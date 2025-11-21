أبوظبي: وقّعت مجموعة "إيدج"، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، وشركة "هانوا إيروسبيس"، الشركة الكورية الجنوبية الرائدة والمتخصصة في مجالات الفضاء والطيران والدفاع، مذكرة تفاهم تهدف إلى استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي المتقدم، الضربات الدقيقة بعيدة المدى، الأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي الدفاعي.

وبموجب المذكرة، تستكشف "هانوا" و"ايدج" مجموعة من برامج التعاون التي تستفيد من محفظة تقنيات "هانوا" إلى جانب منظومة "ايدج" الصناعية المتنامية. وتشمل النقاشات بين الطرفين تقنيات دفاع جوي متقدمة يمكن أن تتيح إنشاء بنية دفاعية متكاملة ومتعددة الطبقات مصممة لتلبية احتياجات الإمارات المستقبلية، بالإضافة إلى نماذج محتملة للدعم والإنتاج والتدريب، مثل خيارات إنشاء قدرة مخصصة للصيانة والإصلاح والعمرة في الإمارات.

وسيقيّم الطرفان فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الدفاعي، مع دراسة كيفية الاستفادة من بيانات التشغيل الواقعية وخبرة "هانوا" في نمذجة الذكاء الاصطناعي لدعم تطوير القدرات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ستراجع الشركتان مفاهيم متعلقة بالأنظمة الأرضية غير المأهولة، وتحديد مجالات تعاون محتملة في بناء السفن وخدمات الصيانة البحرية، بما في ذلك التقنيات الداعمة لتصميم وصيانة السفن واستدامتها طوال دورة حياتها.

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج: "تعكس هذه المذكرة طموحنا المشترك لتطوير الجيل التالي من القدرات الدفاعية. إن نقاط القوة التي تتمتع بها هانوا في مجالات رئيسية، إلى جانب قاعدتنا الصناعية المتنامية، تشكل قوة دافعة لتطوير أنظمة تعزز المرونة الوطنية وتوسع دور الإمارات الريادي في التكنولوجيا المتقدمة. نحن نرى فرصة حقيقية لتطوير برامج تحقق قيمة طويلة الأمد للبلدين".

وقال سونغ إيل، رئيس هانوا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تهدف هانوا من خلال هذه المذكرة إلى فتح مسار لحوار وتعاون فعّال مع ايدج في المجالات المهمة للبلدين. ونتطلع إلى تقييم فرص يمكن أن تسهم في تعزيز قدرات الدفاع الإماراتية وخلق قيمة صناعية طويلة الأمد".

وتم توقيع مذكرة التفاهم عقب القمة الأخيرة بين قادة الإمارات وكوريا الجنوبية، والتي أكد الجانبان خلالها التزامهما بتعزيز الشراكات الدفاعية والصناعية الثنائية.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

