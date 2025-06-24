مريم الحمادي: نعيد تعريف بيئات العمل بتكافؤٍ يقوده الوعي والتغيير الممنهج

الشارقة، ضمن سلسلة ورش عمل مبادرة "ارتقاء" نظمت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة صباح يوم (الاثنين) في "بيت الحكمة" بالشارقة، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "مواجهة التحيز اللاواعي في بيئة العمل"، بمشاركة عدد من موظفي الجهات الحكومية والخاصة؛ بهدف رفع الوعي بأثر التحيزات اللاواعية على فرص التوظيف والتقدم المهني وتقديم أدوات عملية تسهم في بناء بيئات عمل أكثر عدلاً وشمولاً.

التحيزات اللاواعية وتأثيرها المؤسسي

سلطت الورشة الضوء على الأشكال المختلفة للتحيز اللاواعي، خصوصاً تلك المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وكيف تؤثر على القرارات اليومية والتفاعلات المهنية. من خلال تمارين تفاعلية، ناقش المشاركون سيناريوهات واقعية وسبل التعامل مع التحيزات المؤسسية.

التحول في ثقافة التمكين

أكدت سعادة مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن ترسيخ الوعي بهذه التحديات يمثل نقلة في منهجيات التمكين المؤسسي، قائلة "نحن في (نماء) نرى أن التحيز اللاواعي ليس مجرد سلوك فردي، بل أحد أبرز العوامل التي قد تعيق النمو والتكافؤ في المؤسسات. ومن هذا المنطلق، نعمل على دمج مفاهيم التنوع والشمول في البنية الثقافية للمؤسسات، ليس بوصفها استجابة ظرفية، بل كجزء من رؤية بعيدة المدى لإعادة تعريف بيئات العمل الأكثر إنتاجية وعدالة."

تعزيز الشراكات لبيئات عمل أكثر شمولاً

تأتي هذه الورشة ضمن مبادرة "ارتقاء"، التي أطلقتها المؤسسة بهدف دعم ثقافة المساواة وتعزيز التمكين المؤسسي للمرأة، من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات لبناء بيئات عمل مستدامة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

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