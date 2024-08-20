القاهرة: أعلنت شركة «نيسان مصر» عن إطلاق برامجها المالية بالتعاون مع مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»“Nissan Financial Services powered by ADIB” ، حيث وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع المصرف لتقديم برامجها التمويلية للأفراد والشركات. أقيمت مراسم التوقيع على الاتفاقية بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من «نيسان مصر» ومصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt».

تتضمن الاتفاقية تقديم عروض تمويلية لشراء موديلات نيسان، من خلال الوكلاء المعتمدين بخطط تمويل مُيسرة من مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt». وبدأ البرنامج بتقديم عروض مميزة وبمزايا تقدم حصريا لتمويل شراء أي من السيارتين "نيسان سنترا" و"نيسان صني"، مع الإعفاء من الرسوم الإدارية ورسوم تسجيل السيارة، بالإضافة إلى إصدار وثيقة تأمين مجانية، مع تقديم باقة وقود مجانية للعميل.

تعليقًا على ذلك، قال المهندس/ محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر: "تقدم خدمات نيسان التمويلية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”Nissan Financial Services powered by ADIB” حلولًا تمويلية مميزة للراغبين في شراء سيارات جديدة من نيسان، بفضل مكانة نيسان التي تحتل صدارة مبيعات السيارات في مصر، وذلك بفضل ثقة العملاء في سيارات وخدمات نيسان وجهود شركائها لتصبح الاختيار الأول لشريحة واسعة من العملاء، وهو ما يتماشى مع مكانة مصرف أبوظبي الإسلامي فى مجال تمويل شراء السيارات في مصر، مما يعزز باقة الخدمات المتكاملة لعملائنا. وتمثل هذه الشراكة بداية تقديم خدمات نيسان المالية لشراء السيارات وغيرها من البرامج التى سيتم تقديمها تباعا".

من جانبه، عبّر السيد/ محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، عن سعادته بإبرام اتفاقية التعاون مع شركة نيسان مصر، قائلا: "يعد مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» رائد الصيرفة الإسلامية في مصر، من خلال تقديم منتجات وحلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة. كما نسعى دائما إلى تلبية احتياجات العملاء من خلال إبرام شراكات مع مؤسسات كبرى، فرؤية المصرف الاستراتيجية هي إيجاد الحلول المبتكرة لعملائه". مشيرا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيكون المصرف هو الممول الرئيسي لبرامج نيسان التمويلية في مصر، كما أكد على حرص المصرف على ريادته في تمويل السيارات على مدار السنوات السابقة، وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية والتزامه بتقديم أفضل حلول تمويلية.

من جهته قال المهندس/شريف الدسوقي، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا: "نيسان تمتلك بصمة صناعية فريدة في أفريقيا كما تمثل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة سيارات نيسان للركوب على مستوى القارة الأفريقية. نحرص على أن نواصل التوسع في الإنتاج والبيع من خلال شراكات ناجحة مثل الشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي مصر لتوفير تمويلات ميسرة لعملائنا".

فيما أشار السيد/ عمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، إلى أنَّ تلك الاتفاقية تأتي متناسقة مع استراتيجية قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، والتي تهدف إلى التوسع في قطاع تمويل السيارات، من خلال التعاون مع كبرى الشركات في مجال تصنيع وتجميع السيارات مثل شركة "نيسان مصر".

تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية "نيسان مصر" لتوسيع نطاق خدماتها، وتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، والوصول لشرائح جديدة في السوق المصري، وتعزيز التعاون مع مصرف مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt»، لتقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة.

نبذة عن نيسان مصر:

تأسست نيسان مصر عام 2004، ومنذ ذلك الحين تعمل كشركة تابعة لشركة نيسان موتور المحدودة وعلامتها التجارية البارزة للسيارات في مصر، وتضم الشركة أكثر من 1100 موظف وفني، وتسعى جاهدة لتحقيق أعلى المعايير لعملائها من خلال توفير منتجات وخدمات آمنة ومميزة ومبتكرة، ونيسان هي أول شركة يابانية لتصنيع السيارات تنشئ مصنعًا في مصر يقع في المدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر في الجيزة، وهي الشركة المصنعة العالمية والوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك 100% من مصنعها، وتقوم نيسان مصر بتجميع سيارات الركوب، خاصة صني وسنترا، حيث يمثل مصنع مصر المركز الإقليمي لتصدير سيارات الركوب لأفريقيا.

تمتلك نيسان مصر شبكة واسعة من 16 وكيلًا معتمدًا و44 منفذ بيع في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك 35 صالة عرض و25 مركز خدمة في مختلف المحافظات، وتتصدر نيسان مصر قطاع سيارات الركوب في السوق المصري من خلال علاماتها التجارية صني وسنترا واكس تريل، وجوك وقاشقاي، حيث يتمثل هدفها الأساسي في تقديم أفضل تجربة لعملائها.

لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقع نيسان مصر الإلكتروني أو صفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أو فيسبوك أو يوتيوب، أو اتصل بالخط الساخن 16244.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا