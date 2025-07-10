دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة “هايتيرا“، المدرجة في بورصة شنجن تحت الرمز (SZSE: 002583)، والرائدة عالمياً في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة، عن توقيع عقد استراتيجي ضخم بقيمة عدة ملايين من الدولارات مع شركة الوفاء لخدمات النظم الفنية ذ.م.م (WAFA)، إحدى أبرز شركات تكامل أنظمة الاتصالات في دولة الإمارات. ويُعد هذا التعاون محطة محورية في مسار تطوير البنية التحتية للاتصالات في قطاع الطاقة الإماراتي، إذ يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الاعتماد على حلول الاتصالات الحرجة والذكية.

وبموجب هذا الاتفاق، تُصبح "الوفاء" شريك الاتصالات الرئيسي لشركة "هايتيرا" في مشاريع الطاقة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا لبنود التعاون، ستقوم "هايتيرا" بتوريد مجموعة متكاملة من تقنيات الجيل القادم، تشمل أجهزة لاسلكية معتمدة بتصنيف ATEX للسلامة الذاتية، ومحطات أساسية تعمل بتقنيتي TETRA وLTE، بالإضافة إلى أنظمة إرسال وتحكم ومنصات اتصالات مدمجة. وقد تم تصميم هذه الحلول لتلبية المتطلبات التشغيلية الصارمة لصناعات النفط والغاز، بما يضمن تواصلًا سلسًا وآمنًا في البيئات النائية والخطرة.

وقال شفيق محمد حنيفة، المدير العام لشركة "الوفاء لخدمات النظم الفنية “:" يُعد هذا التعاون مع هايتيرا محطة مفصلية في رسالتنا الرامية إلى دمج أحدث تقنيات الاتصالات في بنية قطاع الطاقة التحتية في دولة الإمارات. فخبرتهم الواسعة في مجال الاتصالات الحرجة ستُمكّن عملاءنا من الحصول على اتصال فوري وموثوق يعزز من كفاءة العمليات وسلامة الفرق الميدانية على حد سواء. نحن نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد تساهم في دفع عجلة التطور التكنولوجي على مستوى المنطقة."

من جانبه، أكّد ستانلي سونغ، نائب رئيس شركة "هايتيرا"، على الأهمية الاستراتيجية لهذا العقد، قائلًا: "تعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر منذ أكثر من عقد بتحديث قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال دمج تقنيات إدارة الطيف الترددي المعززة بالذكاء الاصطناعي مع محطاتنا الأساسية المتقدمة ذات النمط المزدوج، نُعيد صياغة معايير الاتصالات في القطاعات الصناعية. ونتطلع من خلال شراكتنا مع "الوفاء" إلى إحداث تأثير تحويلي حقيقي في بنية قطاع النفط والغاز بدولة الإمارات.

وتواصل "هايتيرا" توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقديم حلول اتصالات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاعات الطاقة والسلامة العامة والنقل. وبفضل تركيزها على الشراكات المحلية واستثماراتها في البحث والتطوير المتقدّم، تقود "هايتيرا" مسيرة التحوّل الرقمي وتعزّز من مرونة العمليات التشغيلية في عدد من أكثر الصناعات حيوية في المنطقة.

نبذة عن شركة الوفاء لخدمات النظم الفنية ذ.م.م.

تأسست شركة "الوفاء لخدمات النظم الفنية " في عام 1992، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي مع فروع في دبي وقطر والهند. تُعد "الوفاء" من الشركات الرائدة في مجال تكامل أنظمة الاتصالات في المنطقة، وموفرًا موثوقًا لحلول الراديو والاتصالات والأمن وأنظمة ELV، حيث تخدم قطاعات النفط والغاز، والبنية التحتية، والضيافة. وبصفتها جهة معتمدة من مجموعة أدنوك لتكامل أنظمة الاتصالات، نفّذت "الوفاء" بنجاح العديد من المشاريع الكبرى في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما يعكس ارتفاع مؤشر القيمة المحلية المضافة (ICV) للشركة مساهمتها القوية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل. وتستند "الوفاء" في نجاحها إلى فريق عمل محترف يتمتع بخبرات عالمية. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة https://www.wafa.ae

حول "هايتيرا"

تُعد "هايتيرا" شركة عالمية رائدة في مجال توفير تقنيات وحلول الاتصالات المتخصصة والمبتكرة. وبفضل ما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في مجال تقنيات الصوت والفيديو والبيانات، توفر الشركة حلول اتصال أكثر سرعة وأماناً وتنوعاً للمستخدمين في قطاعات الأعمال والمجالات ذات المهام الحرجة. وتتمثل مهمة الشركة في جعل العالم أكثر كفاءة وأماناً من خلال تمكين العملاء من تحسين مستويات الأداء في جميع عملياتهم اليومية والاستجابة لحالات الطوارئ. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.hytera.com/en/home.html

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