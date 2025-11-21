أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت نيرفانا لليخوت والقوارب عن الإطلاق الرسمي لأول قارب كهربائي رياضي من طراز Frauscher x Porsche 850 Fantom Air في أبوظبي، وذلك خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، في خطوة تعكس ريادتها في تقديم تجارب بحرية تجمع بين الفخامة والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويجسّد هذا الإطلاق ثمرة تعاون استراتيجي بين نيرفانا لليخوت والقوارب وكلٍّ من بورشه الألمانية وFrauscher النمساوية، إلى جانب الشراكة مع UTT GROUP CORPS، بهدف البدء بإدخال جيل جديد من القوارب الكهربائية الفاخرة إلى مياه أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات السياحة البحرية الراقية في المنطقة.

بهذه المناسبة، قال عمر العلي، الرئيس التنفيذي لنيرفانا القابضة: "نفخر بأن نرسم فصلاً جديداً في عالم اليخوت الفاخرة في أبوظبي بإطلاق هذا التعاون الاستثنائي مع بورشه وFrauscher وUTT GROUP CORPS، إن ما نقدمه اليوم لعملائنا ليس مجرد قارب جديد، بل تجربة متكاملة تجسّد روح الابتكار والدقة والفخامة، وتعكس في الوقت نفسه التزامنا بالاستدامة".

وأضاف العلي: "نسعى للمشاركة في تحقيق استراتيجية السياحة البحرية لأبوظبي 2026-2031، فمن خلال عملنا في نيرفانا لليخوت والقوارب وبرامج العضوية الحصرية لدينا، نهدف إلى تحويل كل رحلة بحرية إلى ذكرى استثنائية تعيش مع ضيوفنا طويلاً، وإلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لعشّاق الإبحار الراقي".

من جهته، صرّح ستيفان فراوشر، المدير التنفيذي لشركة "فراوشر شيبيارد"، عن هذا التعاون قائلاً: "نشعر بفخر عميق لكون نيرفانا لليخوت والقوارب أول من يرحّب بقارب Frauscher x Porsche 850 Fantom Air في دولة الإمارات، هذا الإبداع الذي وُلد من الشغف والدقة وروح الابتكار. وبالتعاون مع نيرفانا وUTT GROUP CORPS، ننقل بعداً جديداً من الفخامة إلى عالم البحر، حيث يلتقي سحر التصميم الأوروبي الأنيق مع الروح الجريئة والطموحة التي تمتاز بها دولة الإمارات. إن هذا التعاون يعكس رؤيتنا المشتركة لابتكار تجارب لا تُنسى تُلهم وتثير الحماس في كل رحلة".

وإلى جانب الأداء، يقدّم القارب تجربة فاخرة على السطح تشمل منصّة سباحة واسعة في الخلف، ومنطقة استرخاء مجهّزة بوسائد مريحة، ومقصورة قيادة متطورة مع شاشة تحكم رقمية، وأنظمة صوت وترفيه بحرية عالية الجودة، لتوفير تجربة شاملة تمزج بين الراحة والرفاهية والتصميم الأوروبي العصري.

ويمكن لزوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 التعرف عن قرب على القارب الكهربائي الجديد وتجربة تفاصيله في جناح نيرفانا لليخوت والقوارب (B53)، إلى جانب فرصة استكشاف برامج العضوية المتنوعة، وطرح استفساراتهم مباشرة على فريق نيرفانا المتخصص.

تُعد نيرفانا لليخوت والقوارب جزءاً من منظومة نيرفانا الرائدة في قطاع السفر والضيافة والسياحة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم حلولاً متكاملة لعشاق البحر تجمع بين اليخوت الحديثة، والخدمات المساندة، وتجارب أسلوب الحياة الفاخر في أبوظبي. ويستند نموذج العمل الخاص بالشركة إلى مفهوم "عضوية واحدة – أسطول كامل"، بما يتيح للعميل الاستمتاع بتجربة بحرية مرنة وسهلة وعالية القيمة.

