرتي فايندر دعم الوكلاء بالأدوات والبيانات والتقنيات التي تمكّنهم من البقاء في طليعة السوق المتحرك بسرعة. هدفنا هو استخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتحسين تجربة الباحثين عن العقارات، بل لتعزيز إنتاجية الوكلاء وتحقيق أعلى عائد ممكن على كل درهم يُستثمر في التسويق."

من جانبه، قال سام ماكون، المدير الإداري لشركة ماكون بروبرتيز: "إدارة وكالة عقارية اليوم تتطلب مستوى من الانضباط التشغيلي لم نكن نحتاجه قبل بضع سنوات. لم يعد الأمر يتعلق بعدد الإعلانات، بل بسرعة التعامل مع التعقيد المتزايد. ما تقدمه بروبِرتي فايندر من خلال أدوات مثل كريديت أوبتِمايزر يساعدنا على التركيز واتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات بثقة أكبر — وهو بالضبط ما تحتاجه الوكالات لتوسيع أعمالها في هذا السوق."

وأوضح فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "فام بروبرتيز"قائلاً :"وصلنا إلى مرحلة لم تعد الأساليب التقليدية قادرة على مجاراة حجم النمو وتعقيد العمليات. أصبحت الأدوات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ضرورة وليست رفاهية، لأنها تمكّننا من تحديد الأولويات وضمان تحقيق أقصى استفادة من كل درهم تسويقي. الوكالات التي تتبنى نموذج التشغيل الذكي القائم على البيانات ستكون من تقود المرحلة المقبلة من تطور سوق دبي العقاري."

حول الورقة البيضاء:

تستند الورقة إلى بيانات تحليلية حصرية من "بروبِرتي فايندر" إلى جانب مقابلات مع خبراء القطاع العقاري في دولة الإمارات، لتقديم رؤية شاملة حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق النمو المستدام، والربحية، ورفع الإنتاجية التشغيلية ضمن منظومة السوق العقاري المتطورة في دبي.

