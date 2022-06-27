· مذكرة التفاهم تزوّد شركة أنكوراج بخطط للاستفادة من محفظة تقنيات الأتمتة الخاصة بشركة هانيويل لحلول المعالجة في مجمع أنكور بينيتويت الجديد للبتروكيماويات المقرر بناءه في السويس

· تقنيات هانيويل تساهم في تعزيز السلامة التشغيلية والأمن والكفاءة في المنشأة الجديدة

القاهرة، مصر - أعلنت هانيويل وأنكوراج للاستثمارات اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم تمهيداً لتركيب أحدث التقنيات الصناعية المستقلة الخاصة بشركة هانيويل في مجمع أنكور بينيتويت المتطور للبتروكيماويات والمقرر بناءه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر.

وتُجري الشركتان بموجب مذكرة التفاهم مناقشات أولية لتعيين شركة هانيويل لحلول المعالجة بصفة مقاول الأتمتة الرئيسي المتكامل للمنشأة. كما تتولّى هانيويل لحلول المعالجة في إطار الاتفاقية المستقبلية المقترحة مهمة تزويد أنكوراج للاستثمارات بمجموعة من التقنيات المتطورة المصممة لتعزيز السلامة التشغيلية والأمن والكفاءة في المجمع.

وتؤدي الأتمتة المتكاملة لمرافق البتروكيماويات المعقدة في تحقيق فوائد حقيقية ووفورات مهمة في رأس مال المشروع ونفقات التشغيل، فضلاً عن تقليل المخاطر المحتملة خلال مرحلتي إنشاء وتشغيل المجمع الصناعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جورج بو متري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لمواد وتقنيات الأداء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمتاز هانيويل بمقوماتٍ فريدة تؤهلها لتقديم مجموعة من تقنيات الأتمتة المتكاملة بشكل سلس وغير مسبوق لتحسين كفاءة وأداء قطاع البتروكيماويات في مصر. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا القيّمة مع شركة أنكوراج للاستثمارات لتقديم هذه المزايا إلى مجمع البتروكيماويات المرتقب بناءه في السويس ومواصلة سجلنا الحافل بالنجاح في مجال دعم التقدم الرقمي للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري".

ومن جهته، قال الدكتور أحمد محرّم، المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكوراج للاستثمارات: "نفخر في شركة أنكوراج للاستثمارات بتوقيع مذكرة التفاهم مع هانيويل لتزويد مشروعنا الرئيسي أنكور بينيتويت بأحدث التقنيات المستقلة والمتميزة. ويضمن تعيين هانيويل لحلول المعالجة توفير مجموعة من التقنيات المتطورة المصممة لتعزيز السلامة التشغيلية والأمن والكفاءة في المجمع. ويساهم تركيب تقنيات الأتمتة المتكاملة في مرافق البتروكيماويات المعقدة بتحقيق فوائد ملموسة والتقليل من المخاطر المحتملة وتعزيز أداء قطاع البتروكيماويات في مصر".

وتعاقدت شركة أنكوراج للاستثمارات العام الماضي مع شركة هانيويل يو أو بي لتوفير تقنية سي 3 أوليفليكس لإنتاج 750 ألف طن متري سنوياً من مادة بوليمر البروبيلين لصالح مجمع البتروكيماويات، وجاءت هذه الخطوة نتيجة تزايد مستويات الطلب على مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية التي يُعد البروبيلين أحد مكوناتها الأساسية. وتعمل هانيويل بموجب هذا العقد على ترخيص هذه التقنية وتوفير تصاميمها الهندسية الأساسية، إلى جانب الخدمات والمعدات والمواد المحفزة والممتصة الخاصة بالمعمل.

كما جرى تصميم هذه التقنية، التي تحفّز نزع الهيدروجين لتحويل البروبان إلى بروبيلين، لتحقيق عمليات إنتاج ذات تكلفة أقل وعائد أعلى على الاستثمار بالمقارنة مع نظيراتها من التقنيات المنافسة. وتتميّز هذه التقنية بنظام التحفيز المبني على البلاتينيوم وأكسيد الألمنيوم والفعال من حيث استهلاك الطاقة، فضلاً عن قدرته على الحد من الآثار السلبية على البيئة بشكل كبير، بينما يساعد كُلٌّ من المفاعل المستقل والتصميم المتجدد لتقنية أوليفليكس على زيادة المرونة التشغيلية وموثوقية مسار العمل بصورة واضحة.

وتعمل هانيويل، انطلاقاً من مقرها بشمال أفريقيا في القاهرة، مع عدد من أهم الجهات المصرية الحكومية والخاصة في مجال النفط والغاز، والتكرير والبتروكيماويات، والمدن الذكية، وأتمتة المباني، والدفاع، والطيران، وتطوير البنية التحتية، واللوجستيات، والأمن، والحماية من الحرائق. ويعود حضور الشركة في مصر إلى أكثر من 6 عقود، وهي ملتزمة بتوفير أفضل المواهب والتقنيات لدعم تنمية أهم القطاعات المصرية وتشجيع جهود التوطين.

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لمحة عن أنكوراج للاستثمارات:

تأسست شركة أنكوراج للاستثمارات بهدف تطوير المشاريع الصناعية والاستثمار فيها وتشغيلها ضمن القطاعات القائمة على البتروكيماويات ومواد التعدين، مستندةً إلى معارف إدارتها والشركات التابعة لها في مجالات مختلفة وذات صلة مثل تمويل المشاريع والهندسة وإدارة التنمية.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى الخبرة التقنية التاريخية للمجموعة في مشاريع البناء والتنمية الصناعية، فضلاً عن حضورها الجغرافي في دولة ومنطقة غنيتين بموارد المواد الخام وإمكانية دمج سلاسل القيمة ذات الصلة.

ويُعد الدكتور أحمد محمد محرّم، المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكوراج، من خريجي البرنامج التنفيذي للتمويل في كلية لندن للأعمال، ويحمل درجتي ماجستير ودكتوراه في الهندسة الإنشائية من كلية إمبريال كوليدج بلندن، كما ترأّس الفريق التنفيذي لمجموعة المهندسين الاستشاريين العرب محرم باخوم لأكثر من 10 سنوات.

لمحة حول هانيويل لحلول المعالجة:

تُعد هانيويل لحلول المعالجة (www.process.honeywell.com) مزوداً رائداً لخدمات وأجهزة وأدوات التحكم في مجال الأتمتة، وذلك لصالح قطاعات النفط والغاز، والتكرير، والطاقة، والورق واللب، وتوليد الكهرباء الصناعية، والكيماويات والبتروكيماويات، والوقود الحيوي، وعلوم الحياة، والمعادن، والتعدين. كما تحتل الشركة مكانةً رائدةً بصفتها مزوداً للحلول والأدوات البرمجية الكفيلة بمساعدة المُصنّعين على إيجاد القيمة والميزة التنافسية من خلال مصنع هانيويل المتصل الذي يندرج تحت حلّ تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية الخاصة بهانيويل. وتنضوي شركة هانيويل لحلول المعالجة تحت مظلة مجموعة هانيويل الاستراتيجية لأعمال مواد وتقنيات قياس الأداء، والتي تشمل هانيويل يو أو بي (www.uop.com)، وهي شركة عالمية رائدة ومانحة للتراخيص في مجال تكنولوجيا العمليات، والمواد المحفزة والممتصّة ومنشآت العمليات، والخدمات الاستشارية لقطاع تكرير المواد البترولية والبتروكيماويات ومعالجة الغاز.

نبذة حول هانيويل:

تقدم شركة هانيويل الرائدة في مجال التكنولوجيا (www.honeywell.com)، وهي إحدى الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 100، مجموعة واسعة من الحلول المخصصة للقطاعات المختلفة بما في ذلك منتجات وخدمات تكنولوجيا الفضاء، وتقنيات التحكّم للأبنية والمنازل والقطاعات الصناعية، والمواد عالية الأداء. وتسهم الحلول والتقنيات التي توفرها الشركة في دعم مختلف القطاعات بدءاً من الطائرات والمباني والمصانع وسلاسل التوريد، وصولاً إلى مساعدة العمال لكي يصبحوا أكثر اتصالاً بهدف جعل عالمنا أكثر ذكاءً وأمناً واستدامة. لمزيد من المعلومات والأخبار حول هانيويل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.honeywell.com/newsroom